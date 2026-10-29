Conozca diferentes planes para gozarse halloween

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Disfraces, música de diferentes décadas, cócteles especiales y una oferta gastronómica pensada para Halloween y la celebración del Día de Muertos estarán a la orden del día durante el próximo fin de semana. Prográmese desde ya.

Fiesta y música en Bogotá

La celebración comienza el 30 de octubre con la apertura del restaurante María Bonita Zona T, que renovó su concepto y ofrece cocina mexicana contemporánea, coctelería de autor y entretenimiento. “La apuesta es construir una experiencia en la que la comida, la arquitectura, la iluminación y el sonido formen parte de una misma narrativa”, aseguran desde el restaurante.

La cocina está liderada por el chef Pedro Escobar, propietario del restaurante Nueve y con 25 años de trayectoria en restaurantes importantes del país. El menú tiene como destacados el taco de picaña planchada, la barbacoa de cordero y el taco de ribeye de Angus. Con capacidad para aproximadamente 500 personas, la sede aspira a convertirse en referente gastronómico y de rumba en Bogotá. La inauguración estará a cargo del cantante Rafa Pérez, una de las voces vallenatas más aclamadas del momento.

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Esa misma noche, el hotel Hilton Bogotá tendrá un circo oscuro y teatral en Sky15 Rooftop. La noche incluirá decoración temática, DJ en vivo, open bar de 9:00 a 11:00 p.m. y un concurso de disfraces en el que los ganadores podrán recibir una noche de alojamiento para dos personas o un brunch para dos en La Ventana.

También en Bogotá, Octava Club ofrece la experiencia I Love Retro Music — Halloween Edition, (E-Music) un recorrido musical por cuatro décadas bajo el concepto Electronic Music Edition, (E-Music), que reunirá música electrónica y rock en inglés de distintas épocas, en una noche que combina cultura musical, entretenimiento y celebración. La propuesta invita al público a viajar en el tiempo, reconocer canciones que permanecen vigentes y disfrutar de una fiesta en la que la identidad retro será protagonista este 31 de octubre.

El DJ Camilo Pombo abrirá la jornada, con un recorrido musical por los 70, una década fundamental para comprender la evolución de la música disco y los orígenes de la electrónica contemporánea. Los años 80 estarán a cargo del DJ Juano New Dimension, los 90, a cargo de Jaime Quijano y de 2000 a 2010, a cargo de Juangui Funk. Así mismo, Elementary y DJ Love realizarán el warm up de esta propuesta, que conecta los clásicos de cada época con la energía de la pista de baile actual. Según los organizadores, habrá una presentación vocal sorpresa para complementar esta experiencia y concurso de disfraces.

Por su parte, el 31 de octubre, Hilton Bogotá Corferias tendrá un brunch temático en OKA Grill House, donde las mascotas serán protagonistas. Gastronomía de autor tanto para personas como para mascotas, pasarela de disfraces, concursos para perros y gatos y espacios especiales para ellos forman parte de la oferta.

Los gatos y los perros tienen cabida en la celebración de este año. Foto: Shutterstock.

En Cartagena, pasadías y experiencias gastronómicas especiales

El Wyndham Garden Cartagena diseñó un pasadía familiar que se puede disfrutar durante Halloween y que se extenderá durante todo noviembre. Incluye piscina, almuerzo de la casa y descuentos en consumos adicionales.

Por su parte, el hotel Hilton ofrecerá menús especiales diseñados para Halloween y el Día de Muertos. Del 30 de octubre al 2 de noviembre tendrá un almuerzo buffet de Halloween tipo all you can eat en el restaurante Las Chivas; Society Bar se inspirará en el Día de Muertos con cócteles como Margarita y Paloma, acompañados de especialidades mexicanas como guacamole con totopos, esquites, empanadas de calabaza y pan de muerto salado.

Adicionalmente, las barras de los hoteles Hilton del país diseñaron cócteles especiales. Destacan Sombrerón, de Hilton Bogotá Corferias, elaborado con mezcal, Aperol, zumo de limón, miel de ajenjo, Tajín y carbón activado y Bruma, diseñado en Hilton Cartagena y que combina ginebra, vermut rojo, zumo de naranja, infusión de flor de Jamaica, sirope de arándanos y té Hatsu de mora azul.

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Medellín

El Hotel La Quinta by Wyndham Medellín tendrá la experiencia “Pequeños Pizzeros” el 30 de octubre, un espacio donde los niños podrán armar sus propias pizzas y decorar sus gorros de chef, combinando creatividad y gastronomía. Para toda la familia, el chef recomienda, durante todo el mes de octubre, su Picada de Mar, el plato perfecto para compartir en un ambiente ideal.

Barranquilla

En la arenosa, el hotel Wyndham Garden Barranquilla dará la bienvenida a los turistas que visiten los Cantores Quilleros, que se presentan en el Gran Malecón del Río el próximo 31 de octubre, ideales para disfrutar en familia entre disfraces y alegría.

El establecimiento diseñó un plan especial de alojamiento para 1 o 2 personas (niños gratis hasta los 12 años!) en habitación Queen o King, con desayuno buffet especial con temática de Halloween, el 31 de octubre aplican además su promoción 4×3, caja de dulces para los niños, acceso a zonas húmedas, Wi-Fi ilimitado y parqueadero.