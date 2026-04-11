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El evento más esperado por los aficionados a los libros está cada vez más cerca. La Filbo 2026 se celebra del 21 de abril al 04 de mayo del presente año y cuenta con una programación exhaustiva e interesante. Estos son algunos de los eventos que prepararon que no se puede perder. Igualmente puede consultar la programación completa en la página oficial de Filbo.

Lanzamiento novedad de la colección de teatro colombiano I

Abril 22 de 2026

10:00 am – 11:00 am

Talleres 4

Este evento organizado por la universidad Francisco José de Caldas es una presentación editorial de la nueva publicación de la Colección de Teatro Colombiano. Esta colección busca acercar las obras de dramaturgos colombianos a instituciones académicas y espacios culturales para fortalecer la circulación y el reconocimiento del teatro nacional.

El poema como criatura marina – Charla sobre el libro temporada de moluscos de Sara Fernández y Alejo Morales

Abril 22 de 2026

10:00 am – 11:00 am

Sala Jorge Issacs

La editorial Nuestra cada en llamas organizó un espacio de conversación alrededor de Temporada de moluscos, un libro que concibe la escritura como un organismo flexible y acuático, siempre en transformación. A partir de la imagen de criaturas marinas (pulpos, moluscos y seres sin estructura rígida), este encuentro invita a pensar la escritura desde lo inestable, desde voces que se transforman y se sumergen en el agua, el error y la escucha. Un diálogo que explora los cruces entre poesía, animalidad y formas de lenguaje que laten bajo la superficie.

Franja Escucha la Amazonía, una selva que habla: ¿Qué necesitamos hacer hoy para garantizar su futuro?

Abril 22 de 2026

11:30 am – 2:00 pm

Gran Salón B

Los directores de oenegés ambientales, integrantes de la Alianza Escucha la Amazonía, proponen un espacio para presentar las coordenadas urgentes y, así, generar una conversación de la Amazonía.

Dupla D14 Sareth Quintana Cruz / Katherine Acevedo Soto – Experiencia Artística de la Raíz al Concreto.

Abril 22 de 2026

1:00 pm – 2:00 pm

Sala De Lectura Primera Infancia

«En una ciudad en constante construcción, dos obreras deben realizar la reparación de una torre de apartamentos. Sin embargo, algo extraño sucede en su interior: bajo los escombros descubren un hallazgo arqueológico “una cápsula del tiempo” que las lleva a preguntarse qué existía allí antes de los edificios y el concreto.

Este descubrimiento despierta su curiosidad y las impulsa a emprender una investigación junto a los niños y las niñas sobre el pasado oculto del territorio, revelando las capas de memoria que habitan bajo la ciudad.» Sinopsis del evento según la página oficial del Filbo.

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El evento de libros más grande en Bogotá. Corferias vuelve a ser escenario del Filbo. Foto: Felipecbit /Shutterstock

Tu creatividad como fuente de ingresos

Abril 22 de 2026

4:00 pm – 5:00 pm

Gran Salón C

El organizador del evento, Bienetre Editorial, crea este evento para presentar y conversar sobre el libro Money Machine. Este libro busca que los jóvenes encuentren en sus talentos y habilidades una forma divertida y apasionada de vivir y generar ingresos.

Homenaje a David Sánchez Juliao. El escritor que nos enseñó a escuchar la literatura

Abril 22 de 2026

5:30 pm – 7:00 pm

Carpa Cultural

Tras quince años de la muerte del escritor David Sánchez Juliao, se creó un espacio para rendirle homenaje al maestro del relato oral y cronista del Caribe. Este espacio busca generar una conversación sobre su legado, su humor y su manera de convertir la voz popular en literatura.

La voz de la tierra, el fuego y el agua. La poesía de Ana Paula Tavares

Abril 22 de 2026

5:30 pm – 6:30 pm

Gran Salón D

«La poeta angoleña Ana Paula Tavares, ganadora del Premio Camões 2025, el más importante de la lengua portuguesa, dialoga sobre una obra atravesada por la memoria, la naturaleza y las voces de las mujeres de su tierra. En conversación con Velia Vidal, explora cómo la poesía nombra la historia, el cuerpo y el territorio, y cómo la palabra guarda la fuerza del fuego, la tierra y el agua.» Sinopsis del evento según la página oficial del Filbo. Este evento es el resultado de una alianza con la Universidad de los Andes, la Cátedra Camões y la Embajada de Portugal.

