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Pizzardi Artigianale 50 top pizza
Foto: cortesía del equipo de Pizzardi Artigianale
abril 16, 2026
Gastronomía Dónde Comer

Dos pizzas colombianas entre las 50 mejores de Latinoamérica

Colombia brilla en el ranking 50 Top Pizza Latin America 2026 con dos pizzerías en la lista y tres menciones especiales, consolidando su lugar en la escena gastronómica de la región.
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En la industria de las pizzerías existen unos premios considerados como “los Oscar” del sector. 50 Top Pizza es una prestigiosa guía gastronómica que evalúa la calidad, el servicio, la autenticidad, la propuesta culinaria y la experiencia. Este listado es considerado el más influyente de la industria pizzera a nivel global y cada año reconoce a las 100 mejores pizzerías del mundo. Además, cuenta con rankings regionales en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

El 14 de abril de 2026 se hizo pública la más reciente edición de 50 Top Pizza Latin America, un listado que destaca a las mejores pizzerías de la región. En esta ocasión, Colombia volvió a figurar por segundo año consecutivo con presencia dentro del ranking.

Este año, como en ediciones anteriores, el evento se realizó en Río de Janeiro, Brasil, donde se premiaron los mejores restaurantes de Latinoamérica, dando como resultado una lista rigurosa para los amantes de la pizza, con Brasil como uno de los países más galardonados de la noche. Por su parte, Colombia cuenta con dos pizzerías dentro del ranking y tres restaurantes reconocidos como “Excellent Pizzerias”: Oso Pizza, de Ibagué; Pizzería Carpaneto, de Cali; y Schiaf.fo de Pasto.

En el ranking, representando al país, están los restaurantes Pizzardi Artigianale (tercer puesto), ubicada en Bogotá, y La Bella Pizza, en Cali, que quedó en el puesto 48. Este es un restaurante que, según su página web, combina ingredientes auténticos, métodos tradicionales y calidad; busca crear un espacio en donde la tradición italiana se mezcle con la calidez latinoamericana. Por su pasión y arduo trabajo en respetar la pizza italiana, han logrado entrar en el ranking Los 50 Top Pizza de América Latina en 2025 y 2026.

(Le puede interesar: El restaurante Famiglia Pizzería innova al crear un nuevo espacio para los «amigos de la pizza»)

Top 5 del ranking 50 Top Pizza Latin America

En el puesto 5 del ranking quedó La Clásica, en San Salvador (El Salvador), un proyecto muy sólido y versátil. En la cuarta posición se ubicó Ti Amo Pizzería de Adrogué (Argentina), que con su estilo de larga fermentación y cocción a leña se consolidó como un espacio de Italia en Argentina. El tercer puesto tuvo un empate entreQT Pizza Bar, en São Paulo (Brasil), con una propuesta refinada, y Pizzardi Artigianale, en Bogotá (Colombia). El segundo lugar fue paraAlleria de Providencia, Chile, una pizzería con ingredientes de calidad y espacios acogedores. Finalmente, el primer lugar lo obtuvo Leggera Pizza Napoletana de Sao Paulo (Brasil), una pizzería con un equilibrio casi perfecto entre técnica, sabor y experiencia.

Pizzardi Artigianale

Dos pizzas colombianas entre las 50 mejores de latinoamérica
Exquisito menú del restaurante Pizzardi Artigianale Foto: cortesía del equipo de Pizzardi Artigianale

La pizzería Pizzardi Artigianale de Colombia obtuvo el tercer puesto en el 50 Top Pizza de Latino América, convirtiéndola en la mejor pizzería de todo el país. El restaurante fue fundado por Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi, según la nota de prensa, el restaurante nació con el propósito de traer a Colombia un pedazo de la auténtica pizza napolitana. Se diferencian por su búsqueda y respeto por la tradición italiana, utilizando instrumentos e ingredientes directamente de Nápoles, como el horno, los tomates, el queso o las harinas.

Pizzardi artigianale 50 top pizza
Andrea Bornacelli, fundadora de la pizzería Pizzardi Artigianale. Foto: cortesía del equipo de Pizzardi Artigianale

La pizzería ha logrado crear una familia alrededor de la pizza, cuidando cada detalle y cada servicio al cliente. “Este reconocimiento demuestra que el respeto por la tradición, la disciplina y la pasión permiten trascender fronteras. Representar a Colombia en uno de los escenarios más exigentes de la gastronomía es un honor y un orgullo para todo nuestro equipo”, asegura Andrea Bornacelli.

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