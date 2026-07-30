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Noventa años después de su estreno, La tabernera del puerto sigue ocupando un lugar singular dentro del repertorio teatral español. Considerada por numerosos expertos como la última gran zarzuela de la historia, la obra de Pablo Sorozábal, con libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw, llegará al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo este 30 de julio, y el 1 y 2 de agosto, en una producción del Teatro de la Zarzuela de Madrid que recupera uno de los títulos fundamentales del género.

Lejos de los relatos costumbristas que marcaron buena parte de la zarzuela durante las primeras décadas del siglo XX, esta obra trasladó el género hacia una atmósfera más dramática. En un pueblo del norte de España, entre tabernas frecuentadas por marineros y rutas de contrabando, la historia entrelaza amor, engaños y secretos con una escritura musical que incorporó influencias europeas y norteamericanas poco habituales para la época. Esa combinación terminó por convertirla en una referencia ineludible del teatro lírico español.

La tabernera del puerto, un clásico que rompió con la tradición

La historia, contada en tres actos, gira alrededor de Marola, una mujer cuya llegada altera la vida de una comunidad acostumbrada a convivir con el mar, el comercio clandestino y las apariencias. A partir de ella se desarrolla una trama donde casi ningún personaje revela desde el comienzo sus verdaderas intenciones, mientras el amor y la ambición terminan cruzándose con los intereses de quienes viven alrededor del puerto.

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Con un supuesto origen gracias a un poema, la historia que fue presentada por primera vez en Barcelona, reúne en el norte de España el escenario de la taberna de Marola, un punto de encuentro donde confluyen marineros, contrabandistas y habitantes del puerto. Allí, la relación que nace entre ella y un pescador llamado Leandro comienza a desafiar los rumores que rodean a la joven, mientras la figura del contrabandista Juan de Eguía y los secretos que lo unen con la tabernera terminan desencadenando una sucesión de traiciones, revelaciones y decisiones que pondrán a prueba tanto el amor como la lealtad de sus protagonistas.

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Estrenada en 1936, La tabernera del puerto es considerada por numerosos musicólogos como la última gran zarzuela de la historia. Cortesía: Daniela Guerrero Astudillo.

Esa construcción dramática marcó una diferencia frente a muchas de las zarzuelas anteriores. En lugar de apoyarse exclusivamente en escenas costumbristas, La tabernera del puerto apuesta por un relato donde el suspenso adquiere un peso inusual dentro del género. El resultado es una historia en la que la tensión narrativa avanza al mismo ritmo que la música y donde cada personaje parece esconder algo detrás de sus palabras.

Una producción que llega desde Madrid

La versión que llegará a Bogotá es una producción del Teatro de la Zarzuela de Madrid, institución dedicada desde hace más de siglo y medio a preservar y renovar este patrimonio musical. La dirección escénica corre por cuenta de Mario Gas, un nombre estrechamente vinculado a La tabernera del puerto no solo por su trayectoria en el teatro español, sino también por un vínculo familiar: su padre participó en algunos de los montajes que la obra tuvo en España durante el siglo XX.

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Al frente de la dirección musical estará Miquel Ortega, encargado de conducir una producción que reunirá artistas españoles y colombianos sobre el escenario del Teatro Mayor. El elenco principal estará integrado por la soprano Leonor Bonilla, quien interpretará a Marola; el tenor Antonio Gandía, en el papel de Leandro; el barítono César San Martín, como Juan de Eguía; y el barítono bajo Rubén Amoretti, quien dará vida a Simpson.

La producción del Teatro de la Zarzuela de Madrid llegará al Teatro Mayor con dirección escénica de Mario Gas y dirección musical de Miquel Ortega. Cortesía: Daniela Guerrero Astudillo.

La producción también contará con la participación de los colombianos Erwin Barrera, Alexis Trejos y Paula Pataquiva, además de las actuaciones de Amelia Font y Pep Molina. A ellos se sumarán la Orquesta Filarmónica Juvenil y el Coro Filarmónico Juvenil, que asumirán la parte musical de esta versión durante las tres funciones programadas.

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Más allá de recuperar uno de los títulos esenciales de la zarzuela, la llegada de La tabernera del puerto representa la oportunidad de acercarse a una obra que transformó el género desde su estreno. Su mezcla de drama, música y personajes complejos explica por qué continúa encontrando nuevas generaciones de espectadores casi noventa años después de haber sido escrita.

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