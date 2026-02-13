Logo de la revista Diners
Foto: Andrea De Santis en Unsplash
febrero 13, 2026
Cultura Música y Teatro

Así se puede escuchar la radio de diferentes partes del mundo

En el Día Mundial de la Radio le mostramos cómo sintonizar miles de emisoras en el mundo a través de un clic.
Gracias al profesor de comunicación Golo Föllmer de la universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg (Alemania), ya es posible sintonizar cualquier estación de radio mundial, siempre y cuando tenga conexión a internet.

Föllmer no inventó el fuego con esta aplicación. Hoy, podemos encontrar en el mercado plataformas de radio internacional como TuneIn, IHeartRadio, Digitally Imported e incluso Spotify. No obstante, vale la pena destacar a Radio Garden por la presentación y la rapidez con que sintoniza emisoras en vivo.

La radio mundial al alcance de sus oídos

Radio Mundial,

Como si se tratara de la aplicación Google Maps, usted podrá encontrar una réplica de la tierra con puntos verdes que le indican en qué lugar hay una estación de radio.

Para que este proyecto sea posible los encargados utilizaron un código abierto en internet para atraer las señales de radio terrestres y en línea, en palabras de Föllmer crearon un “agujero negro provocativo y encantador”

