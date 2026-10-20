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En medio del éxito nacional de su Días Buenos Tour, la banda boyacense de música alternativa Nasa Histoires se detiene para reflexionar sobre sus raíces sonoras. A propósito del lanzamiento de su álbum Fauna, la agrupación compartió con Diners las cinco canciones que han forjado su identidad, marcando el camino de su inconfundible mezcla de folclor, jazz y aires gitanos.

Nada Personal

Juan Pablo Vega

El universo sonoro de Nasa Histoires: 5 canciones que definieron a la banda

Es una canción que va con una onda bastante alternativa y conecta con nuestro proyecto. Cuenta con una musicalidad particular por el uso de tantos instrumentos y fue una inspiración para realizar nuestro jazz; además, las letras de Juan Pablo Vega son muy poderosas y, al mismo tiempo, melancólicas. Fue algo que marcó a la banda.

La Muerte

Monsieur Periné

El universo sonoro de Nasa Histoires: 5 canciones que definieron a la banda

Es un tema que consideramos un gran punto de partida de los sonidos que quería proyectar la banda. La melodía mezcla muchísimo de aquello que buscábamos ser en un principio como Nasa Histoires. De hecho, reúne lo que hacemos actualmente: una mezcla entre folclor colombiano y esa sonoridad gitana y francófona que existe en este territorio.

La Velocidad

Burning Caravan

El universo sonoro de Nasa Histoires: 5 canciones que definieron a la banda

Un tema demasiado bello de una agrupación que vemos como nuestro referente más grande. Nos ayudó a definir la línea estética y sonora de la banda con ese jazz gitano purista que ellos llegaron a establecer y que todavía no se ha explorado mucho. Eso permite que se pueda jugar aún bastante con el género. Burning Caravan mantiene esa libertad de poder jugar con el tiempo, entendiendo la música como un fenómeno cambiante y no como algo que debe ser recto por norma general.

Rock N’ Love

LosPetitFellas

El universo sonoro de Nasa Histoires: 5 canciones que definieron a la banda

Esta canción tiene un saxofón que brinda una identidad y marca la sonoridad de LosPetitFellas. Ellos venían, en ese momento, con una vibra funk, pero también de jazz. Las sonoridades de distintos géneros iban de la mano; de repente, había una batería a tresillos. Fue un ritmo innovador, con una letra sobre la idea de la vida nocturna que atravesaba a la banda.

Carmen

Stromae

El universo sonoro de Nasa Histoires: 5 canciones que definieron a la banda

De las composiciones que te inspiran en la forma de escribir las letras. Más allá de una composición, es una crítica a la manera de vivir desde la perspectiva actual de las redes sociales, de esa búsqueda de aceptación en medios digitales en la cual nos perdemos a nosotros mismos. Al comienzo de nuestra carrera le hacíamos un cover en los conciertos. Además, el videoclip es increíble.

(Continúe leyendo: Las cinco canciones favoritas de la agrupación Flor de Lava)