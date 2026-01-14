Hay edificios en Chapinero que parecen haber visto pasar todas las modas gastronómicas de la ciudad y que resisten el paso del tiempo con secretos que vale la pena ser descubiertos. Ese es el caso de Atlántica, un restaurante en la calle 64#7-66 que se revela como un buen lugar para almorzar en estos días.

Pasando el umbral de su puerta sorprende a los comensales con un espacio sencillo, pero divertido y sagaz, que se apoya en su idea de comer bien, pagar un precio justo y recibir una atención directa que mira a los ojos y llama por el nombre, una rareza en una zona de Bogotá donde muchas mesas se han llenado de excesiva solemnidad.

Muchos comensales definen su experiencia como comida casera, una etiqueta que suele usarse en barrios populares, aunque aquí adquiere otro sentido porque remite a platos con buen sabor.

Y es que no se trata de oponerse a experiencias gastronómicas con protocolos milimétricos y discursos que parecen salidos de una escuela extranjera, porque ese tipo de propuestas tiene su lugar y su público, aunque resulta refrescante encontrar un restaurante que reivindica el tú a tú, que entiende el almuerzo como un momento cotidiano y valioso, y que construye su identidad desde esa sencillez bien pensada.

Un restaurante fuera del ruido digital

En tiempos donde el éxito gastronómico suele medirse por la cantidad de seguidores en redes sociales, Atlántica avanza por un camino distinto con un poco más de 2000 seguidores en Instagram, una cifra modesta que dice mucho de sus prioridades, ya que sus dueños han decidido concentrarse en la experiencia dentro del salón, en la conversación breve con el comensal, en la constancia del plato servido, una apuesta que desafía el marketing gastronómico y que exige coherencia diaria, algo más complejo de lo que parece cuando se repite servicio tras servicio.

Eso nos lleva a un menú que está pensado para un flujo amplio de personas que llegan a almorzar y buscan variedad, platos sustanciosos y sabores reconocibles con giros de autor, una carta inspirada en el mar que justifica su nombre y que se despliega con recetas que dialogan con ingredientes colombianos. Los platos de mar ocupan un lugar central y se presentan como fusiones directas que respetan la memoria del producto.

Un ejemplo claro es el Chupe limeño al estilo Atlántica con camarones, preparado a partir de una base de pan remojado en leche o agua al que se le retira la corteza para trabajar únicamente la miga, una mezcla que se integra con verduras en brunoise como pimentón rojo, cebolla y ajo, zanahoria rallada, ají de color o paprika, crema de leche, queso rallado y en ocasiones pan rallado que aporta consistencia, un plato reconfortante que llega a la mesa con aromas profundos y textura generosa.

En esa misma línea aparece el encocado de mero, una preparación que remite a la herencia cultural del Pacífico colombiano y que encuentra en la leche de coco un aliado fundamental, ya que su textura cremosa y su dulzor natural acompañan la frescura de este pescado de manera equilibrada, construyendo un plato que habla de territorio y técnica sin necesidad de explicaciones grandilocuentes.

El almuerzo que usted se merece

Las 4.7 estrellas en Google confirman una percepción extendida entre quienes visitan Atlántica y que se traduce en una oferta de almuerzos de autor variada y consistente, una carta donde conviven preparaciones como el pollo en salsa de uchuva, el beef stroganoff servido con una salsa cremosa y bien ligada, la costilla de cerdo con chutney de tomate de árbol que aporta acidez y dulzor, la lasagna mixta con capas generosas, el bife de res en salsa de vino, el clásico bistec a caballo y un arroz atollado tipo thai que juega con especias y verduras, platos pensados para satisfacer el apetito y dejar una sensación de comida bien hecha.

Más allá de lo presencial

Atlántica también extiende su propuesta a los domicilios a través de Rappi, donde aparecen los platos favoritos de muchos comensales, entre ellos la hamburguesa de tres carnes en pan de patacón, la hamburguesa de bondiola de cerdo, la arábica con punta de anca y los rollitos de parra que sorprenden por su presencia en una carta con influencias del Caribe, un cruce de sabores que se completa con frituras como kibbes y tríos de tahines, elementos que amplían el mapa culinario del restaurante y refuerzan su identidad.

En Atlántica comen tranquilamente 2 personas con $50.000 pesos, incluyendo jugo y una atención honesta y respetuosa, una ecuación que resulta cada vez más difícil de encontrar en Bogotá y que convierte a este restaurante en una parada necesaria para quienes valoran la cocina de autor sin tanto ruido, así como el sabor bien trabajado y la sensación de haber sido bien recibidos.