Kurukshetra: La batalla interior

Abril 23 de 2026

10:00 am – 11:00 am

Carpa Cultural

Bibliofuhucha presenta Kurukshetra: la batalla interior, una adaptación del Bhagavad Gita que mezcla freestyle, rap y teatro para llevar sus dilemas filosóficos a un contexto actual. En el Día del Idioma, la obra destaca el poder del lenguaje como motor de pensamiento y transformación social.

Responsabilidad afectiva en tiempos de IA

Abril 23 de 2026

1:00 pm – 2:00 pm

Gran Salón D

Conversatorio sobre las emociones y su impacto en tiempos donde la inteligencia artificial influencia la sociedad actual. Un abordaje de pasar de la gratificación inmediata a la disciplina.

Secuestro, Fe y silencio: una historia real

Abril 24 de 2026

10:00 am – 11:00 am

Gran Salón F

La periodista mexicana Araceli Martínez Rose presenta Que hable el amor, un libro basado en hechos reales que narra el secuestro del sacerdote Juan Carlos Ackerman en Tijuana. En cautiverio, enfrenta el miedo, la violencia y el silencio de Dios, mientras se sostiene en la oración y en los recuerdos que dan sentido a su vocación.

Televisión con memoria: entrevistas a creadores de ficción histórica en Chile y Colombia

Abril 24 de 2026

1:00 pm – 2:00 pm

Talleres 3

Presentación de Televisión con memoria: entrevistas a creadores de ficción histórica en Chile y Colombia, en una conversación entre la editora Mónika Contreras Saiz y el actor Nicolás Montero, donde se abordará el proceso de creación de ficción histórica en ambos países.

Escuchar el mundo a través del horror. Conversación con Ana Starobinets y Antonio García Ángel

Abril 24 de 2026

5:30 pm – 6:30 pm

Gran Salón C

Ana Starobinets conversa con Susana Castellanos sobre el terror como una forma de entender la realidad y los miedos de la sociedad actual.

Activa tu poder Personal

Abril 25 de 2026

10:00 am – 11:00 am

Gran Salón B

El objetivo central de la vida debería ser el desarrollo personal, ya que al fortalecer el propio poder se amplían las posibilidades de transformarse y de influir positivamente en otros, logrando una vida más plena y significativa.

Literatura y Boxeo: El corazón del escorpión, la novela sobre Kid Pambelé

Abril 25 de 2026

10:00 am – 11:00 am

Gran Salón A

Lanzamiento de la novela El corazón del escorpión, novela ganadora del Premio de Novela de la Cámara de Comercio de Medellín en el año 2009.

Voces para narrar lo íntimo. El archivo, la memoria y el deseo

Abril 25 de 2026

2:30 pm – 3:30 pm

Sala Jorge Issacs



A partir de sus obras, Patricio Pron y Giuseppe Caputo dialogan sobre dos dimensiones de la escritura: la memoria y la historia, frente a la intimidad y el deseo, explorando cómo narrar la ausencia, la pérdida y la experiencia afectiva.

Líderes que inspiran: El éxito también sonríe

Abril 26 de 2026

10:00 am – 11:00 am

Gran Salón B

Líderes de distintos países reflexionan sobre el verdadero significado del éxito, más allá de lo material, destacando el equilibrio entre la vida personal y profesional. Adriana Meza Matallana, Mariana Barragán y Gaby Centurión presentan esta obra.

Hablemos de salud mental

Abril 26 de 2026

2:30 pm – 3:30 pm

Gran Salón B

La salud mental se pone sobre la mesa en este panel, donde especialistas abordan sin tabúes temas como la ansiedad, la depresión y los duelos. A través de ejemplos reales y herramientas prácticas, se propone un espacio cercano para comprender mejor las emociones y aprender a acompañarse y acompañar a otros con mayor compasión.

De regreso a ti, una oportunidad para reencontrarse y volver a empezar con Alezandra Nizhelskaya

Abril 26 de 2026

5:30 pm – 6:30 pm

Gran Salón B

De regreso a ti invita a dejar de abandonarte para priorizarte y construir una relación más sana contigo misma. En esta presentación, Alexandra comparte herramientas y experiencias para sanar vínculos, poner límites y aprender a reconocerte y elegirte cada día.

