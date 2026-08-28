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Un artista con todas las letras – o para este caso, en todas sus notas-. Así puede definirse Timothy James -Tim- Curry, músico, actor, comediante y productor británico con una prolífica carrera, que comenzó en el teatro para después pasar a la pantalla gigante y a la televisión. A continuación, tres películas para recordar a Tim Curry.

El actor británico, nacido en 1946 y quien dejó este plano el 25 de agosto pasado en Los Ángeles, casa de los grandes estudios cinematográficos, tiene una amplia filmografía donde personificó a villanos, secuestradores, payasos, un mayordomo, y sobre todo al personaje que lo lanzó al estrellato mundial: el Dr. Frank-N-Furter en “The Rocky Horror Picture Show”.

Tim Curry fue durante toda su vida un gran actor de teatro y de musicales.// Foto: Evan Agostini/Getty

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Esta película de culto -que en 2025 cumplió 50 años-, fue dirigida por Jim Sharman y en 2005, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la calificó como “cultural, histórica y estéticamente significativa” y hace parte del Registro Fílmico Nacional de ese país.



La cinta está basada en el musical teatral del mismo nombre, original de Richard O’Brien, en el que Curry dio vida por primera vez al doctor Frank-N-Furter, en 1973 en Londres y al año siguiente en Los Ángeles. En la historia Curry, retoma su personaje teatral y le da fuerza a la trama a través de su capacidad histriónica en este musical rock que se burla un poco de las películas de ciencia ficción, en el que también participaron estrellas como Susan Sarandon, Barry Bostwick y el mismo O’Brien.

Maestro de la comedia

Tim Curry fue famoso por defender el valor serio y liviano de la comedia. “De la forma como es el mundo, creo que una noche cualquiera en el teatro es buena para alejar nuestras mentes del terror”, aseguró en una ocasión al medio escocés The Scotsman.

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Así que la comedia y el teatro fueron parte fundamental de su vida. De ahí que también llevara la trama en producciones como «Clue», de 1985, traducida al español como «Clue: el castillo del misterio» y que, basada en el juego del mismo nombre, pretende descubrir al asesino de seis personas en la Mansión Hill, entre varios invitados a una fiesta en dicha mansión.

Al mejor estilo de los finales alternativos que se ven en el cine y en la literatura, esta película propone tres posibles desenlaces en la misma proyección y aunque en su momento no tuvo éxito en taquilla, con el tiempo ha tenido gran reconocimiento del público por su elenco y construcción de personajes, la rapidez con que narra los acontecimientos y la tensión que suscita entre el público.

Intérprete de la maldad

Al revisar la filmografía de Curry, también aparecen musicales como Annie, de 1982, donde interpreta a Daniel Francis ‘Rooster’ Hannigan villano que secuestra a la protagonista y hace gala de sus habilidades musicales. También, Mi Pobre Angelito 2 (en inglés Home Alone 2: Lost In New York), de 1990, que aprovecha el éxito de las películas navideñas. Al ver la actuación de Curry, quien interpreta a Héctor, el conserje del hotel Plaza que quiere desenmascarar a Kevin, el protagonista, interpretado por Macaulay Kulkin, quien se hace pasar por adulto para poder permanecer allí y huir de los ladrones de la precuela, que acaban de salir de la cárcel.

Pero, para demostrar cómo en una historia dirigida al público familiar se puede ser un malo bastante malo, Curry vuelve al ruedo con La Isla del Tesoro de los Muppets, en la que interpreta al pirata Long Jhon Silver, en esta película adaptada para los muppets de la novela original «La Isla del Tesoro», de Robert Louis Stevenson, poniéndole una vez más seriedad a su papel de malo con toques de comedia.

Encarnación del terror

Y si bien en sus inicios, Curry jugó a la sátira con terror, en su emblemático personaje Pennywise de la serie de televisión «It», basada en la novela de Stephen King, logró ser el pionero en interpretar a este payaso, una entidad que cambia de forma, pero se presenta en esta forma festiva para crear cercanía y debilitar a sus víctimas infundiéndoles miedo. Luego de It, de 1990, la historia fue llevada al cine en 2017, 2019 y nuevamente a televisión mediante la plataforma HBO, en 2025.

Luego de un desafortunado Accidente Cerebro Vascular, ACV, que tuvo en 2012, Tim Curry puso su talento al servicio de la actuación de voz en múltiples producciones de cine y televisión, entre ellas Transformers, Star Wars y Ben 10: Omniverso.