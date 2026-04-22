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Quien diga que en Colombia no hay cine, se equivoca. El FICCI 2026 vuelve a consolidarse como uno de los epicentros del cine iberoamericano y colombiano. En esta edición el festival acogió a más de 200 películas provenientes de 57 países.

Este año volvió la competencia, marcando un momento clave para la industria cinematográfica. Su nueva edicion reafirma el compromiso del FICCI con el cine y al mismo tiempo ofrece una plataforma esencial para los cineastas emergentes y ya consolidados. Además de dar visibilidad al talento, impulsa nuevas narrativas y fortalece el cine como motor cultural y económico, consolidándose como un referente de la industria audiovisual en la región.

«Estoy profundamente agradecida por estos seis días maravillosos llenos de cine, historias y mucha pasión. Es un honor que la competencia haya regresado este año, y este espacio está dedicado a reconocer el talento y esfuerzo de los mejores cineastas», afirma Margarita Díaz, Directora del Festival, en la nota de prensa.

La premiación de esta edición reflejó la diversidad, la innovación y la riqueza creativa del cine contemporáneo, reconociendo propuestas destacadas en distintas categorías que dan cuenta del momento que vive la industria en la región. A continuación, estos fueron los ganadores de la noche:

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Margarita Díaz, Directora del Festival, FICCI. Foto: créditos al equipo de FICCI

Reconocimiento a la Sostenibilidad

Mención especial (Cortometraje): Montaña luminosa – Dir. Lony Welter (Colombia, 2026, 25 min)

Ganador (Cortometraje): Agua fría – Dir. Meme Cabello, Antonia Martínez Valls (Chile, 2025, 18 min)

Mención especial (Largometraje): Bosque arriba en la montaña – Dir. Sofía Bordenave (Argentina, 2026, 91 min)

El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar – Dir. Deimer Quintero Foto: cortesía al equipo de FICCI

Ganador (Largometraje): El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar – Dir. Deimer Quintero (Colombia, 2026, 92 min)

Competencia Iberoamérica – Cortometraje

Mejor Contribución Artística: O mapa em que estão os meus pés – Dir. Luciano Pedro Jr (Brasil, 2025, 14 min)

Mejor Dirección: Pajuyuk – Dir. Ruby Chasi (Ecuador, 2025, 18 min)

Mejor Cortometraje: Agua fría – Dir. Meme Cabello, Antonia Martínez Valls (Chile, 2025, 18 min)

Competencia Colombia – Cortometraje

Premio del Público: Sombras en la niebla – Dir. Pedro Pablo Vega Reyes (Colombia, 2026, 25 min)

Mejor Contribución Artística: Decaer – Dir. Juan Camilo González (2026, 7 min)

Mejor Cortometraje Universitario: Madres de nacimiento – Dir. Gloria Isabel Gómez (Colombia/Francia, 2026, 8 min)

Mejor Dirección: Sombras en la niebla – Dir. Pedro Pablo Vega Reyes

Mención especial: Filme pin – Dir. María Rojas, Andrés Jurado (Colombia/Portugal, 2026, 7 min)

Mejor Cortometraje: Futuros luminosos – Dir. Ismael García Ramírez (Colombia, 2026, 25 min)

Competencia Cine en los Barrios

Mejor Interpretación: Yuri Gomes en Feito pipa – Dir. Allan Deberton (Brasil, 2026, 93 min)

Mejor Largometraje: Si no ardemos cómo iluminar la noche – Dir. Kim Torres (Costa Rica/México, 2025, 85 min)

Competencia Iberoamérica – Largometraje

Mejor Contribución Artística: Equipo de edición de O riso e faca – Dir. Pedro Pinho (Portugal/Francia/Brasil/Rumanía, 2025, 217 min)

Mejor Interpretación: Teresita Sánchez en Lo demás es ruido – Dir. Nicolás Pereda (Alemania, Canadá, 2026, 70 min)

Chicas tristes – Dir. Fernanda Tovar. Foto: cortesía de FICCI

Gran Premio del Jurado: Chicas tristes – Dir. Fernanda Tovar (México/España/Francia, 2026, 90 min)

Mejor Dirección: Milagros Mumenthaler por Las corrientes (Suiza/Argentina, 2025, 104 min)

Mejor Largometraje: Lo demás es ruido – Dir. Nicolás Pereda (México/Alemania/Canadá, 2026, 70 min)

Documental Iberoamericano candidato a los Premios Óscar 2027: Nuestra tierra – Dir. Lucrecia Martel (Argentina, Estados Unidos, México, Francia, Países Bajos, Dinamarca, 2025, 122 min)

Competencia Colombia – Largometraje

Premio del Público: El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar – Dir. Deimer Quintero (Colombia, 2026, 92 min)

Mejor Contribución Artística: El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar – Dir. Deimer Quintero (Colombia, 2026, 92 min)

Mejor Interpretación: Manual para invocar fantasmas – Dir. Juliana Zuluaga (Colombia, 2026, 71 min)

Mejor Ópera Prima: Piedras preciosas – Dir. Simón Vélez (Colombia, Portugal, 2026, 70 min)

Gran Premio del Jurado: Piedras preciosas – Dir. Simón Vélez (Colombia, Portugal, 2026, 70 min)

Mejor Dirección: Las almas ni los ojos – Dir. Canela Reyes, César Jaimes (Colombia, Alemania, 2026, 76 min)

El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar – Dir. Deimer Quintero Foto: cortesía al equipo de FICCI

Mejor Largometraje: El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar – Dir. Deimer Quintero (Colombia, 2026, 92 min)

Este año regresó la competencia, consolidándose como un impulso clave para el cine iberoamericano. El festival contó con el apoyo de entidades públicas y privadas, entre ellas el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio TIC, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, ProImágenes Colombia, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena, entre otros.

Su reactivación no solo visibiliza nuevos y consolidados talentos, sino que también fomenta narrativas innovadoras y refuerza el papel del cine como motor cultural y económico en la región.