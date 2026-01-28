Reserve para febrero una de las citas más significativas del calendario gastronómico de Bogotá. Se trata del encuentro que desde hace más de dos décadas ha logrado reunir cocina, memoria, solidaridad y ciudad alrededor de un mismo propósito colectivo. El Alimentarte Food Festival 2026 regresa en su edición número 25 con una propuesta que reafirma su lugar como el festival gastronómico de impacto social más importante del país y que, en esta ocasión, propone un recorrido amplio y consciente por la riqueza culinaria de las regiones de Colombia.

Organizado por la Fundación Corazón Verde, Alimentarte Food Festival 2026 se realizará los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en el parque El Country, ubicado en la Calle 127 #11D-90, con un horario continuo de 11:00 am a 7:00 pm, donde más de 40 mil personas se darán cita durante las cuatro jornadas, para disfrutar lo mejor de la gastronomía local y cultural de Bogotá.

Y es que desde su creación en 2002, el festival ha mantenido una narrativa clara donde la cocina funciona como un lenguaje capaz de contar historias regionales, activar economías locales y sostener programas sociales de largo aliento.

Las regiones gastronómicas de Colombia como eje central

La edición 2026 de Alimentarte propone un viaje culinario por las 9 regiones gastronómicas del país, entendidas como territorios vivos donde convergen ingredientes, técnicas, herencias culturales y memorias familiares.

El recorrido empieza en San Andrés e Islas, Región Caribe, Santanderes, Región Antioquia Viejo Caldas, Región Pacífico, Región Amazonía y Orinoquía, Tolima Grande, el Altiplano Cundiboyacense y Bogotá. Cada una de estas zonas estará representada a través de propuestas que exaltan la biodiversidad, los saberes tradicionales y las cocinas contemporáneas que dialogan con la identidad local.

Restaurantes y expositores participantes

El festival contará con más de 120 expositores, entre ellos 70 restaurantes reconocidos de la ciudad, 12 participantes de mercados gastronómicos de productos sostenibles y 40 emprendimientos en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico.

Entre los nombres confirmados se encuentran Alfajores Ventura, Amor Perfecto, Arepas Chocuelas, Asadero los Torres, Asadero Portal del Llano, Bajo Cero, Berry House, Bolab Blends Moleculares, Burger Depot, Ceviche House, Churros To Go, Cinnabon, Citricampo, Colo Coffee, Cotiza Longaniza, Crepes & Waffles, Don Martin Passaro, El Tolimense, Empanaditas de Pipian, Famiglia, Frambas, Hakim’s Pastry, Horneros, Innato Cocina, JF Paellas Cali, La Cuchillería, Le BBQ, Napolyon El Perro Francés, Nueva Villa Peruana, Papas Belgas, Papas pa MIentras, Rica Lechona, Rogelio Red Tacos, Rokko, Santo Piquete, Solo delicias caucanas y vallunas, Suspiros Merengones y Teriyaki, una selección que evidencia la diversidad de formatos, estilos y territorios presentes en la escena gastronómica actual.

Una experiencia pensada para todos los públicos

Alimentarte Food Festival 2026 ofrecerá una experiencia integral que incluye zonas gastronómicas regionales, mercados de productos y emprendimientos, Beer Garden, actividades culturales, propuestas pensadas para familias, zona de Tejo y Bolirana e inflables para niños.

El evento será pet friendly y mantendrá su operación cashless, lo que permite pagos exclusivamente con tarjetas débito, crédito y medios digitales, una medida que busca optimizar la experiencia de los asistentes y fortalecer la logística del festival

El componente social continúa siendo el eje estructural de Alimentarte. Todos los excedentes del festival son destinados a los programas de la Fundación Corazón Verde, organización que trabaja por el bienestar de viudas, huérfanos de policías y policías en condición de discapacidad, víctimas de la violencia en Colombia.

A lo largo de su historia, el festival ha contribuido a la entrega de más de 370 soluciones de vivienda, la educación de más de 8.600 niños huérfanos de policías y el acompañamiento psicológico de más de 8.000 familias. A este impacto se suma la generación de empleo directo e indirecto y el fortalecimiento del sector gastronómico y cultural del país, un aspecto destacado por medios nacionales que han seguido de cerca la evolución del evento como modelo de sostenibilidad social.

Boletería y acceso del Alimentarte Food Festival 2026

La boletería estará disponible próximamente en Tuboleta.com y en taquilla física durante los días del festival.

El valor de la entrada será de $13.000, con una promoción de 2×1 por compras previas al 7 de febrero, un aporte que funciona como contribución directa a las labores sociales de la Fundación Corazón Verde.