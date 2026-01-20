Hennessy y Bad Bunny. Así, es, el coñac nacido en 1765 en Cognac, Francia, se corona como patrocinador oficial global de la gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOTOS World Tour de Bad Bunny. Esta no es una simple asociación comercial: es una oda a la fusión de mundos, donde el refinado savoir-faire de un licor legendario dialoga con la explosiva creatividad del rey del reggaetón. Colombia vibra en anticipación, con el Estadio Atanasio Girardot de Medellín como epicentro los días 23, 24 y 25 de enero, prometiendo experiencias inmersivas que unen música, identidad y comunidad en un brindis global.​

Con más de 260 años de maestría, Hennessy representa la excelencia pura: un proceso sofisticado que transforma uvas locales en un elixir eterno. Su versatilidad lo hace perfecto para cócteles innovadores, como el oficial de la gira, y su compromiso cultural —desde pioneros del jazz hasta íconos urbanos— lo posiciona como puente entre tradición y vanguardia. Ahora, con Bad Bunny, esta casa francesa lleva su legado a escenarios donde el trap y el dembow reinan, demostrando que el verdadero lujo es adaptable y auténtico.​

Bad Bunny: del barrio boricua al estrellato planetario

Benito Antonio Martínez Ocasio, alias Bad Bunny, es un fenómeno imparable. Tres veces GRAMMY® y once veces Latin GRAMMY®, ha roto récords mundiales en streaming y ventas, llevando la esencia puertorriqueña —sus playas, luchas y fiestas— a audiencias globales. Su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOTOS (2025) es un tapiz nostálgico de amores fugaces y reflexiones vitales, con beats que fusionan herencia taína, salsa y electrónica.

La gira homónima arrancó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo y serpentea por 23 fechas: Costa Rica, Colombia, México, EE.UU., Europa, hasta cerrar el 22 de julio de 2026 en Bélgica. En Medellín, el Atanasio Girardot (45.000 almas por noche) se convertirá en un portal a Puerto Rico, con visuales hipnóticos, invitados sorpresa y himnos que harán eco en la Comuna 13.

Hennessy potencia el show con activaciones exclusivas: catas sensoriales, murales interactivos y zonas VIP donde el Hennessy VSOP fluye en cócteles tropicales. Es una invitación a «llevar Puerto Rico al mundo», conectando la diáspora latina en un ritual compartido.

De la uva a la botella: el alma artesanal de Hennessy

Todo comienza en los viñedos de Cognac, un terroir protegido por la Denominación de Origen Protegida (PDO), delimitado por el río Charente con 75.000 hectáreas divididas en seis crus. Hennessy apoya la viticultura sostenible, siguiendo el ciclo vital de las vides: poda invernal, brotes primaverales y maduración veraniega bajo el sol.​

Así se prepara el coctel oficial de la gira de Bad Bunny

La cosecha anual exige precisión quirúrgica, con máquinas que recolectan uvas Ugni Blanc —tardías, ácidas y bajas en alcohol, ideales para eaux-de-vie equilibradas—. De 12 kg de uva se extraen 9 litros de vino, que viajan a las destilerías entre octubre y marzo. Allí, en alambiques de cobre charentais tradicionales, ocurre la magia: doble destilación. La primera genera brouillis (espíritu crudo); la segunda, solo el «corazón» puro, yielding 1 litro de eau-de-vie cristalina por cada lote.​

La maduración es poesía: eaux-de-vie «criadas» en chais controlados, rotando entre 350.000 barricas de roble en 65 bodegas —la reserva más vasta del mundo—. Humedad ribereña suaviza; sequedad añade carácter. Flores secan sobre filas de barricas en rituales que honran a aprendices.​

La selección es diaria: a las 11 a.m., el Comité de Cata —liderado por el Master Blender de octava generación, Renaud Fillioux de Gironde— prueba miles de eaux-de-vie únicas, descartando con rigor. Solo blends meticulosos, no solo maduración, crean coñacs superiores. Finalmente, en Pont Neuf —edificio eco-certificado HQE—, se embotella con trazabilidad impecable, enviando 240.000 botellas diarias a 160 países, minimizando huella ecológica. ​

Este proceso inmutable explica por qué Hennessy eleva cualquier experiencia, como la de Bad Bunny.

Hennessy y Bad Bunny en una fusión de Coco

El cóctel estrella captura esta esencia tropical.

Ingredientes (1 cóctel):

30 ml Hennessy VSOP

30 ml agua de coco

15 ml guayaba

7.5 ml jugo de piña

7.5 ml jugo de limón

3.75 ml jarabe simple

2 hojas de piña

Preparación:

Coctelera con hielo; añade todo. Agita hasta frío. Cuela en vaso con hielo. Decora.

