Entre la naturaleza y la música se encuentra Oscar Caucaly, un pianista colombiano, nacido en Bogotá y radicado en Nueva York. Es un artista con un gran recorrido nacional e internacional. Acaba de lanzar su álbum “The Call Of Pachamama” (El llamado de Pachamama) que contiene nueve canciones y cuenta con la colaboración del ingeniero de sonido Alon Benjamini como encargado de la mezcla y masterización.

Oscar Caucaly ha representado la música jazz en escenarios importantes en Colombia, como el Jazz al Parque, el Festival Internacional de Teatro Libre y el Festival de la Universidad de Los Andes, y en eventos internacionales tocando en salas de renombre como Blue Note, Jazz Gallery en Nueva York, así como en el Jamboree Jazz Club de Barcelona, entre otros.

En su más reciente álbum, The Call of Pachamama, el artista hace un llamado que hace a los oyentes a generar una conexión cercana con la naturaleza y todo lo que los rodea. Es una invitación a enamorarse y apreciar el medio ambiente para cuidarlo y protegerlo. Además, cuenta con una serie de videos que paulatinamente van a salir en el canal oficial del artista.

The Call Of Pachamama de Oscar Caucaly. Foto: cortesía de Oscar Caucaly

La grabación se realizó en los históricos estudios EastSide Sound, ubicados en el Lower East Side de Nueva York. Fundado en 1972 por Lou Holtzman, este espacio emblemático ha sido escenario de sesiones de artistas como Lou Reed, Les Paul, Sting y John Zorn, consolidándose como un referente en la historia de la música grabada en Nueva York.

La inspiración The Call Of Pachamama

“Bueno, parte de todo nace de lo que está pasando con el cambio climático. Esa fue una parte importante. Pero también hay algo mucho más personal. Yo me siento muy afortunado acá en Nueva York porque vivo al lado de Prospect Park. Ha sido muy especial vivir cerca de este parque y estoy profundamente agradecido con ese lugar. Pasé la pandemia aquí y fue un refugio para mí: salir a caminar, estar al aire libre, poder despejarme… fue una manera de atravesar ese momento tan difícil», dijo a la revista Diners.

Además, se ha convertido en una inspiración constante para su música. «A veces entro al parque y, simplemente caminando, empiezan a surgir ideas. Muchas de las cosas que compongo nacen ahí, en ese contacto con la naturaleza. Este proyecto también es un homenaje a esa conexión que antes no había experimentado de esta manera. Ahora me siento mucho más conectado con la naturaleza, y esa relación se refleja directamente en mi música», comentó Oscar Caucaly sobre su influencia para este nuevo álbum.

Desde agosto de 2024, Oscar estaba pensando en hacer música que impactara y quiso compartir su conexión con la naturaleza. Con el mensaje y el objetivo claro comenzó a liderar un grupo de músicos para lograr romper las fronteras y llevar la música, y el mensaje, a todas las partes del mundo. En este álbum, trabajó con artistas con gran recorrido artístico como Morgan Guerin en el saxo, Daniel Bereket en la trompeta, Alex Heffron en la guitarra, Ryoma Takenaga en el bajo y Elé Howell en la batería.

“Pues yo creo que fue muy bonito, porque en el momento en que entramos al estudio la música empezó a fluir, y también las ideas. Fue un proyecto en el que no solamente yo lideraba todo, sino que tuve la oportunidad y el respaldo de músicos increíbles que aportaron ideas durante la grabación, muchas veces de manera espontánea.

Antes de empezar cada tema, por ejemplo, alguien proponía: “de pronto puede funcionar esta idea” …, y yo siempre estuve muy abierto a escucharlos, a recibir esas propuestas y a probarlas. Creo que eso se ve reflejado en el disco: la música suena muy orgánica, muy fluida, justamente porque nació de ese diálogo espontáneo y de esa apertura en el estudio.”

El álbum “The Call Of Pachamama” (El llamado de Pachamama) es una invitación a reflexionar y a salir a la naturaleza para conectar con las raíces. Es un recordatorio para conectar con la naturaleza en una época de crisis ambiental y desconexión colectiva. Con este álbum se busca hacer énfasis en que la música también puede ser un acto de conciencia.