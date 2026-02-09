En los pasillos interiores de Levi’s Stadium en Santa Clara, California, durante la edición LX del Super Bowl, un producto del menú comenzó a atraer miradas, fotografías y filas de curiosos que levantaban sus celulares antes de llevar el alimento a la mesa improvisada de las gradas.

Se trata de la LX Hammer Burger, una hamburguesa listada oficialmente en $180 dólares dentro de la carta de concesiones del evento y registrada en fotografías, videos y reportes de medios estadounidenses que documentaron su tamaño, su composición y su precio durante la jornada del partido.

El dato aparece impreso en los menús físicos y digitales distribuidos en los puntos de venta del estadio, operados por Levy Restaurants, la empresa encargada de la oferta gastronómica del Super Bowl LX. Allí la hamburguesa figura como el producto de mayor precio dentro de las concesiones generales abiertas al público que asiste al partido.

El tamaño de la hamburguesa

La LX Hammer Burger pesa alrededor de 3.5 libras, lo que equivale aproximadamente a 1.6 kilos, según la información entregada por el equipo culinario responsable de su preparación. Su forma no corresponde a la imagen habitual de una hamburguesa tradicional dentro de un estadio deportivo, ya que en el centro no hay carne molida, sino un codillo de res con hueso cocido durante varias horas hasta alcanzar una textura blanda que permite desprender la carne con facilidad.

El hueso sobresale en el centro de la preparación y atraviesa el conjunto, detalle que se aprecia en las fotografías publicadas por asistentes y periodistas gastronómicos que cubrieron el evento. Esta pieza de carne se apoya sobre un pan brioche horneado para la ocasión y espolvoreado con sal en su superficie.

Ingredientes, según el menú

El menú oficial describe la presencia de una salsa demi glace elaborada a partir de mirepoix rostizada que cubre la carne y aporta brillo y humedad al conjunto. A esto se suma una fondue de queso azul Point Reyes, un queso artesanal producido en el norte de California y ampliamente reconocido en la región, que se derrama por los costados del codillo y se mezcla con la salsa.

Todos estos elementos están contenidos dentro del pan brioche que sirve de base y cubierta, diseñado para sostener el peso de la preparación. El producto fue concebido para compartirse entre varias personas, según la información entregada por los organizadores a medios estadounidenses durante las entrevistas previas al partido.

Producción limitada durante el partido

La LX Hammer Burger fue producida en cantidades limitadas para el día del Super Bowl LX. Personas vinculadas con la operación de las concesiones indicaron que las unidades disponibles se agotaron en algunos puntos de venta antes de finalizar el primer cuarto del juego, dato que fue consignado en crónicas gastronómicas publicadas durante la jornada.

La hamburguesa estuvo disponible en puestos específicos del estadio y no en todas las estaciones de comida, lo que obligó a los asistentes interesados a desplazarse dentro del recinto para encontrarla.

Precios del resto del menú del Super Bowl LX

El listado de precios del Super Bowl LX permite ubicar esta hamburguesa dentro de un contexto más amplio de oferta gastronómica. Las botellas de agua aparecen registradas en 8 dólares. Las cervezas figuran desde 17.5 dólares según el tamaño. Los cocteles inspirados en los equipos participantes están listados entre 23 y 36 dólares.

En diferentes puestos del estadio se ofrecieron tacos de carne wagyu, carne al pastor y quesabirrias con precios entre 24 y 25 dólares. El guacamole acompañado de papas fritas aparece alrededor de 14 dólares. Un rollo de canela de masa madre con salsa de mascarpone y chocolate blanco se vendió por cerca de 30 dólares.

Estos valores están consignados en los menús oficiales distribuidos por Levy Restaurants y fueron verificados por periodistas que cubrieron la experiencia gastronómica del evento.

Registro en medios y redes sociales

La hamburguesa fue fotografiada por asistentes que la sostuvieron con ambas manos para mostrar su tamaño frente a la cámara. Las imágenes circularon en redes sociales durante el partido y fueron retomadas por medios como Reuters, San Francisco Chronicle y portales gastronómicos que documentaron la oferta culinaria del Super Bowl LX.

Las descripciones publicadas coinciden en los elementos que componen la hamburguesa, su peso aproximado, su precio y la presencia del hueso del codillo sobresaliendo por el centro de la preparación.

Un producto firmado por Levy Restaurants

Levy Restaurants, la empresa encargada de las concesiones en Levi’s Stadium, diseñó el menú completo del Super Bowl LX con preparaciones que incluyen ingredientes asociados a la región de la Bahía de San Francisco. La presencia del queso azul Point Reyes y del cangrejo Dungeness en otros platos del menú forma parte de esa selección de productos.

Dentro de ese catálogo aparece la LX Hammer Burger como una pieza destacada por su tamaño, precio y composición, datos que quedaron registrados en los listados oficiales del evento y en la cobertura realizada por periodistas especializados en gastronomía y deportes.