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Los actores Nikolaj Coster- Waldau y James Norton vuelven a la pantalla de HBO MAX para darle vida a una de las Batallas más importantes de Europa, la Batalla de Hastings. Rey y Conquistador (tiene 5.9 estrellas de 10 en IMDb) es un drama histórico que retrata el enfrentamiento entre Harold Godwinson (James Norton) y Guillermo de Normandía (Nikolaj Coster-Waldau), quienes protagonizaron uno de los enfrentamientos más trascendentales del siglo XI, marcados por la ambición política, el deseo de poder y una intensa rivalidad de egos.

Rey y Conquistador fue creada y cuenta con la producción ejecutiva de Michael Robert Johnson. La serie también reúne como productores ejecutivos a James Norton y Kitty Kaletsky por parte de Rabbit Track Pictures; Baltasar Kormákur y Magnus Víoar desde RVK Studios; además de Robert Taylor por The Development Partnership y Dave Clarke junto a Richard Halliwell por Shepherd Content.

A ellos se suman Nikolaj Coster-Waldau, Lindsey Martin, Ed Clarke y Robert Jones como parte de CBS Studios. Kormákur, además de dirigir el episodio inaugural, estuvo a cargo de supervisar la propuesta creativa de toda la producción como productor ejecutivo. La serie es una colaboración entre Rabbit Track Pictures, The Development Partnership, Shepherd Content, RVK Studios y CBS Studios, en asociación con BBC, mientras que la distribución internacional está a cargo de Paramount Global Content Distribution.

En conversación con el actor danés Nikolaj Coster- Waldau, quien interpreta a Guillermo de Normandía y es bien conocido por sus papeles en la serie Juegos de Tronos o en la película Domino, contó su experiencia en el rodaje.

¿Qué fue lo que más le atrajo de Rey y Conquistador cuando leyó el guion por primera vez?



Creo que fue una combinación de factores. Soy muy amigo del director Baltasar Kormákur, quien dirigió el primer episodio, también produjo la serie y conocía a todos los involucrados. Así que al principio sentí curiosidad. Luego, al leer el guion, me di cuenta de que no sabía nada sobre esta parte tan importante de la historia europea que fue, en cierto modo, donde se formó Europa. Había oído hablar de la Batalla de Hastings, pero no tenía ni idea de que Guillermo el Conquistador tuviera una línea directa de parentesco con el actual rey Carlos.

Luego, esta historia con estos dos hombres, Guillermo y Harold, me pareció que tenía una narrativa básica y cautivadora. Simplemente quieres saber qué pasa. Obviamente fue una combinación de factores, pero lo tenía todo. Supongo que ya había tenido suficiente tiempo alejado de los caballos, así que estaba listo para volver después de 10 años de Juego de Tronos. Es una historia completamente diferente, pero claro, hay similitudes en cuanto al tipo de mundo que presenta.

Inevitablemente el público comparará estas escenas con las de Juego de Tronos. ¿Qué diría usted que hace que Rey y Conquistador sea completamente diferente?



En un principio es diferente porque no es fantasía. Esta producción audiovisual está basada en hechos reales. Se podría decir que Juego de Tronos Canción de Hielo y Fuego se inspiraron en hechos reales de las Guerras de la Rosa, pero también tienen elementos sobrenaturales. En Rey y Conquistador, todo está basado en la realidad. Claro que, como ocurre en la mayoría de los dramas actuales, los temas suelen ser los mismos: ya sea en Game of Thrones, Succession o cualquier otra serie, siempre aparecen las luchas de poder, el amor y otros conflictos humanos.

