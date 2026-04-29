Valledupar se prepara para recibir la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata con un aumento en la demanda de viajes impulsado por el evento. Según datos de Despegar, las búsquedas hacia la ciudad para esas fechas crecieron 55% frente al mes anterior, una señal de que el festival se consolida cada vez más como una experiencia turística completa y no solo como una cita musical.

Del 25 de abril al 2 de mayo, la capital del Cesar concentrará buena parte del interés de viajeros que buscan planes asociados con la música, la cultura y la identidad del Caribe. En ese contexto, el festival refuerza su papel como uno de los grandes motores del turismo de experiencias en Colombia.

“Eventos como el Festival Vallenato se consolidan como un motor del turismo de experiencias. Vemos que los viajeros no solo buscan asistir a los conciertos, sino organizar un viaje completo alrededor del evento”, señaló Pablo Jaitman, country manager de Despegar Colombia. El directivo agregó que los paquetes que combinan vuelo, alojamiento y otros servicios han ganado terreno porque facilitan la planeación y pueden representar ahorros de hasta 30%.

Más allá del Festival Vallenato 2026

Aunque la agenda central estará marcada por los conciertos y las competencias, Valledupar ofrece varios planes para extender la visita. Uno de los más representativos es la Casa Beto Murgas, también conocida como Museo del Acordeón, donde se recorre la historia del instrumento que identifica al vallenato. A ello se suma la Plaza Alfonso López, punto neurálgico de la vida folclórica de la ciudad y escenario tradicional de coronación del Rey Vallenato.

Para quienes buscan un descanso entre jornadas, el río Guatapurí y el balneario Hurtado aparecen como paradas obligadas. Además de ofrecer un respiro frente al clima cálido de la ciudad, son espacios para probar la gastronomía local, entre ella el sancocho y las arepas de queso.

Otra alternativa es subir al cerro Santo Ecce Homo, desde donde se obtienen algunas de las vistas más amplias de Valledupar. La cercanía con la Sierra Nevada de Santa Marta también abre la posibilidad de extender el viaje hacia un entorno natural distinto, especialmente para quienes deciden alquilar vehículo y explorar los alrededores.

La apuesta de Old Parr

En paralelo con esa agenda, Old Parr tendrá presencia en el Festival Vallenato 2026 con su KZ Old Parr y otras experiencias vinculadas al encuentro. La marca regresa a un formato que retoma la tradición de las casetas, espacios nacidos de la parranda y del encuentro espontáneo alrededor de la música.

La KZ Old Parr abrirá el 24 de abril en la Cancha del Ateneo Moderno y tendrá ocho días de programación con 26 artistas, entre figuras de la tradición vallenata como Poncho Zuleta, Karen Lizarazo y Diego Daza, además de propuestas como Aria Vega y Dekko. La iniciativa se articula con Metroconcierto, que en los últimos años ha ampliado la oferta del festival con nuevos formatos para locales y visitantes.

Old Parr 12 años estará presente como la expresión clásica de la marca, mientras que Old Parr 18 años propondrá una vivencia más íntima con “Cauce de Oro”, un encuentro previsto para el 1 de mayo a orillas del río Guatapurí. La propuesta busca recuperar la parranda espontánea, el encuentro entre amigos y la conversación alrededor de la música.

Las entradas para la KZ Old Parr estarán disponibles desde 45.000 pesos más servicio a través de metroticket.com.co.

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