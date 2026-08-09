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Hace unos años, la escena de un perro en la mesa de un restaurante todavía parecía una excepción. Hoy, las mascotas empiezan a ocupar un lugar distinto en la forma en que las familias viven sus momentos de ocio, y esa transformación llegó también a la gastronomía. Del 14 al 23 de agosto, Sushi Week 2026 celebrará su segunda edición con una novedad inédita en Colombia: será el primer festival de sushi pet friendly del país, con un menú especial del platillo japonés creado exclusivamente para perros.

Sushi Week 2026 reunirá restaurantes de más de diez ciudades durante diez días, una iniciativa que busca fortalecer la visibilidad del sector gastronómico colombiano. Crédito: Shutterstock / Lena Bukovsky.

Mientras los asistentes podrán probar rollos de sushi por $23.000 en restaurantes de más de diez ciudades del país, los establecimientos participantes que se sumen a la iniciativa ofrecerán una preparación diseñada especialmente para las mascotas, con ingredientes aptos para su consumo y bajo criterios de nutrición y seguridad. La propuesta de Festivales Week refleja cómo los animales de compañía dejaron de ser solo parte del hogar para convertirse también en protagonistas de nuevas experiencias alrededor de la ciudad.

Sushi Week 2026 busca convertir el festival en una vitrina para los restaurantes colombianos

Detrás de Sushi Week hay una apuesta que va más allá de una ruta gastronómica. El festival hace parte del modelo desarrollado por Festivales Week para conectar restaurantes con nuevos públicos y generar oportunidades de visibilidad para negocios independientes y grandes cadenas. La idea es que establecimientos con diferentes trayectorias puedan participar en un mismo escenario y presentar sus propuestas ante miles de comensales.

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Durante los diez días evento, los asistentes podrán recorrer establecimientos participantes, probar sus rollos oficiales y elegir sus favoritos. En Bogotá estarán restaurantes como Yoi Ramen, Sushi Jitenshmaru Sushi, Okio, Deaki, Sudoku Gourmet, Maemuki, Yarigai, Musashi. La programación también llegará a otras ciudades con espacios como Shenglong, Bahn Baos, Sushibeef y Majikku en Pereira; Kyomu Sushi en Mosquera; Daisho, Koi Teppan y Campai en Cali; y Takashi, Tadama y Poppin Pearls en Manizales, entre otros.

Desde hace cuatro años, la plataforma creada por Andrés Ospina, chef, ingeniero y creador de contenido gastronómico, ha desarrollado festivales especializados como Ramen Week, que después de cinco ediciones ha generado ventas superiores a los $2.000 millones de pesos. Con Sushi Week, la organización busca replicar ese impacto en un sector que continúa enfrentando desafíos económicos y cambios en los hábitos de consumo.

“Desde hace cuatro años hemos trabajado con una palabra como bandera: la perseverancia. Nuestro propósito siempre ha sido beneficiar a cientos de restaurantes para impulsar sus ventas, y al mismo tiempo permitir que miles de comensales descubran nuevas propuestas gastronómicas”, afirmó.

Una experiencia gastronómica que también mira hacia el bienestar animal

La novedad de esta edición estará en los restaurantes que abrirán sus puertas a los asistentes acompañados de sus perros. Allí, las mascotas tendrán una preparación propia de sushi, elaborada con ingredientes aptos para su consumo. «Hoy las mascotas ocupan un lugar muy importante en los hogares colombianos y queremos que también puedan vivir esta experiencia junto a sus dueños. Además, buscamos que el festival tenga un componente solidario apoyando a organizaciones que trabajan por el bienestar animal», indicó Ospina.

Además, quienes participen del festival sin mascota podrán sumarse a la iniciativa mediante la compra de una porción adicional del menú especial, cuyos recursos serán destinados a fundaciones y refugios dedicados al bienestar animal. Para Festivales Week, la propuesta responde a una transformación en la vida cotidiana: los animales de compañía dejaron de estar al margen de muchas experiencias familiares y ahora empiezan a formar parte de ellas.

Sushi Week 2026 reunirá restaurantes de Bogotá, Pereira, Cali y Manizales, entre otras ciudades, durante diez días de gastronomía japonesa. Crédito: Shutterstock / shardar tarikul islam.

El core del evento se suma a una tendencia que ha llevado a restaurantes, hoteles y otros espacios de ocio a replantear la forma en que reciben a sus visitantes. Las mascotas dejaron de ser únicamente acompañantes del hogar y ahora hacen parte de una nueva manera de habitar la ciudad.

Con esta segunda edición, Sushi Week busca que el sushi llegue a más mesas del país, pero también ampliar la idea de quiénes pueden participar en una experiencia gastronómica. Esta vez, la invitación no solo está dirigida a quienes disfrutan de esta cocina japonesa, sino también a quienes quieren vivirla junto a un miembro más de la familia.

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