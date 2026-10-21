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Tras crear la banda sonora de Cien años de soledad junto a Camilo Sanabria, el talentoso artista antioqueño Juancho Valencia se tomó una pausa para compartir con Diners su playlist personal. Conozca las cinco canciones que inspiran a este visionario director musical.

Xiomara

Irakere

La playlist de Juancho Valencia: un viaje sonoro desde el Pacífico hasta Cien años de soledad

Esta canción representó la primera visita a Colombia de esta agrupación legendaria e icónica de Cuba. Fue de los primeros conciertos en los que escuché música que permitía la mezcla entre las músicas folclóricas, el jazz y el rock. Fue la muestra de que eso era posible.

El mochuelo

Otto Serge y Rafael Ricardo

La playlist de Juancho Valencia: un viaje sonoro desde el Pacífico hasta Cien años de soledad

Es una de las composiciones colombianas más hermosas del ritmo vallenato. Desde el principio me impactó, y me sigue impactando, porque, así sea al parecer un canto simple, folclórico, es un vallenato totalmente cinematográfico. Con unos recursos muy determinados, la música no solo acompaña la historia, sino que tiene el poder de generar un ambiente visual.

Santé

Stromae

La playlist de Juancho Valencia: un viaje sonoro desde el Pacífico hasta Cien años de soledad

No solamente podría decir que todas las canciones de Stromae me gustan, sino que todo su concepto me ha cautivado. Esta canción muestra la capacidad del artista belga de crear canciones, como lo dice el coro de Santé: “Salud por los que están siempre presentes y nunca los vemos”. Generalmente, busco que esas maneras de cantarle a la vida nos inspiren en Colombia.

Construcción

Chico Baurque

La playlist de Juancho Valencia: un viaje sonoro desde el Pacífico hasta Cien años de soledad

En este tema podemos ver la capacidad que tiene este músico brasileño de crear melodías muy únicas y de contar historias de formas muy creativas. La disfruto porque me llega su manera de hacerse musicalmente y también por cómo se narra la historia. Es algo que extraño mucho del presente, ya que cada vez es más difícil escuchar canciones con estas estructuras narrativas.

Te vengo a cantar

Grupo Bahía

La playlist de Juancho Valencia: un viaje sonoro desde el Pacífico hasta Cien años de soledad

Esta canción me sorprendió por la mezcla entre la salsa, el jazz y las músicas del Pacífico. El Grupo Bahía es pionero en traer al siglo XXI la música de esta región y Te vengo a cantar siempre me ha acompañado por mi trabajo con agrupaciones como ChocQuibTown y Herencia de Timbiquí. Es una semilla que germinó en mi interés por la música del Pacífico.

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