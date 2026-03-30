Las mejores películas sobre periodismo no necesariamente son las que retratan a los periodistas como héroes o rockstars. A veces son aquellas que muestran cómo funciona realmente el trabajo: la paciencia, las llamadas sin contestar, las fuentes que se retractan, los procesos legales y la tensión constante entre publicar rápido y publicar bien.

Si le interesa el tema, ya sea porque practique el oficio o sea aficionado, aquí le presentamos cinco películas sobre periodismo que cubren todo el espectro. Algunas muestran al periodismo en su mejor momento. Otras lo muestran como parte del problema. Sea cual sea el caso, todas cuentan grandes historias y están disponibles en streaming.

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‘Network’ – Prime Video (renta)

Dirigida por Sidney Lumet en 1976 y escrita por Paddy Chayefsky, Network es una sátira sobre la industria televisiva que sigue siendo perturbadoramente relevante casi 50 años después. La película narra la historia de Howard Beale (Peter Finch), un presentador de noticias veterano que, al enterarse de que será despedido por bajos ratings, anuncia en vivo que se suicidará durante su última emisión. En lugar de sacarlo del aire, la cadena UBS explota su colapso mental para aumentar la audiencia.

La película ganó cuatro premios Óscar: Mejor actor para Peter Finch (póstumamente, convirtiéndose en el primer actor en ganar un Oscar después de su muerte), Mejor actriz para Dunaway, Mejor actriz de reparto para Beatrice Straight y Mejor guion original para Chayefsky.

La frase «¡Estoy harto y no voy a soportarlo más!» se convirtió en un grito de batalla cultural, pero lo más curioso es que todo lo que Network satirizaba en 1976 se convirtió en la nueva normalidad: medios que sacrifican la verdad por los ratings, y un público que consume indignación como entretenimiento.

‘All the President’s Men’ – HBO Max

Dirigida por Alan J. Pakula en 1976 y basada en el libro de Bob Woodward y Carl Bernstein, All the President’s Men es probablemente la película de periodismo más popular de esta lista, y de todas las demás. Robert Redford interpreta a Woodward y Dustin Hoffman a Bernstein, los dos reporteros del Washington Post que descubrieron el escándalo Watergate y provocaron la renuncia del presidente Richard Nixon.

Lo que se ve en la película es puro trabajo honesto: llamadas telefónicas, puertas que se cierran, fuentes que niegan todo, documentos que desaparecen y la construcción de un caso en el que nadie quiere creer. Ganó cuatro Premios Óscar, incluyendo Mejor guion adaptado para William Goldman y Mejor actor de reparto para Jason Robards, y deja en evidencia que el periodismo de investigación no tiene nada de glamoroso, pero cuando se hace bien, puede derribar gobiernos.

‘She Said’ – Prime Video (renta)

Dirigida por Maria Schrader en 2022, She Said cuenta la historia de dos reporteras del New York Times Megan Twohey (Carey Mulligan) y Jodi Kantor (Zoe Kazan) que expusieron décadas de abuso sexual y conducta inapropiada por parte del productor de Hollywood Harvey Weinstein, lanzando el movimiento #MeToo.

La película sigue el modelo de Spotlight y All the President’s Men: metódica, cronológica y enfocada en el proceso de investigación. Twohey y Kantor enfrentaron los obstáculos de siempre: fuentes que no querían hablar, acuerdos de confidencialidad, abogados intimidantes, y un sistema diseñado para proteger a los más poderosos.

El elenco también incluye a Patricia Clarkson como la editora del Times, Andre Braugher en su última actuación antes de su muerte en 2023, y Ashley Judd, una de las primeras actrices en hablar públicamente sobre Weinstein, aparece como ella misma.

‘Spotlight’ – Netflix

Dirigida por Tom McCarthy, Spotlight ganó el Oscar a Mejor película y Mejor guion original en 2016. La trama va de la investigación del equipo Spotlight del Boston Globe (la unidad de periodismo de investigación más antigua de Estados Unidos) que descubrió una red de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes de la Arquidiócesis Católica de Boston.

La película muestra cómo el editor Marty Baron, recién llegado al Globe, asigna al equipo Spotlight, liderado por Walter «Robby» Robinson, la tarea de investigar al padre John Geoghan, acusado de abusar de más de 80 niños. Lo que descubren es mucho peor: un sistema de encubrimiento que llega hasta el Cardel máximo y que protegió a cientos de sacerdotes abusadores durante décadas.

En la vida real, la investigación del Globe ganó el Premio Pulitzer al Servicio Público en 2003. La película, por su parte, logró capturar la artesanía del caso: entrevistas con víctimas, documentos judiciales sellados, resistencia institucional y la presión de publicar antes de que alguien más lo haga.

‘Wag the Dog’ – HBO Max

Wag the Dog es todo lo opuesto a Spotlight. Dirigida por Barry Levinson en 1997 y escrita por Hilary Henkin y David Mamet, no es sobre periodismo heroico, sino sobre manipulación mediática. Dustin Hoffman y Robert De Niro protagonizan una sátira política sobre un asesor presidencial que contrata a un productor de Hollywood para fabricar una guerra falsa y distraer al público de un escándalo sexual presidencial días antes de las elecciones.

La cortina de humo se crea como cualquier otro proyecto de Hollywood: casting, música, personajes, efectos especiales, arcos emocionales. Todo es falso, pero funciona.

La película fue nominada a dos Premios Óscar: Mejor actor para Hoffman y Mejor guion adaptado. Y aunque es una comedia, invita a cuestionar cómo los medios manipulan la agenda pública, cómo la audiencia consume información y cómo a veces una buena historia importa más que los hechos.

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