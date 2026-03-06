La nueva película ¡La novia!, dirigida por Maggie Gyllenhaal, ha generado opiniones divididas entre la crítica y el público. En la plataforma IMDb registra una calificación de 6,2 sobre 10, mientras que en Rotten Tomatoes alcanza un 62 % de aprobación.

Para desarrollar esta reinterpretación, Gyllenhaal se inspiró en la novela Frankenstein, escrita por Mary Shelley, así como en la clásica película Bride of Frankenstein. El filme mantiene elementos característicos del terror y la ciencia ficción asociados a esta historia.

La producción fue desarrollada por el estudio Warner Bros. Pictures y llega en un momento en el que el universo narrativo de Frankenstein vuelve a despertar interés en el cine, en paralelo con la próxima adaptación de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro.

Con una duración aproximada de 125 minutos, ¡La novia! ya se encuentra en cartelera y cuenta con clasificación para mayores de 18 años.

La historia de ¡La novia! sigue a una joven que, tras ser asesinada, vuelve a la vida para convertirse en la compañera del monstruo de Frankenstein’s Monster. Juntos emprenden un viaje marcado por una serie de crímenes cometidos en nombre de lo que consideran justicia, una travesía que termina sacudiendo a Chicago durante la década de 1930.

La cinta está protagonizada por Jessie Buckley en el papel de la novia de Frankenstein y Christian Bale como el monstruo. El reparto también incluye a Penélope Cruz, quien interpreta a Myrna; Peter Sarsgaard, en el papel de un detective; además de Annette Bening y Julianne Hough, entre otros actores.

La directora Maggie Gyllenhaal destacó el trabajo de Jessie Buckley para dar vida al personaje central de ¡La novia! “Creo que Jessie es realmente muy sabia, quizá simplemente nació así. Entiende que para interpretar a un ser humano —o, en este caso, a tres seres humanos— se necesitan todos los colores. No solo lo hermoso, sino también lo realmente feo; no solo la inteligencia brillante e intelectual, sino también el pensamiento totalmente irracional y salvaje. No es solo una parte… es todo. Yo quiero todo eso”, afirmó la directora.

Con esta aproximación, Gyllenhaal busca mostrar las múltiples capas de una mujer que intenta desprenderse del título de “la novia de Frankenstein” para construirse como un personaje con identidad propia, lleno de luces y sombras. La actriz Buckley también se refirió a su reacción al leer el guion por primera vez: “Tener un personaje que nunca antes había tenido voz, al que se le da la oportunidad de decir realmente lo que piensa, y que busca una relación capaz de sostener todo eso —en sus manos y en las manos del mundo—… claro que quiero ser parte de eso. Es exactamente el tipo de historia en la que me atrevo a adentrarme”.

¡La novia!: la reinterpretación del monstruo

Sin embargo, la directora no solo se enfocó en construir a la novia como un personaje complejo, sino también en reinterpretar al Frankenstein’s Monster, la criatura creada por Victor Frankenstein en la novela Frankenstein de Mary Shelley. “No creo que él se llame a sí mismo un monstruo. Es un ser, una persona. El Frankenstein del libro es muy inteligente: vive cerca de un granero y aprende francés solo escuchando a unas personas hablar en la habitación de al lado. Es increíblemente inteligente, pero también muy vulnerable. Su corazón es enorme. Todo lo que quiere es alguien que lo ame. Sin embargo, también es un monstruo, lleno de rabia, que hace cosas monstruosas”, explicó Gyllenhaal.

Para la directora Maggie Gyllenhaal y la actriz Jessie Buckley, contar con Christian Bale en el papel del Frankenstein’s Monster fue clave para explorar las distintas capas del personaje creado por Mary Shelley en su novela Frankenstein. Según ellas, su presencia en el set ayudó a construir una dinámica de trabajo fluida que permitió profundizar en la complejidad emocional de la historia.

Buckley destacó especialmente la experiencia de compartir escena con el actor: “Me encantó trabajar con Christian. Todos sabemos lo increíble que es y en cada proyecto revela algo que no esperábamos. Sabía que estaba entrando en una experiencia muy viva y emocionante”.

La actriz también explicó que la interpretación de Bale aportó una sensibilidad particular al personaje. “Creo que, por cómo era nuestro Frank, esa ternura —esa forma de llevar el corazón en la mano— me permitió a mí también, como mujer, sostener mi lado salvaje y mi propio corazón. Uno solo puede esperar que alguien pueda sostener ese espacio contigo, y nosotros lo hicimos juntos. Fue como una montaña rusa para mi corazón y me encantó ser su novia”.