Gracias al profesor de comunicación Golo Föllmer de la universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg (Alemania), ya es posible sintonizar cualquier estación de radio mundial, siempre y cuando tenga conexión a internet.

Föllmer no inventó el fuego con esta aplicación. Hoy, podemos encontrar en el mercado plataformas de radio internacional como TuneIn, IHeartRadio, Digitally Imported e incluso Spotify. No obstante, vale la pena destacar a Radio Garden por la presentación y la rapidez con que sintoniza emisoras en vivo.

La radio mundial al alcance de sus oídos

Como si se tratara de la aplicación Google Maps, usted podrá encontrar una réplica de la tierra con puntos verdes que le indican en qué lugar hay una estación de radio.

Para que este proyecto sea posible los encargados utilizaron un código abierto en internet para atraer las señales de radio terrestres y en línea, en palabras de Föllmer crearon un “agujero negro provocativo y encantador”