Sin embargo, creo que la mayor diferencia aquí es que esto sucedió, o al menos una versión de ello. Por supuesto, hay muy poca información escrita sobre esa historia. Fue hace mil años. Conocemos los detalles generales y hay que imaginar lo que pasó entretanto. Pero esa es la gran diferencia, y eso es lo que realmente me fascina: que esto haya sucedido, pero luego miras el mundo de hoy y piensas: no es tan diferente. Todavía hay hombres poderosos peleando por tierras y creyendo que pueden tomar lo que quieran, y piensas: ¡Dios mío, ¿no aprendemos nada?! ¿Acaso no hemos superado eso? Pero supongo que es algo universal.

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Portada de la serie Rey y Conquistador. Foto: cortesía de Universal+

Usted interpreta a Guillermo en un momento en que el poder casi se convierte en una obsesión. ¿Cómo abordó la complejidad emocional de esa transformación?



Lo interesante de ese personaje es que es el clásico: «No lo quiero. No me importa. No lo quiero. Estoy muy contento con lo que tengo, pero no me digas que no puedo tenerlo». Es una actitud muy masculina, aunque sé que también la tienen las mujeres, pero, en este caso, es algo muy típico de los hombres. «No me digas lo que puedo o no puedo hacer». Y aquí le dicen a Guillermo: «Esto es para ti, pero escucha, no puedes tenerlo». Y a uno le da como impotencia.

A veces uno mira estos grandes acontecimientos históricos, y piensa: «¿Por qué ese país conquistó a ese otro? ¿Por qué sucedieron estas grandes cosas?». Y al final, siempre pienso que todo se reduce a una o dos personas con sus egos, sus deseos y lo que les haya sucedido en su infancia. Creo que para prepararme para Guillermo también es importante analizar su pasado. Tuvo una infancia terrible. Fue, literalmente, perseguido. Y eso, por supuesto, influye en quién se convierte, pero el tema de la ambición, el ego y el orgullo fueron fundamentales al momento de interpretar a Guillermo.



¿Y qué fue lo que más le sorprendió mientras se preparaba para el papel?



Lo que más me sorprendió fue descubrir la cantidad de pueblos, países y tribus diferentes que había en Europa en aquella época, Las numerosas facciones que luchaban entre sí y la complejidad de todo aquello, fue sorprendente. Y luego, una grata sorpresa, fue enterarme del matrimonio de Guillermo con Matilde, lo inusual que era para la época, la solidez de su unión y cómo, en muchos sentidos, ella fue la razón de todo.

Además, Clement Poesie, la maravillosa actriz francesa que interpreta a Matilde, hizo un trabajo increíble al retratar a esta mujer que era todo lo que Guillermo representaba: un soldado, una política. Ver a esa pareja poderosa hace mil años fue realmente interesante y sorprendente.



Fue la primera vez que estuvo detrás de cámaras como director. ¿Cómo fue esa experiencia para usted?



Esta fue la primera vez que dirigía. Llevo años produciendo y escribiendo, pero ahora me animé a dirigir y me lo pasé genial. Me sentí muy cómodo y lo disfruté muchísimo. Y sentí que acercarme un poco más a los diferentes departamentos de una película con los que no necesariamente interactúas como actor, fue toda una revelación. Y admiré aún más la cantidad de formas de arte diferentes que se necesitan para hacer una serie como Rey y Conquistador.

Nikolaj Coster- Waldau interpretando a Guillermo de Normandía. Foto: Lilja Jons/cortesía de Universal+

¿Cuánta libertad tuvo para interpretar a este personaje?



Todo lo que se hace en una película o serie de televisión es una colaboración, pero en lo que respecta a mi personaje, soy yo quien tiene la última palabra. Así que diría que tuve mucha libertad, pero todo sucede en conjunto. Es decir, no es como si uno dijera: «Me voy a aislar y voy a crear mi propio proyecto». Se trabaja con los demás actores, con los directores, con los guionistas; se explora y se descubre en conjunto. Así que sí, tengo libertad para hacer lo que quiera. Y lo bueno de los directores es que es muy importante para mí que sepan que no me ofendo, que definitivamente deben decirme si creen que algo no les gusta.