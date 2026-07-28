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Durante casi dos semanas, más de medio cafés de especialidad pondrán a prueba la creatividad de sus baristas con bebidas únicas pensadas exclusivamente para uno de los eventos que mejor retrata la transformación del internacionalmente conocido café colombiano. Del 5 al 17 de agosto, el Coffee Master volverá para que los amantes de la bebida, y nuevos paladares, recorran Bogotá y la región Sabana, ubicada alrededor de capital, en una nueva edición que reunirá a más de 50 tiendas de café de especialidad, productores y consumidores alrededor de una premisa sencilla: unir talento, curiosidad, origen y territorio en una sola taza.

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Luego de romper récord de participación en 2025 y de llevar el formato por primera vez a España, el Coffee Master vuelve en su octava edición convertido en una vitrina para una escena cafetera que no deja de crecer. Durante trece días, cada establecimiento participante presentará una bebida creada inédita para la competencia, elaborada con ingredientes 100 por ciento nacionales y disponible por 15.000 pesos colombianos.

Los asistentes no solo degustarán las preparaciones con café: también se convertirán en jurados al elegir las mejores bebidas de la edición 2026. Cortesía: Coffee Master / Café Mundano.

Aunque el evento tiene el formato de una competencia, su propósito va mucho más allá de elegir una bebida ganadora. La idea, explica su director y creador Mauricio Cortés, es acercar al público a todo el recorrido que existe detrás de una taza, desde el trabajo de los caficultores hasta la preparación final del barista. “Se trata de una oportunidad para aprender, disfrutar y valorar cada etapa de la cadena del café colombiano”, afirma.

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Coffee Master y la nueva cultura del café colombiano

En pocos años, el café de especialidad dejó de ser un nicho para convertirse en uno de los fenómenos gastronómicos más visibles del país. Cada vez más consumidores buscan conocer el origen del grano, las variedades cultivadas, los métodos de fermentación, el perfil de tueste o las diferencias entre un espresso y un filtrado. Esa transformación también ha impulsado la aparición de nuevas cafeterías, tostadores y productores que encuentran en eventos como Coffee Master una oportunidad para mostrar su trabajo.

La edición de este año reunirá bebidas que van desde espressos y métodos filtrados hasta cold brews y preparaciones de autor que incorporan frutas, lácteos, semillas, hierbas, especias y cacao colombiano. Todas ellas tendrán un elemento en común: demostrar que el café puede dialogar con ingredientes provenientes de distintas regiones del país sin perder su identidad.

Los organizadores destacan que el crecimiento del evento responde al auge sostenido del café de especialidad en Colombia. En ediciones anteriores, Coffee Master movilizó más de 3,5 toneladas de café y generó un impacto económico superior a 500 millones de pesos destinados a fortalecer el sector agro nacional.

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Creatividad en una taza

Aunque en ciertos paladares nacionales el café ocupa un lugar directo en una presentación caliente, y en taza, el Coffee Master cambia ese imaginario por una apuesta hacia la innovación; claro, sin dejar de lado a los granos del cafetal como protagonista.

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En la edición de 2025, la tienda Villa Poly Coffee obtuvo el primer lugar en Bogotá con Martini Laboyano, una bebida inspirada en las fiestas tradicionales de Pitalito, Huila. La idea combinó un cold brew de origen huilense con crema chantilly aromatizada con canela, pequeños cubos de gelatina de pata y con un crumble de achira, una reinterpretación contemporánea de la emblemática sevillana, orginaria del departamento.

Por otro lado, desde el norte de Sabana, el espacio zipaquireño La Bagatela Café obtuvo el primer lugar en la región. El reconocimineto fue dado gracias a Niebla de Páramo, una propuesta elaborada con espresso de origen Inzá (Cauca), caramelo salado artesanal y licor amaretto, coronada por una espuma fría de crema de leche, chocolate semiamargo, cacao, canela y ralladura de anís estrellado. La bebida buscó trasladar a la taza la atmósfera de los páramos colombianos mediante el contraste de temperaturas, aromas y texturas.

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Pese a que las preparaciones contengan frutas, semillas y diversas especias, el circuito gastronómico se reúne alrededor de su base en café. Cortesía: Coffee Master / Mi Sorbo Divino.

Fuera de los votos y la competencia, Coffee Master invita a recorrer Bogotá y la Sabana a través de una ruta donde cada parada cuenta una historia distinta sobre el café colombiano. Los visitantes podrán consultar el mapa oficial de las tiendas participantes en las redes del evento, probar las bebidas creadas únicamente para las casi dos semanas de esta edición y descubrir cómo cada barista interpreta el origen, los paisajes y los sabores del país en una sola preparación.

Luego de probar una de las bebidas, o completar todo el recorrido, cada asistente al evento podrá calificar la preparación. Con dicho proceso, los organizadores del evento reunirán las calificaciones para elegir los cinco cafés favoritos de esta octava edición.

La ceremonia de premiación se celebrará el 17 de agosto en el Teatro Libre, con entrada libre y una muestra de cafés colombianos abierta al público. Con el evento de 2026, el Coffee Master busca consolidarse como un espacio donde el café deja de entenderse únicamente como un producto para convertirse en una experiencia cultural que conecta a caficultores, tostadores, baristas y consumidores alrededor de la revindicación del café de especialidad.