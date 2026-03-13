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marzo 13, 2026
Gastronomía Dónde Comer

Burgerville arranca con sol y ambiente festivo en su quinta edición

El festival de hamburguesas más grande del país abrió este viernes en Hacienda San Rafael con 35 restaurantes, un invitado internacional y un público que recorrió los puestos probando distintas propuestas gastronómicas, en medio de música, activaciones de marcas y un clima ideal que los asistentes esperan se mantenga durante todo el fin de semana.
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Revista Diners

El festival gastronómico de hamburguesas más grande del país, Burgerville 2026, abrió este viernes su quinta edición en la Hacienda San Rafael, en Bogotá, con un ambiente festivo marcado por el buen clima, la música y decenas de comensales dispuestos a probar distintas propuestas culinarias. Durante el primer día, el sol acompañó la jornada desde temprano y permitió que los asistentes recorrieran con tranquilidad los puestos de comida, se sentaran a compartir y disfrutaran de una experiencia que va más allá de la hamburguesa. La expectativa ahora es que el clima se mantenga así durante el resto del fin de semana.

La nueva edición del festival, que se celebra el 13, 14 y 15 de marzo de 2026, reúne a 35 restaurantes y estrena locación en este amplio espacio al sur de la ciudad. Entre las novedades de este año destaca la presencia de un restaurante invitado de Perú, así como tres propuestas provenientes de Medellín, lo que amplía la diversidad gastronómica del evento.

En los pasillos del festival, el ambiente es relajado: grupos de amigos (el domingo es el día para familias) recorren los distintos stands comparando sabores, probando combinaciones y comentando sus favoritas. Cada restaurante presenta una receta propia y, como lo plantean los organizadores, cada hamburguesa cuenta una historia ligada a su origen y a la identidad culinaria de quienes la preparan.

(Le puede interesar: Un buen parche llamado Burgerville: todo lo que necesita saber para no perdérselo)

Más que una hamburguesa: Burgerville 2026

Burgerville 2026

La experiencia también incluye música en vivo, zonas para sentarse y descansar, y múltiples activaciones de marcas aliadas que ofrecen dinámicas, degustaciones y espacios interactivos para los asistentes. Estas propuestas complementan el recorrido gastronómico y refuerzan el carácter de plan colectivo para compartir durante el fin de semana.

Burgerville nació en 2021 como una iniciativa de The Gula Group y, desde entonces, ha buscado convertir la gastronomía en un punto de encuentro urbano. Sus festivales se han consolidado como espacios donde la ciudad se reúne alrededor de la comida y la conversación.

Las cifras reflejan ese crecimiento. En la edición de 2025 en Bogotá, Burgerville recibió a 31.221 asistentes, vendió 129.432 platos de comida y generó 1.983 empleos. El festival también regresará a Medellín el 10, 11 y 12 de abril, tras una primera edición en esa ciudad que reunió a 21.067 personas, vendió 53.243 platos y generó 1.423 empleos.

Más allá de los números, el evento busca promover una forma distinta de vivir la gastronomía: detenerse, probar, compartir y descubrir nuevas historias a través de la comida. Mientras tanto, en la Hacienda San Rafael, el primer día dejó la sensación de que el plan perfecto para el fin de semana ya está servido. Ahora solo queda esperar que el sol siga acompañando la fiesta de las hamburguesas.

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