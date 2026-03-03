Los restaurantes ganadores del premio Lo Mejor de lo Mejor de Tripadvisor destaca calidad y bocados inolvidables. Tripadvisor es considerada como la plataforma de viajes más grande y ,cada año, Tripadvisor reconoce con sus premios Travellers’ Choice a los lugares, experiencias y negocios más valorados por los viajeros en todo el mundo. Dentro de esta plataforma, existe un nivel prestigioso llamado «Travellers´Choice – Lo Mejor de lo Mejor» en donde se distingue a los mejores destinos, hoteles, restaurantes, playas y actividades.

Estos negocios se encuentran entre el 1% superiores de los perfiles más populares y mejor valorados de todos los listados en Tripadvisor. Para lograrlo, no solo se consideran el número de reseñas, sino también la calidad y consistencia de las valoraciones positivas, además de criterios adicionales que aseguran experiencias auténticas y de excelencia turística. A continuación, presentamos los 10 primeros restaurantes ganadores de este reconocimiento, elegidos por la comunidad de viajeros a nivel global.

Sin embargo, no se puede no mencionar el decimocuarto puesto Inkanto Prime Cartagena que es el único restaurante colombiano en la lista lo Mejor de lo Mejor. Con un menú variado de mariscos, atún, camarones, salmón y pulpo se consiguió un puesto en esta prestigiosa lista.

Fogón Asado – Buenos Aires, Argentina

Restaurantes ganadores: Fogón Asado. Foto: Cortesía de la página de Fogón Asado

Fogón Asado ofrece una versión contemporánea del asado, con cortes preparados frente a los comensales y un menú degustación de temporada. La experiencia se acompaña con vinos argentinos y requiere reserva previa por su cupo limitado.

Izakaya – Mallorca, España

Restaurantes ganadores: Izakaya. Foto: Cortesía de la página de Isakaya

Izakaya High Japanese Cuisine ofrece una propuesta japonesa sofisticada en Palma de Mallorca. Su menú incluye clásicos como uramaki, sashimi y tempura, elaborados con gran técnica y calidad. Su ambiente elegante lo convierte en una excelente opción para ocasiones especiales o cenas románticas.

The Witchery by the Castle – Edimburgo, Reino Unido

Restaurantes ganadores: The Witchery by the Castle. Foto: Cortesía de la página The Witchery by the Castle

The Witchery by the Castle está ubicado en un entorno histórico, lo cual funciona para atraer visitantes. Cuenta con una variedad de platos en su menú, pero el pescado fresco y los cocteles son los platos más destacados.

Abrasado – Guaymallén, Argentina

Restaurantes ganadores: Abrasado. Foto: Cortesía de la página de Tripadvisor

Abrasado ofrece un entorno agradable, con una destacada terraza al aire libre. Su bife añejado en seco es uno de los imperdibles, acompañado de buenos cócteles y una cuidada selección de vinos. El servicio es profesional y las porciones generosas, ideal para una velada relajada.

Restaurante Marius Degustare – Río de Janeiro, Brasil

Restaurantes ganadores: Restaurante Marius Degustare. Foto: cortesía de la página Restaurante Marius Degustare

El restaurante Marius Degustare cuenta con una decoración moderna y un exquisito plato de mariscos frescos que atraen a los viajeros y usuarios.

La Brasserie de La Mer – Natal, Brasil

Restaurantes ganadores: La Brasserie de La Mer. Foto: cortesía de la página La Brasserie de La Mer

La Brasserie de La Mer es un restaurante elegante diseñado por la arquitecta Samara Gosson. Su ambiente, con candelabros y detalles clásicos, es sofisticado y acogedor. Ofrece cocina francesa y europea, con mariscos y risotto, y destaca por su excelente servicio.

Revival – Charleston, Carolina del Sur

Restaurantes ganadores: Revival. Foto: Cortesía de la página de Tripadvisor

Revival es un restaurante sureño contemporáneo que apuesta por ingredientes locales y frescos. Sus platos de mariscos, especialmente los camarones con sémola, son de los más solicitados. También destaca por sus cócteles de autor y un servicio atento y bien informado. Para completar la experiencia, ofrece vistas increíbles mientras disfrutas la comida.

Restô Canto – Búzios, Brasil

Restaurantes ganadores: Restô Canto. Foto: Cortesía de la página de Tripadvisor

El ambiente es una de las razones para ir a los restaurantes. Disfrutar de la vista y de la buena compañia. Por esto, Restô Canto se ha vuelto tan reconocido, estar justo a lado del mar causa que a uno se le abra el apetito por mariscos. Además de los mariscos, cuenta con una amplia variedad de platos mediterráneos.

Koma Singapore – Singapur, Singapur

Restaurantes ganadores: Koma. Foto: cortesía de la página Koma

Koma Singapore es un restaurante de comida japonesa que tiene una visión moderna, fusionando ingredientes frescos de Japon y le dan un toque contemporáneo. El menú ofrece una gran cantidad de platos asiáticos como el sashimmi, tempura, gyoza, carpaccio de atún y pasta Uni.

Fayruz Lebanese Restaurant – El Cairo, Egipto

Restaurantes ganadores: Fayruz Lebanese Restaurant. Foto: Cortesía de la página de Tripadvisor

Gracias a la decoración cálida y su ambiente acogedor genera que sus clientes se sientan como en casa. Con una gran cantidad de ofertas libanesas, el Fayruz Lebanese Reaastaurant es un lugar indicado para ir con amigos o para tener una cita especial.