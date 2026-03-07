Luego de varios rumores sobre su posible retirada de la industria, el integrante de One Direction, Harry Styles regresa con su cuarto álbum tras cuatro años aproximadamente de inactividad. El 6 de marzo de 2026 se publica «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», cuenta con 12 canciones y vuelve a ser una colaboración con el productor británico Kid Harpoon, quien ha sido una pieza importante en la carrera de solista del artista.

Durante estos años de silencio, Harry Styles aprovechó este tiempo como un periodo de reinvención personal y artística, en donde decidió explorar y conocer nuevas influencias musicales para poder ofrecer una propuesta diferente de sonido para este nuevo álbum. Algunos de estos referentes musicales que marcaron el sonido de su álbum son: la cultura de club europea, el funk psicodélico, el pop electrónico y las texturas analógicas propias de la música disco de los años setenta y ochenta.

A pesar de estar en silencio mediático, entre 2024 y 2025 el artista y su equipo desarrollaron el álbum en distintos estudios de grabación de Londres y Los Ángeles. Los principales compositores y colaboradores del proyecto fueron: Harry Styles como compositor y director creativo, Kid Harpoon como productor principal, Tyler Johnson como productor adicional y arreglista y Samuel Witte como programador y productor electrónico.

Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Portada del disco Kiss All the Time. Disco, Occasionally. de Harry Styles. Foto: instagram @harrystyles

La discografía de Harry Styles ha transitado del rock clásico y las baladas introspectivas hacia un pop cada vez más experimental, psicodélico y sofisticado, con claras influencias de la música de los años setenta y ochenta. Es en esa evolución musical que encontramos a un álbum con instrumentación híbrida, combinando sintetizadores analógicos, guitarras funk y programación electrónica.

El disco «Kiss All The Time. Disco, Occasionally.» es una nueva propuesta sonora, en donde Harry Styles explora con nuevos sonidos, instrumentos y géneros. El proyecto gira en torno a los dos conceptos que dan nombre al álbum. «Kiss All the Time» y «Disco, Occasionally» son las dos frases que muestran las dos facetas del álbum. Por un lado, está la cara emocional y el romanticismo y, por el otro lado, está el lado más espontáneo y eufórico.

Lanzamiento

El 22 de enero de 2026, el equipo de Harry Styles lanzó el primer sencillo del álbum, “Aperture”, una canción que simboliza una apertura emocional hacia nuevas experiencias. El tema adelantó el estilo visual y sonoro con el que el artista presentaría y promocionaría su nuevo disco.

Antes del lanzamiento oficial del álbum, el equipo de Harry Styles organizó 40 sesiones de escucha en distintas ciudades del mundo, permitiendo que algunos fans escucharan el disco completo dos semanas antes de su estreno. La convocatoria generó más de un millón de visitas en menos de 48 horas, sin recurrir a publicidad pagada ni a campañas promocionales tradicionales.

Estos encuentros fueron concebidos como experiencias sin teléfonos, una decisión poco habitual en la industria musical actual, con el fin de que los asistentes vivieran el momento sin la presión de documentarlo para redes sociales. Como recuerdo del evento, se entregaron cámaras desechables a los participantes y, posteriormente, las fotografías tomadas fueron recopiladas y publicadas en el sitio oficial de la campaña.

El álbum se lanzó con una estrategia de midnight local release, lo que significa que apareció a medianoche en cada país, creando un estreno continuo durante 24 horas alrededor del mundo. Como parte de esta nueva etapa, el domingo 8 de marzo se estrenará en Netflix el concierto especial Harry Styles: One Night in Manchester, una producción audiovisual que rinde homenaje a la ciudad donde comenzó su carrera y que permite experimentar el nuevo álbum en vivo.