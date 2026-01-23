Logo de la revista Diners
enero 23, 2026
Deportes Lo Último

La Copa Mundial de la FIFA llega a Colombia

La copa más anhelada por la Federación Colombiana de Fútbol estará de visita en Bogotá.
POR:
Revista Diners

Colombia calienta motores para el mundial de fútbol con un evento que emociona a propios y extraños. Se trata del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026 que llega a Bogotá este 15 y 16 de febrero, para que los aficionados puedan disfrutar de cerca el trofeo original que se alza en la competición deportiva más famosa del planeta.

Y es que este objeto tiene un aura casi mítica, porque aunque se entrega en el campo de juego al equipo ganador del Mundial, este permanece siempre bajo la custodia de la FIFA. El campeón lo sostiene durante la ceremonia de premiación, lo levanta frente a millones de espectadores y lo convierte en símbolo de una victoria que entra en los libros, antes de que el trofeo regrese a manos de la organización. 

Posteriormente, la selección ganadora recibe de forma permanente una réplica de la Copa Mundial de la FIFA, elaborada en metal bañado en oro, mientras el original continúa su camino como testigo itinerante de la historia del fútbol.

Hecho de oro macizo y con un diseño icónico

Además de ser un símbolo que todo fanático del fútbol debe ver de cerca, al menos una vez en la vida, es también un trofeo de lujo elaborado en oro macizo de 18 quilates, con un peso de 6.175 kilogramos y mide cerca de 36 centímetros de altura. 

Y es que así ha sido desde 1974 cuando el escultor italiano Silvio Gazzaniga la presentó al mundo con dos figuras humanas sosteniendo el globo terráqueo, una imagen que condensa la idea de unión entre los pueblos a través del fútbol y que con el paso de las décadas se ha convertido en uno de los íconos deportivos más reconocidos del mundo. Cada curva, relieve y centímetro del trofeo cuenta una historia que va más allá de los resultados y que conecta a generaciones enteras con un mismo lenguaje.

Un viaje global que conecta a los fans con la historia del fútbol

No es la primera vez que el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llega a Colombia. De hecho, se trata de un evento consolidado de Coca-Cola, donde cada cuatro años permite a miles de personas alrededor del mundo tener esta experiencia extradeportiva.

A través de esta gira global, los fanáticos participan de un recorrido emocional que celebra la pasión, la emoción y el legado del torneo, mientras se reencuentran con recuerdos personales ligados a partidos, goles y selecciones que marcaron épocas.

¿Dónde ver la Copa Mundial de la FIFA?

La cuenta de Instagram @TrophyTour estará publicando las paradas oficiales de la copa en Bogotá.

