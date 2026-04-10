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Colombia y Corea comparten una historia que se remonta a alrededor de 1950, durante la Guerra de Corea, cuando Colombia fue uno de los pocos países latinoamericanos que envió un batallón para apoyar la lucha contra Corea del Norte. Es aproximadamente en esta época que inicia la historia de Chigüiras Kimchi, un emprendimiento que trae la icónica comida kimchi a Colombia. Gracias a su arduo trabajo, el Instituto Mundial del Kimchi —una entidad financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Corea del Sur— las nombró embajadoras del kimchi en Colombia.

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Chigüiras Kimchi

La historia del emprendimiento comienza en la Guerra de las dos Coreas, cuando el abuelo de Ana María Aristizábal Osorio, una de las fundadoras de Chigüiras Kimchi, fue a la guerra. Años después, cuando Aristizábal estaba terminando su carrera de politóloga su padre le informa sobre una iniciativa de un campamento de verano en Corea con los nietos de los combatientes del Batallón colombiano de la Guerra de Corea. «Yo no creía mucho, pero igual le pasé toda la información. A los quince días me dice: te vas a Corea», cuenta Ana María Aristizábal Osorio en una entrevista con la revista Diners.

«Mi primer acercamiento con Corea fue a través de su comida y su cultura, y la experiencia me gustó tanto que decidí volver. Escribí a la embajada para preguntar por becas, apliqué a una que justo estaba abierta y la gané. Tres meses después me fui a vivir siete meses allá», cuenta Aristizábal. Uno de los alimentos que sorprendió a la colombiana en su viaje fue el kimchi, una de las comidas tradicionales en la culinaria coreana.

«Cuando regresé, empecé a buscar comida coreana en Colombia. En ese entonces, hace unos 17 años, Corea era prácticamente desconocida: no habían llegado los K-dramas ni el K-pop, y la oferta gastronómica era muy limitada. El Kimchi, en particular, era difícil de encontrar.» Es en esa búsqueda que conoce a su pareja y cofundadora del emprendimiento Katherine Santos. Juntas emprenden el viaje de aprender a crear el kimchi y ofrecerlo a una cultura completamente distinta. Comenzaron a tomar clases de cocina y vieron una oportunidad en la cocina coreana. Es por esto que en 2025 fundaron Chigüiras Kimchi, un emprendimiento de producción artesanal de Kimchi.

Ana María Aristizábal Osorio y Katherine Santos. Foto: cortesía del equipo de Chigüiras Kimchi

A pesar de que el kimchi es el alimento en el que se centra su emprendimiento, cuentan que es un alimento con un gusto adquirido. Muchos de los extranjeros que lo comen por primera vez se llevan una impresión fuerte del alimento, sin embargo, con el tiempo puede ser que les termine gustando.

«Hay muchas personas que conocen nuestro emprendimiento después de conocer el kimchi y dicen: probemos que tan diferente es su plato después de esa primera experiencia. Y es por toda la pedagogía que hemos hecho (sobre qué es, para que sirve y cómo se come) que muchas otras llegan al emprendimiento por curiosidad y terminan introduciéndose al mundo del kimchi», comenta Katherine Santos, una de las fundadoras del emprendimiento.

Corea y Colombia tienen una historia entrelazada, pero su culinaria es muy distinta, por lo que suena exótico la oferta del kimchi en las tierras colombianas. Es por esto que decidieron crear una comunidades en redes sociales para concientizar sobre los beneficios del alimento coreano. «Así comenzó todo: explicándole a la gente qué era el Kimchi. Más que venderlo, se trataba de contar su historia, de mostrar que no era algo improvisado, sino un alimento con una tradición milenaria proveniente de otra cultura. Ese contexto despertaba la curiosidad de muchos, y poco a poco, entre recomendaciones de restaurantes y recetas sencillas, logramos que las personas se animaran a probarlo e incorporarlo en su cocina.»

Kimchi, alimento coreano muy bueno para la salud. Foto: cortesía del equipo de Chigüiras Kimchi

Embajadoras del Kimchi

En febrero de este año, decidieron postularse al programa de Embajadores Globales del Kimchi, liderado por el Instituto Mundial del Kimchi, una entidad respaldada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur.

De los 145 candidatos provenientes de 16 países, fueron elegidas como parte de los 33 representantes, 11 nacionales y 22 internacionales, que integran esta iniciativa. Su participación se da en la categoría Networker, un rol de enfocado en generar conexiones entre actores institucionales, culturales y gastronómicos, con el propósito de fortalecer redes internacionales en torno al kimchi y la cultura coreana.

Uno de las iniciativas que las embajadoras buscan impulsar es «La idea es construir una red alrededor de la cocina coreana en Bogotá, articulando esfuerzos con la embajada y las alcaldías locales. Aunque ya existen rutas informales que ubican tiendas y restaurantes, principalmente en Chapinero y Usaquén, en Bogotá, siguen siendo poco visibles para el público. Por eso, el objetivo es hacer pedagogía, dar a conocer el kimchi y la cultura coreana, y trazar de manera más oficial estas rutas gastronómicas que hoy existen, pero aún no han sido plenamente reconocidas en la ciudad.» cuenta una de las fundadoras.

La ceremonia oficial de nombramiento se llevará a cabo el 15 de abril en Corea del Sur. A partir de entonces, los seleccionados asumirán el rol de embajadores durante dos años, periodo en el que desarrollarán iniciativas enfocadas en la divulgación, la investigación y la promoción internacional de la cultura del kimchi.

«Desde Colombia, Chigüiras Kimchi espera contribuir a que más personas descubran el valor cultural y nutricional de este alimento fermentado y a que nuevas historias gastronómicas sigan conectando culturas a través de la cocina», comparte el equipo del emprendimiento en la nota de prensa.