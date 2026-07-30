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Aunque en 2025 la lechona alcanzó el cuarto lugar en el ranking de los mejores platos de cerdo del mundo de TasteAtlas, la edición más reciente del listado mostró un descenso de 38 posiciones para la preparación tolimense. El plato insignia de la gastronomía colombiana se ubicó en la casilla 42 entre las 100 mejores recetas elaboradas con carne de cerdo en 2026 con base en las calificaciones verificadas por la plataforma.

El 29 de junio fue declarado como el día nacional de la lechona. Cortesía: Gobernación del Tolima.

El cambio de los primeros lugares a uno más modesto en 2026 no traduce una pérdida de relevancia o ausencia de interés por parte de los comensales hacia una preparación que cuenta un día nacional en el calendario colombiano. El propio portal de TasteAtlas aclara que sus rankings no buscan establecer una verdad definitiva sobre la gastronomía mundial, sino visibilizar platos tradicionales, fomentar el orgullo por las cocinas locales, así como despertar la curiosidad por recetas de distintas regiones. Para la edición de 2026, la plataforma registró 16.112 calificaciones, de las cuales 10.362 fueron reconocidas como legítimas tras filtrar votos automatizados, nacionalistas o de usuarios sin un historial suficiente dentro del sistema.

La lechona, un símbolo de la gastronomía nacional

Pocas preparaciones resumen mejor el espíritu festivo de la cocina colombiana que la lechona. Originaria del Tolima, en el centro del país, se prepara con un cerdo entero relleno de carne de cerdo marinada, arveja partida, cebolla, ajo, cebolla larga y especias como comino, pimienta y sal, antes de pasar cerca de doce horas en un horno de barro. Esa elaboración paciente es, justamente, uno de los aspectos que TasteAtlas destaca como parte de su identidad.

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El resultado es una carne tierna y jugosa bajo una piel crujiente que tradicionalmente se sirve sobre platos de cerámica negra, acompañada de arepas de maíz e insulso. La plataforma también recuerda uno de los debates más conocidos alrededor de esta receta: la auténtica lechona tolimense no lleva arroz. Aunque muchas versiones contemporáneas lo incorporan, la preparación tradicional conserva únicamente la carne marinada y la arveja partida como relleno.

Su escala explica por qué suele reservarse para las grandes celebraciones. Un solo cerdo puede alimentar a cientos de personas, lo que la ha convertido en protagonista habitual de fiestas patronales, reuniones familiares y festividades de fin de año en distintas regiones del país.

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El descenso en el ranking de 2026 contrasta con el protagonismo que había alcanzado en los últimos años. Además de ocupar el cuarto lugar entre los mejores platos de cerdo del mundo en 2025, la lechona también fue elegida ese mismo año como el mejor plato del mundo en los TasteAtlas World Food Awards: 100 Best Dishes in the World to Eat in 2025, con una calificación de 4,78, por encima de la pizza napolitana de Italia y la picanha de Brasil. Un reconocimiento que consolidó su prestigio internacional y la convirtió, por un momento, en la preparación mejor valorada de toda la plataforma.

Grecia, México y Portugal dominan el podio mundial en 2026

Si la lechona perdió protagonismo, otros países consolidaron el suyo. La edición de 2026 del ranking de TasteAtlas volvió a estar dominada por preparaciones de Grecia, México y Portugal, tres cocinas que ocuparon seis de los diez primeros lugares con recetas donde las largas cocciones, los adobos y las tradiciones regionales siguen marcando la diferencia.

Por segundo año consecutivo, el primer lugar fue para el kontosouvli, una especialidad griega elaborada con grandes trozos de cerdo marinados en ajo, orégano, tomillo, romero, pimentón, vino tinto, limón y aceite de oliva, que se cocinan lentamente en un espetón hasta conseguir una corteza dorada y una carne especialmente jugosa. Muy cerca aparecen dos clásicos mexicanos: las gringas, una combinación de tortillas de harina, carne al pastor, queso y piña que ocupó el segundo puesto, y la cochinita pibil, cuarto lugar del listado, cuya cocción lenta y el adobo de achiote la han convertido en uno de los emblemas culinarios de Yucatán.

Kontosouvli, la preparación griega que ocupó el primer puesto a mejor platillo con cerdo de TasteAtlas en 2025 y 2026. Crédito: Shutterstock / Vangelis_Vassalakis.

Portugal reafirmó, por su parte, la importancia del lechón en su tradición gastronómica. El leitão da Bairrada alcanzó el tercer puesto y estuvo acompañado por otras dos preparaciones nacionales dentro del top diez: la carne de porco à Alentejana y el leitão assado no forno, prueba de que el país ibérico mantiene algunas de las recetas porcinas mejor valoradas del mundo.

El resto de las diez primeras posiciones lo completan los tacos al pastor de México, el pernil puertorriqueño, el samgyeopsal surcoreano y las carnitas del estado mexicano de Michoacán. En medio de ese recorrido por distintas culturas culinarias, la lechona colombiana continúa figurando entre las preparaciones de cerdo más reconocidas del planeta. Aunque este año descendió hasta el puesto 42, sigue siendo la única representante nacional en una clasificación que reúne recetas convertidas, en muchos casos, en verdaderos símbolos de identidad gastronómica.

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