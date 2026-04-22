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La Feria EVA 2026 vuelve a Bogotá en su edición Spring Edition con una propuesta que reafirma su lugar como uno de los eventos más relevantes de la economía creativa en el país. Con más de 520 marcas participantes y una proyección de cerca de 300.000 visitantes, esta feria se consolida como el circuito de retail experiencial más grande de Colombia, combinando diseño, gastronomía, música y experiencias en un solo lugar.

El evento abrirá sus puertas durante dos fines de semana: del 30 de abril al 3 de mayo y del 7 al 10 de mayo, en dos puntos icónicos de la ciudad: el Parque de la 93 y la Esquina 94. Con entrada libre, los asistentes podrán recorrer más de 15.000 metros cuadrados de experiencias pensadas para descubrir, conectar y disfrutar.

Feria EVA 2026: un ecosistema creativo en expansión

En su noveno año, la Feria EVA 2026 evidencia una evolución notable: de reunir cerca de 70 marcas en sus inicios, hoy congrega más de 520 emprendimientos en categorías como moda, accesorios, joyería, wellness, gastronomía y diseño. Durante 2025, el evento alcanzó cerca de 987.000 visitantes en sus tres ediciones, consolidándose como un escenario clave donde convergen creatividad, marca y experiencia.

Feria EVA 2026 en Bogotá: fechas, marcas, conciertos y todo lo que debe saber

Más que una feria, EVA se ha transformado en un ecosistema de retail experiencial que integra marca, experiencia y conversión, redefiniendo la forma en que las personas interactúan con el consumo. En este espacio conviven emprendimientos emergentes y marcas consolidadas, generando un entorno diverso y dinámico.

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Diseño, decoración y nuevas formas de habitar

Feria EVA 2026 en Bogotá: fechas, marcas, conciertos y todo lo que debe saber

Uno de los grandes protagonistas de la Feria EVA 2026 será el pabellón EVA Home & Decor, que contará con 84 marcas en un espacio de 900 m² dedicado al diseño de interiores, mobiliario, arte y decoración. Este eje se posiciona como una plataforma para explorar nuevas formas de habitar los espacios desde lo consciente, lo estético y lo funcional.

Entre los aliados destacados se encuentran BoConcept, Nescafé y T-fal, que aportan a la experiencia desde distintas dimensiones del diseño y el estilo de vida.

Gastronomía y experiencias para todos los gustos

La oferta gastronómica será otro de los grandes atractivos de la Feria EVA 2026, con cerca de 90 propuestas distribuidas en espacios como Café Rosa, Bistró y Camelia, además de una zona adicional en el Pabellón 94. Esta diversidad culinaria complementa el recorrido del visitante, convirtiendo la feria en un plan integral para disfrutar durante todo el día.

Música en vivo y cultura en la Feria EVA 2026

Feria EVA 2026 en Bogotá: fechas, marcas, conciertos y todo lo que debe saber

La programación cultural incluirá más de 40 artistas y agrupaciones de géneros como jazz, blues, boleros, música clásica y sonidos del mundo. Nombres como Isa Roldani, Famuska y Camilo Pombo hacen parte de esta agenda que posiciona a EVA como un espacio relevante dentro del circuito cultural de Bogotá.

Además, la feria contará con la participación de creadoras de contenido y personalidades como Kika Nieto y Alejandra Azcárate, quienes se suman con sus propias marcas, aportando cercanía y autenticidad a la experiencia.

Una experiencia inspirada en la primavera

El concepto de la Feria EVA 2026 gira en torno a la transformación, inspirado en la primavera y en una estética de elegancia francesa. Flores, pájaros y luz acompañan el recorrido, evocando nuevos comienzos y el renacer de cada marca participante.

Como en todas sus ediciones, la feria también mantiene su compromiso social apoyando a la Fundación Cardioinfantil, reafirmando su impacto más allá del ámbito comercial.

La Feria EVA 2026 se consolida así como un plan imperdible en Bogotá: un espacio abierto, accesible y profundamente inspirador donde el diseño, la cultura, la gastronomía y el entretenimiento se encuentran para ofrecer una experiencia única en la ciudad.

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