De Ítaca a Cuba. La Odisea de Homero traducida al español por una mujer

Abril 26 de 2026

6:00pm – 6:45 pm

Carpa País de Libros «Lilly Bleier De Ungar»

Laura Mestre Hevia (La Habana, 1867–1944) es considerada la primera mujer en traducir del griego al español los poemas de Homero. Amor Vincit, junto al Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba, presenta una nueva edición de La Odisea, preparada por la especialista Elina Miranda Cancela.

Libro: Mentes de acero, manual para forjar guerreros escrito por un policía colombiano

Abril 28 de 2026

1:00 pm – 1:45 pm

Auditorio Pabellón Libro técnico

Mentes de Acero: manual para forjar guerreros es un conversatorio que, a partir del libro homónimo, reflexiona sobre la fortaleza mental, la disciplina y el liderazgo en contextos de alta exigencia, explorando cómo se forma el carácter en el servicio al país.

Educación financiera, pensamiento de diseño en el emprendimiento

Abril 28 de 2026

2:30 pm – 3:30 pm

Talleres 3

La Universidad de La Salle presenta su nueva publicación en un encuentro con autores y expertos, enfocado en la educación financiera como clave para desarrollar hábitos y tomar decisiones estratégicas en la gestión de recursos.

Vista general del pabellón del Ayuntamiento de Bogotá «LEO, siendo Bogotá» en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO) Foto: Veronica Cardona Esquivel/ Shutterstock

«La Vorágine en Lectura Fácil – Relatos de la selva y la llanura»

Abril 28 de 2026

2:30 pm – 3:30 pm

Sala FILBo LIJ

Este espacio busca generar un espacio para conversar entre Margarita Mejía, adaptadora de la obra, y María Alejandra Vargas, promotora cultural con énfasis en discapacidad. Este conversatorio busca hablar sobre el proceso de adaptación.

Conversatorio: Voces que lideran su éxito

Abril 28 de 2026

2:30 pm – 3:30 pm

Sala María Mercedes Carranza

Un encuentro para reflexionar sobre el crecimiento personal y una vida con propósito, donde, a través de experiencias, se invita a cuestionar creencias, reconocer el potencial propio y asumir un papel activo en la transformación personal.

Enseñar a ver el silencio no como una carencia, sino como una forma válida de ser y comunicar

Abril 29 de 2026

10:00 am – 11:00 am

Talleres 2

Este espacio busca educar a los jóvenes (entre 13 y 27 años) a ver el silencio como una forma de ser y comunicar, no como una carencia.

¿Por qué seguimos leyendo a C. S. Lewis?

Abril 29 de 2026

11:30 am – 12:30 pm

Gran Salón B

Un encuentro que revisita el pensamiento de C. S. Lewis desde una perspectiva filosófica actual, explorando temas como la moral, la relación entre razón y fe y el lugar del individuo en la cultura contemporánea. Junto a Juan Tomás Widow, especialista en su obra, se reflexiona sobre la vigencia de sus ideas en un mundo marcado por la incertidumbre y la búsqueda de sentido.

El gesto artístico más allá del habla: el arte contemporáneo y el silencio

Abril 29 de 2026

11:30 am – 2:00 pm

Gran Salón E

Un conversatorio que explora el papel del silencio en las artes performáticas y su transformación en el arte contemporáneo, a partir de las experiencias artísticas y académicas de los panelistas, para reflexionar sobre sus usos más significativos y provocadores.

Un recorrido por los grandes artistas que han marcado la vida nacional

Abril 29 de 2026

11:30 am – 12:30 pm

Sala Jorge Issacs

El experimentado Fernando Gómez realiza una charla sobre el arte de entrevistas y de hacer perfiles de grandes artistas.

Cocinas tradicionales: sabores y saberes de Boyacá

Abril 30 de 2026

11:30 am – 12:30 pm

Carpa Cultural

Es un espacio para conversar con los autores del libro.

C. S. Lewis: Literatura, Fe y cultura contemporánea

Mayo 01 de 2026

10:00 am – 11:00 am

Sala María Mercedes Carranza

Este conversatorio propone una lectura de C. S. Lewis como un autor vigente, capaz de dialogar con las inquietudes actuales desde la razón, la ironía y la imaginación. Junto a Juan Tomás Widow, especialista en su obra, se ofrece una mirada contemporánea a uno de los pensadores clave en el cruce entre literatura, filosofía y espiritualidad.

