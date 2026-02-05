Laura Galindo propone estas recomendaciones musicales que atraviesan décadas y sensibilidades con una curaduría que encuentra puntos de encuentro entre la memoria del rock, la cadencia íntima del soul contemporáneo y la profundidad expresiva del repertorio clásico.

Su selección parte de Wish You Were Here 50, una compilación publicada para conmemorar medio siglo de uno de los discos más influyentes de Pink Floyd, una obra que convirtió la ausencia, la industria musical y la fragilidad humana en materia sonora y poética. Esta edición aniversario recupera la atmósfera envolvente de aquel álbum de 1975 y permite volver a escuchar sus capas de sintetizadores, guitarras que parecen extenderse en el aire y letras que todavía resuenan con una vigencia incómoda, como si el paso del tiempo hubiera confirmado cada una de sus intuiciones.

En otro registro emocional aparece el trabajo más reciente de la cantante estadounidense Ari Lennox, cuya voz se mueve con soltura entre el R&B, el soul y una narrativa confesional que encuentra belleza en los detalles cotidianos. Su disco reciente ofrece canciones construidas desde la calidez, con arreglos que acompañan sin imponerse y una interpretación que transmite cercanía, vulnerabilidad y carácter. Lennox canta desde un lugar honesto, con una musicalidad que se apoya en ritmos suaves y melodías envolventes, y logra que cada tema se sienta como una conversación privada que el oyente tiene el privilegio de escuchar.

La recomendación se completa con las interpretaciones en piano de Daniel Barenboim, cuya trayectoria como director y pianista ha dejado registros memorables del repertorio clásico. En sus manos, el piano adquiere una dimensión casi narrativa, donde cada pausa y cada variación de intensidad construyen un relato sin palabras. Escuchar a Barenboim implica detenerse, prestar atención y dejar que la música marque el ritmo del tiempo, una experiencia que contrasta con la inmediatez contemporánea y que ofrece un espacio de contemplación en medio del ruido cotidiano.

Ari Lennox / Vacancy / Interscope Records recomendaciones

Ari Lennox es una cantante estadounidense categorizada en la industria de la música como una de las mejores voces contemporáneas del R&B y el soul. Vacancy, su tercer álbum de estudio, se construye a través de quince cortes en los que explora la soledad, el amor y el descubrimiento propio. Lennox usa el “vacío” como una metáfora de los nuevos comienzos y lo convierte en un leitmotiv.

En la producción de este disco participaron Jermaine Dupri y Bryan-Michael Cox, quienes ya habían trabajado con Lennox en la canción Pressure, estrenada en 2021.

Pink Floyd / Wish You Were Here 50 / Columbia records

Preguntarse si la música debe o no ser política perdió sentido hace años. La respuesta es sencilla y directa: cualquier forma de arte es intrínsecamente política. Y para la muestra, el trabajo de una de las bandas más importantes de la historia: Pink Floyd. Pionera en muchos sentidos —la complejidad musical, el estilo progresivo, las experiencias inmersivas en conciertos—, esta banda británica usó la música como vehículo de reflexión y comprensión del mundo. Álbumes como The Wall, Animals y The Dark Side of the Moon son declaraciones de principios políticos y sociales.

Wish You Were Here 50 es una compilación lanzada para celebrar el medio siglo de este álbum, que incluye versiones alternativas y maquetas inéditas, como The Machine Song, que en su primera versión se llamó Welcome to the Machine.

Daniel Barenboim / Barenboim A-Z / Deutsche Grammophon

Daniel Barenboim es un pianista y director de orquesta argentino que entendió muy bien la música como actor social con responsabilidades que van más allá de lo estético. En 1999 fundó la West-Eastern Divan Orchestra, una agrupación que reúne músicos palestinos y de países árabes en un espacio neutral de creacionista que los obliga a escucharse, entenderse y empatizar.

La labor del intérprete exige una gran apertura mental y una comprensión profunda de la realidad. Barenboim tiene ambas cosas. Por ese motivo, recorrer la historia de la música para piano, a través de sus ideas sonoras, siempre será una buena idea. Y Barenboim A-Z es una gran oportunidad para hacerlo.