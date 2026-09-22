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En una sola taza puede caber buena parte de la diversidad cafetera de Colombia. El Top 100 Coffee Shops, que clasifica distintas cafeterías de diversos territorios, incluyó 12 establecimientos colombianos entre los mejores 100 de su selección continental de Amércia del Sur de 2026. La presencia nacional se extiende por Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Ibagué y Cali, con espacios que trabajan alrededor de cafés de especialidad, métodos de preparación, tostión, relación directa con productores y distintas maneras de acercar el café a quienes se sientan frente a una taza.

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La lista también muestra que detrás de una cafetería hay mucho más que una bebida servida en una mesa. Los establecimientos fueron evaluados por aspectos como la calidad del café, la experiencia de los baristas, el servicio, la innovación, el ambiente, las prácticas de sostenibilidad, la oferta de alimentos y pastelería y su relación con la comunidad. La selección combina además la votación del público con la evaluación de un panel de expertos, un proceso que terminó ubicando a una cafetería de Manizales en el tercer lugar del listado y a otras 11 propuestas colombianas a lo largo del centenar.

Colombia en el Top 100 Coffee Shops 2026 de América del Sur

El recorrido colombiano comienza en Manizales, donde Differente Coffee alcanzó el tercer puesto del listado. En el barrio La Estrella, esta cafetería de especialidad parte de la tradición cafetera de Caldas para trabajar con granos colombianos cuidadosamente seleccionados y técnicas de preparación precisas. La idea es que el café también funcione como punto de encuentro: un espacio de barrio en el que visitantes y habitantes puedan acercarse a los sabores de la región.

Eco Mapu Coffee Villarica, en Chile, ocupa el primer lugar del Top 100 Coffee Shops de Sudamérica, seguido por FANKØR, de Ecuador, y Differente Coffee, de Colombia. Cortesía: Rituales Compañía de Café.

A pocos puestos de distancia aparece Tropicalia Coffee, en Bogotá, que ocupa el sexto lugar. Su propuesta está construida alrededor de los cafés de los trópicos, que seleccionan, tuestan y sirven en un espacio pensado para evocar la biodiversidad y la calidez de esta región. El lugar también pone en el centro a los productores y las historias que atraviesan el café latinoamericano. En el puesto 12 está Caferatto Café Especial, también en Manizales, una cafetería nacida en 2017 con una intención concreta: acercar a sus visitantes al mundo del café de especialidad. Allí el café sirve como punto de partida para hablar de sus productores, sus procesos y de todo lo que llega a la mesa, incluida una panadería y pastelería propia elaborada con materias primas de calidad y con apoyo a pequeños productores y al mercado local.

Con marca en la posición 32, el ranking viaja hasta la Pereira, Famosta Café trabaja con cafés colombianos e internacionales de distintos orígenes, variedades y procesos. Su historia también está ligada a la formación y las competencias cafeteras: fueron campeones del Campeonato Nacional de Café Filtrado de 2022 y subcampeones del Campeonato Nacional de Baristas del mismo año, además de organizar la Origami Cup Colombia y el Reto Brewing Colombia.

Por su parte, en la ciudad de la eterna primavera, Medellín, Pergamino Café Laureles yace en el puesto 38 desde una casa del barrio Laureles cuya arquitectura y esencia fueron conservadas para convertirla en una cafetería de ambiente cálido. Allí producen, tuestan y sirven cafés colombianos y trabajan junto a más de 1.500 productores aliados en distintas regiones del país. Parte de los cafés que normalmente serían exportados como grano verde se tuestan para servirlos en sus cafeterías de Medellín o distribuirlos mediante su comercio electrónico.

Si bien no es un paraíso caficultor, el Top 100 Coffee Shops retoma a la capital del país Lohas Café, en el puesto 45. La cafetería trabaja con cafés de especialidad y de competencia, junto a una relación cercana con productores de Huila, con quienes desarrolla y perfecciona líneas de cafés para los campeonatos. Dicha relación halla mantener la trazabilidad desde el origen hasta la taza y trabajar sobre la consistencia y la calidad del café.

En la misma ciudad, la posición 56 resalta con Café 18 El Chicó, cuya propuesta puede leerse como un recorrido por diferentes territorios cafeteros de Colombia: allí se pueden encontrar entre 10 y 15 cafés de especialidad provenientes de departamentos como Nariño, Magdalena, Huila, Cauca, Tolima, Antioquia y Boyacá. La oferta se extiende a desayunos, almuerzos y postres preparados con ingredientes colombianos, mientras su trabajo como curadores de café está respaldado por Banexport y por la finca experimental Juan Martín.

El Top 100 Coffee Shops de América del Sur incluye establecimientos de Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Cortesía: Pergamino Café Laureles.

De regreso a la capital antioqueña, Rituales Compañía de Café ocupa el 64 y lleva nueve años trabajando con productores de La Sierra, un barrio de la ciudad que durante años estuvo afectado por la violencia y que ahora aparece en la historia de la cafetería desde otra perspectiva. El establecimiento se define como un proyecto de la ciudad y para la ciudad, completamente local, atendido por un equipo conformado por mujeres en Laureles. Con una mirada en el top, se encuentra Mr Wush Wush en el escalafón 72; ubicado en Ibagué, donde el café se plantea como algo que merece tiempo y atención. La cafetería reúne 35 perfiles distintos provenientes de fincas de Huila y Tolima, así como una propuesta especializada en métodos de filtrado, preparados con el propósito de mostrar las características particulares de cada origen.

Las posiciones del cierre del ranking pertenencen a Simón Coffee, en el puesto 80 y a Azahar Café, en el 87. El primero se halla en el Poblado, Medellín. Su historia parte de Simón, un golden retriever que acompañó a su dueña durante uno de los momentos más difíciles de su vida y terminó inspirando la creación de un espacio en el que el café y el vínculo con los perros ocupan un lugar central. Allí se reúne una selección de cafés colombianos en un ambiente pensado para compartir y conectar.

Por su parte, el lugar 87, en Bogotá, trabaja directamente con pequeños y medianos productores de distintas regiones del país, con especial atención a la transparencia y a precios estables. Sus cafés se tuestan en Quindío, donde trabajan con microlotes para destacar las particularidades de cada origen, mientras sus establecimientos ofrecen preparaciones de espresso, filtrados, pastelería y comida.

La lista colombiana del Top 100 Coffee Shops 2026 concluye en Cali, con Okafe Roasters, que ocupa el puesto 100. El establecimiento abrió sus puertas en 2018 y fue la primera tostadora y cafetería de la ciudad abierta al público, desde donde impulsó su propuesta alrededor del café de especialidad. Actualmente, el espacio maneja 24 variedades, orígenes y métodos de procesamiento distintos del grano.

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