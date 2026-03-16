Klim es reconocida por ser una marca líder de leche en polvo de la compañia de alimentos y bebidas NESTLE. Esta marca lleva más de ocho décadas en el mercado colombiano, cuidando y ofreciendo soluciones a la alimentacion del país. Durante estos años se ha consolidado en una marca de confianza y seguridad para la familia. Con esta nueva campaña se busca evocar la memoria de los colombianos, porque ¿quién no recuerda la lata amarilla de KLIM o la leche que se come a cucharadas?

Según la nota de prensa, parte de la historia de Klim se construye desde la producción local en Valledupar y Antioquia, a través del Plan de Fomento Lechero de Nestlé, «una iniciativa que acompaña a los productores desde el origen de la cadena productiva mediante asistencia técnica, entrega de primas y la promoción de prácticas de ganadería regenerativa».

Klim en la inaguración de la nueva campaña. Foto: Cortesía de Klim

Apelar a los recuerdos de la infancia, a los sabores familiares y a los rituales cotidianos se ha convertido en una estrategia para reconectar con los consumidores. Es el camino que hoy explora Klim que busca reactivar ese vínculo emocional con nuevas campañas y experiencias.

«Para muchos colombianos que crecieron viendo la lata amarilla en sus casas, una cucharada de Klim no solo remite a su sabor característico, sino también a esos instantes cotidianos que permanecen en la memoria colectiva», afirma Verónica Castro, Gerente de Grupo de Marketing Nutrición Familiar Nestlé.

Durante el lanzamiento de su más reciente iniciativa, la marca planteó una idea sencilla pero efectiva: recordar que el sabor también es memoria. El vínculo entre las familias y Klim aparece especialmente en momentos cotidianos que forman parte de la cultura alimentaria del país. El desayuno, las onces o las recetas familiares, entre otros, siguen siendo escenarios en los que el producto mantiene su presencia. «Es una referencia (la leche en polvo) que ofrece nutrición, sabor y versatilidad para disfrutar en diferentes comidas”, comentó Verónica Castro a la revista Diners, al señalar que puede utilizarse tanto en preparaciones dulces como saladas.

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El ex participante de MasterChef Piti Camacho presentandose en la inaguración de la campaña. Foto: Cortesía de Klim

Pero más allá de la funcionalidad culinaria, esta campaña busca activar una dimensión emocional: la nostalgia. En el evento de lanzamiento participó el actor colombiano Piti Camacho, ex-participante de MasterChef, quien habló de ese recuerdo afectivo asociado al producto. Para él, la relación con la marca empezó en la infancia, cuando la leche en polvo era parte habitual de la cocina familiar.

“Para mí no es solo una marca. Es el recuerdo de mi mamá, de las onces, de esos momentos donde ese sabor estaba en la casa”, comentó Piti Camacho en la campaña. Incluso evocó una imagen que muchos colombianos comparten: la cucharada directa del tarro de leche en polvo que se pegaba al paladar.

Al mismo tiempo, la estrategia incluye mostrar nuevas formas de consumo para ampliar su presencia en la cocina contemporánea. Durante el evento de inaguración se presentaron recetas y preparaciones que exploraban texturas, aromas y combinaciones diferentes, con el objetivo de demostrar la versatilidad del producto. Según Camacho, el reto fue llevar ese sabor asociado a los recuerdos a “un nivel superior”, transformándolo en experiencias gastronómicas que involucren todos los sentidos.

En paralelo, la marca también ha empezado a diversificar su portafolio con productos como snacks dirigidos a niños con el sabor icónico de la marca Klim, pensados como una forma distinta de consumir leche más allá del tradicional vaso preparado. Según Verónica Castro, «las onces también es un momento de consumo muy divertido. Donde podemos llegar con un vaso de leche a ir más allá de un simple vaso. Sino complementar la nutrición y la alimentación de toda la familia.»

Porque, como sugirió el actor durante el evento, cuando un ingrediente está ligado a la historia personal de las personas, cocinar con él no es solo una preparación. También es una forma de volver, por un momento, a ese lugar feliz de la infancia.