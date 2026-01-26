dulce placer de Myriam Camhi, dulce placer de Myriam Camhi, dulce placer de Myriam Camhi, El comienzo de un nuevo año invita a reunirse sin prisa alrededor de pequeños rituales gastronómicos que reconfortan: unas onces, un postre después del almuerzo o un desayuno para hablar con los que hace rato no vemos. Es una forma íntima de celebrar nuevos inicios, propósitos y sueños.

Descubra en estos tres kits, de la tradicional pastelería Myriam Camhi, sabores y combinaciones que no solo abrigarán la charla entre amigos o familiares, sino que también convertirán cualquier instante en un grato recuerdo.

1. Cata de café y pastelería en casa

Cortesía Myriam Camhi

El café colombiano siempre será un territorio para explorar y compartir. Este kit es ideal para comenzar el año con una experiencia que empieza con una torta en lata pensada para dos porciones, que bien puede ser de chocolate o ciruela, con un peso aproximado de 250 gramos, acompañada de media libra de galletas artesanales surtidas que amplían el recorrido dulce.

Además, en el kit vienen dos frascos de café especial en grano, de 100 gramos cada uno, seleccionados para resaltar sus perfiles sensoriales, junto a una trilladora metálica manual con instructivo incluido que guía el uso y la forma correcta de preparar el café.

Cata de café y pastelería en casa dulce placer de Myriam Camhi

Una unidad de torta en lata para dos porciones; opciones de sabores: chocolate o ciruela (peso aproximado 250 gramos), media libra de galletas artesanales surtidas, dos frascos de café especial en grano de 100 gramos cada uno y una trilladora metálica manual. Incluye instructivo de uso y preparación del café.

PRIVILEGIOS: $167.000

PRECIO NORMAL: $196.350

2. Mundo de chocolate

Cortesía Myriam Camhi.

Este kit propone hacer un recorrido por el mundo más sofisticado del cacao con una caja de bombones Dubái, donde la crocancia de su relleno de pistacho se integra con la intensidad del chocolate. Al kit se suma una caja de palitos de galletas de anís bañados en chocolate que aportan un contraste crujiente y divertido.

Mundo de chocolate dulce placer de Myriam Camhi

Una caja de bombones Dubái rellenos de pistacho (presentación × 9 unds.) + una caja de palitos de galletas chocolateadas (presentación × 12 unds.).

PRIVILEGIOS: $65.500

PRECIO NORMAL: $76.900

3. Tarde maravillosa

Cortesía Myriam Camhi

Este kit es una experiencia interactiva en la que cinco cucharas de bambú sostienen bloques de chocolate listos para derretirse en leche caliente. Encuentre los sabores chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate oscuro, una versión con Baileys y una ganache de café que aporta profundidad y carácter.

El ritual de mezclar, esperar y probar una rica bebida achocolatada se complementa con un estuche de galletas artesanales surtidas que aportan textura y contraste.

Tarde maravillosa dulce placer de Myriam Camhi

Cinco cucharas de bambú con bloque de chocolate de origen para derretir en leche caliente (chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate oscuro, una versión con Baileys y una ganache de café) + estuche de galletas artesanales surtidas.

PRIVILEGIOS: $66.000

PRECIO NORMAL: $79.800