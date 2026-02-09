Durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, la transmisión oficial mostró un carrito de tacos identificado con el nombre Villa’s Tacos dentro de la escenografía diseñada para la presentación de Bad Bunny. La cámara registró a Víctor Villa detrás del puesto mientras el cantante avanzaba por el montaje que recreaba escenas de comida callejera latinoamericana.

Villa fundó su negocio en Highland Park, Los Ángeles, donde comenzó a vender tacos desde el patio de la casa de su abuela. Con el tiempo abrió puntos de venta en Figueroa Avenue y en Grand Park, y su trabajo recibió menciones en listados gastronómicos del Los Angeles Times y la distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin por sus preparaciones con tortillas de maíz azul hechas a mano y carnes asadas.

Durante la secuencia del medio tiempo, la producción incluyó referencias visuales a puestos populares de comida latina y la presencia del carrito de Villa’s Tacos quedó integrada a esa narrativa escénica. La transmisión permitió ver el nombre del restaurante y a su fundador manipulando alimentos mientras la música continuaba en el escenario.

Después del evento, Víctor Villa publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció a Bad Bunny por la invitación y dedicó ese momento a su familia y a la comunidad migrante que ha acompañado su trayectoria desde Highland Park.

Más datos de Villa’s Tacos

La propuesta de Villa’s Tacos se apoya en lo que el propio restaurante denomina tacos estilo Los Ángeles, una forma de preparación que parte de tortillas de masa azul nixtamalizada prensadas al momento y continúa con ingredientes frescos que remiten a sabores cotidianos de la cocina mexicana urbana en California.

Dentro del menú, el plato que más se menciona es el Villa’s Trio, una orden que reúne tres tacos de queso servidos sobre tortillas de maíz azul y terminados con cebolla, cilantro, guacamole, queso cotija y crema mexicana, con rellenos que incluyen ranchera asada, chorizo con papa y frijoles con pollo, preparación que distintas reseñas gastronómicas han señalado como emblema de la casa.

A ese trío se suman bases diversas para tacos que pasan por pierna de pollo, carne asada de res, chorizo de puerco, soyrizo con piña y cebolla, frijoles con nopal y papas a la plancha, acompañadas por salsas preparadas en la taquería como mango habanero, mango pico de gallo, roja y verde, todas elaboradas con recetas propias del establecimiento.

La carta incluye también opciones vegetarianas con ingredientes como camote y hongos silvestres, junto con propuestas de mariscos disponibles en algunas de sus sedes recientes que ofrecen tacos de camarón salvaje y mahi mahi al estilo Baja con repollo y crema de chipotle, servidos con cebollas encurtidas al hibisco.

Las salsas ocupan un lugar central en la experiencia del restaurante, con versiones que recorren distintos niveles de picante y que provienen de preparaciones familiares transmitidas dentro del entorno de Víctor Villa.

La trayectoria de Villa’s Tacos ha recibido menciones en listados gastronómicos de la ciudad y el reconocimiento Bib Gourmand de la Guía Michelin, que destacó la textura lograda en la tortilla de maíz azul al fundirse con el queso antes de recibir cebolla, cilantro y guacamole.

Villa’s Tacos

Sin embargo, no fue la única tendencia gastronómica del Super Bowl, en Diners le mostramos los alimentos protagonistas de este evento deportivo:

1. Alitas de pollo

Para la edición 2026 del Super Bowl, el National Chicken Council proyectó el consumo de 1.480 millones de alitas de pollo durante el domingo del partido en Estados Unidos, cifra incluida en sus reportes anuales previos al juego.

2. Aguacate y guacamole

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México informó el envío de 127.000 toneladas de aguacate hacia Estados Unidos en la semana previa al Super Bowl, volumen destinado en gran parte a la preparación de guacamole y otras recetas caseras para reuniones durante el partido.

3. Pizza

Registros de mercado citados por medios regionales de Estados Unidos indicaron pedidos de entre 12 y 14 millones de pizzas durante la jornada del Super Bowl, distribuidos entre servicios de entrega, restaurantes y bares.

4. Snacks y dips

Datos de consumo publicados por medios locales señalaron millones de libras de chips de tortilla, papas fritas y dips como Buffalo chicken dip circulando durante las horas del partido en reuniones domésticas y establecimientos de comida.

5. Cerveza

Reportes de consumo asociados al Super Bowl estimaron ventas cercanas a 230 millones de litros de cerveza durante el evento en todo el país.

6. Comida dentro del estadio

Los menús de concesión del Levi’s Stadium incluyeron hot dogs, hamburguesas, nachos, coctelería y una hamburguesa de jarrete de ternera con un precio de 180 dólares, registrada por medios que cubrieron la oferta gastronómica disponible para los asistentes.