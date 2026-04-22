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Hablar de Noé Cabrales es entrar en una nueva narrativa de los lácteos en Colombia: una que no responde a la prisa de la industria, sino al tiempo y al origen. Desde Tenjo (Cundinamarca), esta marca ha construido un universo en el que la leche de cabra se transforma en productos que privilegian la fermentación natural y la técnica artesanal.

Su portafolio gira en torno a la leche de cabra (más digestiva) y se expresa en una colección de quesos que captan matices herbales, cremosos y ligeramente ácidos. En ellos hay una búsqueda por rescatar el sabor real del queso, lejos de aditivos artificiales. En estos kits puede encontrar tres: un queso madurado con peperoncino, que le aporta un toque picante y ahumado; otro con pimienta negra, que le otorga profundidad y contraste, y el labneh, un queso cremoso, tradicional del Medio Oriente, que se elabora al colar el yogur natural para eliminar el suero. Se suele servir con un chorrito de aceite de oliva y especias, y consumirse como un dip o esparcirse sobre un pan pita o vegetales asados.

En los fermentos, la marca ofrece un yogur griego, colado lentamente para alcanzar una textura cremosa y rica en proteína, sin azúcares añadidos, y el kéfir, una bebida probiótica elaborada mediante fermentación lenta, con cultivos vivos que aportan beneficios digestivos y un perfil refrescante, ligeramente ácido y cremoso.

Imagen de los quesos de cabra artesanales. Foto: cortesía de Noé Cabrales

Disfrute de estos tres kits en su mesa, preparando diversas recetas y aprovechando el sabor de la leche de cabra.

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Fit

1 L de kéfir + 1 kg de yogur griego+ 300 g de labneh.

Privilegios: $87.500

normal: $109.500

Fit plus

1 L de kéfir + 1 kg de yogur griego + 300 g de labneh + 250 g de queso madurado black pepper.

Privilegios: $118.750

normal: $148.250

Fit diamond

1 L de kéfir + 1 kg de yogur griego + 300 g de labneh + 250 g de queso madurado black pepper + 250 g de queso madurado peperoncino.

Privilegios: $150.000

normal: $187.000

*Vigencia hasta el 30 de junio de 2026.

*Todos los productos son elaborados artesanalmente y ciento por ciento de cabra.

Para poder acceder a estos productos, hacer click aquí.