Lanzamiento La Rapsodia del Queen

Mayo 01 de 2026

1:00 pm – 2:00 pm

Gran Salón B

La historia de Queen se presenta como un relato de amistad y riesgo, en el que, más allá del éxito, Manolo Bellon destaca el camino de rechazos, escenarios pequeños y esfuerzos que llevaron a la banda a convertirse en leyenda.

Lanzamiento de creatividad y escritura de Dago García

Mayo de 01 de 226

1:00 pm – 2:00 pm

Gran Salón E

De la idea al fenómeno audiovisual, Dago García comparte su proceso creativo (personajes, humor y ritmo) y revela cómo transforma la cultura popular en historias para cine, teatro y televisión que conectan con el público y se convierten en éxitos de masas.

Lanzamiento del libro Hola, Vida Millonaria: Mentalidad y hábitos para atraer abundancia con Paola Hun

Mayo 01 de 2026

2:30 pm – 3:30 pm

Talleres 4

Bienvenida riqueza invita a transformar la relación con el dinero desde la conciencia. En este lanzamiento, Paola Hun aborda creencias, hábitos financieros y decisiones cotidianas para construir una riqueza más equilibrada y sin culpa.

Entrar en el silencio: el arte oculto de Owen Richardson para Narnia

Mayo 01 de 2026

4:00 pm – 5:00 pm

Carpa Cultural

Tras 75 años, las portadas de Narnia cobran una nueva mirada con el trabajo del ilustrador Owen Richardson. En este encuentro, comparte cómo reinterpretó su universo visual, equilibrando tradición y renovación con creatividad y respeto.

Personas navegando libros dentro de un pabellón en Corferias durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO) Foto: Veronica Cardona Esquivel /Shutterstock

Running como estilo de vida; Un conversatorio entre historias que conectan las emociones con el movimiento

Mayo 02 de 2026

10:00 am – 11:00 am

Gran Salón A

El Grupo sin Fronteras SAS preparó un espacio con grandes personalidades del running en Colombia. Estos personajes conversarán sobre como el movimiento repercuta en nuestras emociones más que en nuestro cuerpo.

Las múltiples re- escrituras del guion cinematográfico. Película perros de niebla

Mayo 03 de 2026

11:30 am – 12:30 pm

Sala Madre Josefa Del Castillo

El Laboratorio de Creación y Producción Cinematográfica presenta un conversatorio sobre la reescritura de guion en largometrajes de ficción, donde estudiantes y el guionista de Perros de Niebla exploran distintas formas de abordar este proceso a lo largo de las etapas de producción.

Humboldt: el primer influencer de las green skills

Mayo 03 de 2026

2:30 pm – 3:30 pm

Gran Salón B

«Daniela Violi, creadora de contenido y formadora de talentos, impulsará nuestro afán de descubrimiento a través de la figura de Alexander von Humboldt, gracias a la vigencia de sus cualidades humanistas, pensamiento sistémico y a la influencia actual de las soft skills, hard skills y las green skills.» Sinopsis de la programación de la página oficial de Filbo.

La novela negra opera en el silencia. Conversación con el escritor chino Ah Yi

Mayo 03 de 2026

4:00 pm – 5:00 pm

Sala María Mercedes Carranza

Conversación entre el escritor Ah Yi y Miguel Ángel Manrique sobre Una pizca de Maldad (Adriana Hidalgo), «una novela negra existencialista donde el autor despliega suspense psicológico y sociológico al seguir a un joven que, movido por el aburrimiento y el desencanto, planifica un crimen sin motivo aparente y huye por distintas ciudades de China.» según la sinopsis de la programación de la página oficial de Filbo.

Los diarios de Humboldt: ciencia, emoción y mirada creativa

Mayo 04 de 2026

10:00 am – 11:00 am

Sala FILBo LIJ

Este taller propone explorar diarios científicos, emocionales y de viaje, inspirados en los cuadernos de Humboldt, donde la escritura se convierte en un espacio para conectar conocimiento, observación y experiencia personal.

Cointeligencia: aprender y enseñar junto a la IA

Mayo 04 de 2026

1:00 pm – 2:00 pm

Sala FILBo LIJ

Diálogo sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior, abordando la cointeligencia y el papel de universidades y docentes ante estos cambios, así como sus oportunidades, riesgos y buenas prácticas.



