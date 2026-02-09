Cuando el reloj del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, marcó el descanso del Super Bowl LX, el espectáculo latino más grande de todos los tiempo salió a flote ante 127 millones de espectadores repartidos por todo el mundo. Allí, Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, presentó un concierto de índole cultural, política y hasta religiosa, donde puso el orgullo latino en primer lugar.

Desde el primer compás, la presentación estuvo marcada por una narrativa cultural frente a una audiencia acostumbrada a códigos muy estadounidenses. El español como idioma ocupó el centro de la escena, los ritmos urbanos caribeños marcaron la cadencia del espectáculo y los símbolos de Puerto Rico aparecieron integrados en la coreografía, en el vestuario y en la escenografía con una claridad que resultó imposible de ignorar incluso para quienes no conocían el trasfondo cultural de cada referencia.

A lo largo de aproximadamente 13 minutos, el Conejo Malo logró que el espectáculo más visto del calendario televisivo mundial se convirtiera en una vitrina de elementos cotidianos de la isla y de la diáspora latina, apoyado por apariciones inesperadas como las de Lady Gaga y Ricky Martin.

Vea los momentos más curiosos a continuación:

1. Primer artista latino masculino con actuación predominantemente en español

Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino masculino en encabezar el Halftime Show del Super Bowl con un repertorio interpretado mayoritariamente en español, lo que reafirmó su trayectoria internacional sin abandonar la lengua que ha definido su carrera y que puso a 127 millones de espectadores frente a un espectáculo masivo en un idioma que rara vez ocupa ese lugar central en eventos de esta magnitud.

2. Escenografía inspirada en la vida cotidiana puertorriqueña

El escenario fue transformado en una representación visual de escenas reconocibles en Puerto Rico, con puestos de coco frío, vegetación que evocaba paisajes tropicales y bailarines que portaban pavas, sombreros tradicionales elaborados con hojas de palma que remiten al imaginario de la isla.

3. Lista de canciones de tradición y contemporaneidad

El repertorio incluyó canciones como “Tití Me Preguntó”, “Yo Perreo Sola”, “Voy a Llevarte Pa PR”, “Mónaco”, “Nuevayol” y “El Apagón”, piezas que recorren diferentes etapas de su discografía y que permiten entender la evolución del reguetón y de la música urbana caribeña dentro de un contexto global.

4. Colaboraciones con figuras de renombre internacional

La aparición de Lady Gaga, vestida con un diseño personalizado de Luar creado por Raul Lopez y adornado con un broche que evocaba la flor maga, y la participación de Ricky Martin interpretando “Lo Que Le Pasó a Hawái”, aportaron capas adicionales de significado y ampliaron el alcance simbólico del espectáculo.

5. Homenaje a íconos del reggaetón

En medio de su presentación, Bad Bunny incluyó un fragmento de “Gasolina” de Daddy Yankee y mencionó a figuras como Tego Calderón, reconociendo a los pioneros que llevaron el reggaetón desde los barrios de Puerto Rico hasta la escena internacional.

6. Presencia de Concho como símbolo ambiental

Antes de interpretar “Mónaco”, apareció en pantalla Concho, el personaje anfibio asociado a su álbum “Debí Tirar Más Fotos”, inspirado en el sapo crestado puertorriqueño, una especie en peligro de extinción que funciona como símbolo ambiental dentro de su narrativa artística.

7. Referencias a la crisis energética con “El Apagón”

Durante la interpretación de “El Apagón”, la escenografía incluyó estructuras que simulaban postes eléctricos que estallaban en el escenario, una representación directa de los apagones frecuentes que afectan a Puerto Rico y que forman parte del trasfondo social de la canción.

8. Reconocimiento a la diáspora con La Marqueta y Toñita

En el segmento de “Nuevayol”, el escenario recreó una calle inspirada en Nueva York con un letrero de La Marqueta, mientras aparecía Maria Antonia Toñita Cay, de 85 años, propietaria del Caribbean Social Club en Williamsburg, una figura emblemática de la comunidad puertorriqueña en Brooklyn.

9. Alusión a su histórico Grammy

En una escena teatral, Bad Bunny entregó una estatuilla Grammy a un niño que observaba una recreación de la ceremonia en la que el artista ganó el premio a álbum del año en la 68 edición de los Grammy Awards el 1 de febrero, por “Debí Tirar Más Fotos”, el primer álbum en español en obtener ese reconocimiento.

10. Presencia constante de la bandera puertorriqueña y mensaje político

A lo largo de la presentación, la bandera de Puerto Rico estuvo presente mientras se interpretaban canciones que abordan la historia colonial, la gentrificación y las tensiones políticas de la isla, lo que reforzó la postura pública que Bad Bunny ha mantenido desde el paso de los huracanes en 2017 y las protestas que llevaron a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en 2019.