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La literatura es una forma de vivir y conocer otras culturas. A través de sus historias, permite cruzar fronteras, entender sensibilidades ajenas y descubrir nuevas maneras de ver el mundo. En ese sentido, espacios como la Feria Internacional del Libro de Bogotá resultan esenciales: una plataforma donde confluyen voces, tradiciones y perspectivas de distintas latitudes.

A lo largo de los años, la Feria Internacional del Libro de Bogotá se ha consolidado como un escenario de intercambio cultural, con países invitados que han ido desde Brasil hasta Corea del Sur y España. En 2026, el turno es para India, una nación cuya tradición literaria —una de las más antiguas del mundo— sigue dialogando con la contemporaneidad.

La literatura de India es un universo en el que conviven la memoria colonial, la espiritualidad milenaria y las tensiones de la modernidad. Entre novelas épicas y contemporáneas, estas tres recomendaciones ofrecen una puerta de entrada a uno de los paisajes narrativos más ricos del mundo.

Estas son algunas obras para acercarse a la vasta y enriquecedora cultura india.

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El dios de las pequeñas cosas – Arundhati Roy

Portada del libro El dios de las pequeñas cosas. Foto: créditos a la página de buscalibre

Este libro, ganador del Booker Prize en 1997, propone una exploración íntima de las jerarquías sociales, el amor prohibido y la infancia en el sur de la India. Ambientada en el estado de Kerala, la historia retrata el día a día de una familia marcada por las normas de casta y las tensiones sociales, donde los pequeños gestos y las decisiones —mínimas o trascendentales— terminan teniendo consecuencias devastadoras y trágicas.

La novela sigue, en particular, la historia de los gemelos Rahel y Estha. Arundhati Roy construye un relato que viaja en el tiempo y se desplaza entre el pasado y el presente, revelando cómo los recuerdos, los silencios y las transgresiones moldean la vida de sus personajes.

Hijos de la medianoche – Salman Rushdie

Portada del libro Hijos de la medianoche de Salman Rushdie. Foto: créditos a la página de Buscalibre

Publicada en 1981, esta novela es considerada un clásico contemporáneo de la literatura mundial. A través de la vida de Saleem Sinai, quien nace en el instante exacto de la independencia de la India del Reino Unido en 1947, Salman Rushdie construye una ambiciosa obra sobre la nación, la identidad y el destino colectivo.

La historia entrelaza lo personal con lo histórico al seguir el crecimiento de su protagonista en paralelo con los acontecimientos clave del país, desde la partición hasta los conflictos políticos posteriores. Rushdie rompe con las formas tradicionales del relato y redefine la narrativa poscolonial, dando voz a una India compleja, contradictoria, profundamente viva y difícil de olvidar.

Tigre blanco – Aravind Adiga

Portada del libro Tigre Blanco de Aravind Adiga. Foto: créditos a la página de Buscalibre

En El tigre blanco (2008), el escritor indio Aravind Adiga construye una novela breve que ofrece una mirada crítica a la India contemporánea. La historia se presenta como una serie de cartas en las que su protagonista, Balram Halwai, narra su ascenso social: desde una vida marcada por la escasez de recursos hasta convertirse en empresario en la ciudad, en el contexto de una economía en crecimiento, pero profundamente desigual.

Adiga aborda temas como la movilidad social, la corrupción, las jerarquías de clase y las tensiones entre tradición y modernidad. La novela fue reconocida con el Booker Prize en 2008 y se ha consolidado como una de las obras más representativas de la narrativa india reciente.