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En una industria donde la técnica muchas veces compite con la emoción, Natalia Jiménez vuelve a recordarnos que lo esencial sigue estando en la honestidad al interpretar. A través de una selección muy personal, la artista revela cinco canciones que no solo han acompañado su vida, sino que también han moldeado su forma de sentir y cantar. Desde la intensidad soul de Aretha Franklin hasta la sensibilidad ranchera de Rocío Dúrcal, esta playlist es un recorrido por voces que transforman la vulnerabilidad en arte.

La cantautora española se va a presentar en Bogotá en el Movistar Arena el viernes 24 de abril y ya se puede comprar las boletas en la página oficial de TuBoleta.

Playlist de Natalia Jiménez. Foto: Cortesía de Natalia Jiménez

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Playlist de Natalia Jiménez y su historia

Natural Woman / Aretha Franklin

Esta canción para mí es superemocional. Aretha tenía esa capacidad de cantar desde el alma sin filtros, y Natural Woman siempre me recuerda que la vulnerabilidad también es fuerza. Como cantante, me inspira muchísimo esa honestidad brutal con la que interpreta. Recuerdo cantarla en mi habitación, cuando era chiquita, a todo pulmón.

Little Girl Blue / Janis Joplin

Janis era caos, belleza y verdad, todo al mismo tiempo. Cada vez que escucho Little Girl Blue, me rompe un poquito el corazón. Tiene esa fragilidad cruda que me encanta en un artista: no intenta ser perfecta, intenta ser real. Y eso, para mí, es magia.

Bad Moon Rising / Creedence Clearwater Revival

Esta canción, que tiene una energía increíble, es de esos temas que puedes poner en carretera; a mí me encanta oírla cuando voy en mi moto. Me gusta el contraste entre lo aparentemente alegre de la música y el mensaje más oscuro. Además, tiene ese sonido clásico que nunca pasa de moda.

Ya lo sé que tú te vas / Juan Gabriel

Juan Gabriel es una escuela completa de interpretación. Esta canción en particular me toca porque habla del amor sin orgullo, desde un lugar muy humano. Él sabía convertir el dolor en belleza, y eso es algo que admiro profundamente.

Costumbres / Rocío Dúrcal

Esta canción es pura nostalgia y elegancia emocional. Rocío Dúrcal tenía una manera muy fina de transmitir sentimientos profundos sin exagerar. Costumbres tiene ese tipo de interpretación donde cada palabra pesa. ¡Siempre me emociona!.