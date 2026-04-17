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Paradójicamente, la muerte de un ser querido puede unir a un país entero. Ese fue el caso tras el fallecimiento de Fernando Botero, uno de los artistas plásticos que dejó una huella profunda tanto en la historia de Colombia como en la escena internacional. Por ello, el cineasta canadiense-irlandés Don Millar decidió dirigir el cortometraje Gracias, Botero, junto con el creativo canadiense Cole Northey, quien se desempeñó como director de fotografía y productor del proyecto.

Bogotá Colombia – Escultura de Fernando Botero en el museo Bogotá de La Candelaria, artista colombiano maestro. Sudamérica. Foto: Nowaczyk / Shutterstock

Gracias, Botero es un proyecto que busca conmemorar y honrar la vida y la muerte de este artista emblemático para el país. A través de este cortometraje se narra el dolor de haber perdido a un padre excepcional, a un ser humano entrañable y a un gran maestro del arte. La pieza será lanzada por la Fundación Fernando Botero y tendrá una duración de 30 minutos. Su estreno está previsto para el próximo domingo 19 de abril, fecha elegida porque coincide con el día en que el artista habría cumplido 94 años.

El cortometraje cuenta con la participación de Fernando, Lina y Juan Carlos Botero, hijos del artista. “Gracias, Boterorecoge el momento más conmovedor de nuestras vidas: el regreso de mi padre a Colombia para su despedida. Fue un homenaje profundamente sentido, donde el país entero pudo acompañarlo. Lo que vivimos en Bogotá y Medellín fue sobrecogedor. Miles de personas no solo fueron a despedir al artista, sino a alguien a quien querían y admiraban de verdad”, comenta Juan Carlos Botero.

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El proyecto Gracias, Botero busca retratar, paso a paso, el conmovedor funeral que se celebró en Colombia en honor al artista, así como su posterior entierro en Italia, país que lo acogió y que él asumió como su segundo hogar. A través de este cortometraje se evidencia el profundo sentimiento de gratitud que existió —y aún perdura— entre el maestro y la comunidad colombiana. Se trata de una pieza emotiva que reconstruye los momentos de despedida, en los que miles de asistentes buscaron rendirle un último tributo.

“Los momentos que más me impactaron haciendo este cortometraje fueron los espontáneos. Primero, en Medellín, una multitud bulliciosa y emotiva comenzó a cantar el himno antioqueño frente a la catedral. Días después, en un cementerio de la Toscana, un visitante colombiano le rindió un homenaje espontáneo a Botero; fue totalmente inesperado y ni siquiera sé quién era. Ambos eventos aparecen en la película”, comenta Don Millar, director del cortometraje.

Las dos lápidas en Toscana, Italia, de (a la izquierda) Sophia Vari, pareja de Botero, pintora y escultora, y (a la derecha) Fernando Botero, pintor escultor. Foto: créditos Fundación Fernando Botero.

Gracias, Botero fue filmado en tres escenarios clave: Bogotá, Medellín y Pietrasanta, lugares profundamente conectados con la vida y la obra del artista. A través de una narrativa multicapa, el documental explora no solo su legado artístico, sino también el impacto de su faceta filantrópica. La historia se construye siguiendo de cerca a sus tres hijos, quienes, tras su fallecimiento, se convierten en los principales testigos y portadores de su memoria. Desde sus vivencias personales, se revelan las huellas que Fernando Botero dejó tanto en el mundo del arte como en la vida cultural y social, mostrando cómo su influencia continúa vigente incluso después de su partida.

Esta producción estará disponible para el público a partir del 19 de abril, a través del enlace oficial de Gracias, Botero. Desde esa fecha, los espectadores podrán acceder libremente al contenido y adentrarse en una mirada íntima y reflexiva sobre el legado del artista. Será una oportunidad para que audiencias de distintos lugares conecten con la historia desde cualquier dispositivo y en el momento que deseen, ampliando así el alcance de este homenaje audiovisual.