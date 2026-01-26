Salvatore Basile, conocido artísticamente como Salvo Basile, nació en Nápoles el 18 de mayo de 1940 y llegó a Colombia en 1968 como asistente de dirección en producciones internacionales, entre ellas Quemada de Gillo Pontecorvo, experiencia que marcó su primer vínculo con el país y con una industria que comenzaba a encontrar su propio lenguaje.

En medio de los sets de grabación conoció a Jacqueline María Lemaitre, una joven cartagenera que trabajaba en producción, y aquel encuentro profesional se transformó en una historia personal que selló su decisión de quedarse definitivamente, casarse en 1971 y construir una vida atravesada por la luz del Caribe y por una convicción serena sobre el lugar que el cine podía ocupar en la sociedad.

En los últimos años el actor batalló con un agresivo cáncer hasta su muerte este 26 de enero a los 85 años en Cartagena, la ciudad que siempre defendió y de la que se enamoró y convirtió en su lugar seguro en el mundo, pues desde una casa a pocos pasos del mar tejió una red de afectos, proyectos y conversaciones que convirtieron ese espacio en punto de encuentro de cineastas, actores y gestores culturales.

Amó la ciudad con una intensidad cotidiana y la defendió desde la acción cultural, fundando Corazón Contento, iniciativa que entrega miles de comidas semanales a niños vulnerables, inspirada en su propia infancia atravesada por la Segunda Guerra Mundial, una memoria temprana que lo acompañó como recordatorio del hambre y de la dignidad.

Un oficio múltiple dentro y fuera de cámara

Su trayectoria artística abarcó papeles memorables en cine y televisión, con participaciones en películas como La estrategia del caracol, Águilas no cazan moscas, Ilona llega con la lluvia, Cobra Verde de Werner Herzog, Cannibal Holocaust, Hermanitos la película sobre la infancia de los hermanos Parra, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y Banana Joe de 1982 interpretada por Bud Spencer y grabada en Cartagena, además de su paso porQuemada junto a Marlon Brando y su vínculo con producciones asociadas a títulos como La misión con Robert De Niro. En televisión fue recordado por novelas como Ay cosita linda mamá, Sofía dame tiempo y Calamar, producción que abrió una forma distinta de narrar la aventura y la magia en la pantalla colombiana.

Durante más de cinco décadas en la producción cinematográfica en Colombia, Salvo Basile fue una figura clave detrás de cámara como productor, asistente de dirección y gestor cultural, con pasos determinantes por RTI como productor y por Cenpro Televisión como gerente, además de su labor como corresponsal cultural, entrevistador en alfombras rojas y miembro de la junta del Festival Internacional de Cine de Cartagena por más de dos décadas.

También fue productor ejecutivo de La estrategia del caracol, clásico del cine colombiano que superó el millón y medio de espectadores, y entendió el cine como un trabajo colectivo y profundamente humano, idea que guió su liderazgo y su manera de acompañar a los equipos.

Reconocimientos y despedidas

En 2019 recibió el premio Víctor Nieto a toda una vida en los India Catalina, reconocimiento que condensó una trayectoria marcada por la constancia y el afecto.

Su hijo Jerónimo Basile conversó con Caracol Radio sobre el deterioro de salud de su padre, quien en los últimos 6 años venía batallando con un dolor de estómago que resultó ser cáncer en el páncreas, con un tumor del tamaño de una pelota de tenis, enfermedad que en un mes y medio le quitó la vida.

Mensajes de despedida como el del fotógrafo Carlos Duque, quien recordó sus inicios profesionales en el grupo creativo que Basile dirigía en la agencia Leo Burnett, resumen el sentimiento compartido ante la partida de un hombre arrollador y tierno, el italiano más cartagenero de todos, cuya vida dedicada al arte permanece en cada película, en cada gesto solidario y en la memoria cultural de un país que lo adoptó como propio.

A continuación, vea las películas más icónicas de Salvo Basile.

Banana Joe (1982)

En Banana Joe, película dirigida por Steno y protagonizada por Bud Spencer, rodada en Cartagena, Salvo Basile participó dentro de una producción que mezcló aventura y comedia física en un momento en que la ciudad empezaba a consolidarse como escenario atractivo para rodajes internacionales.

Su presencia en este largometraje evidencia su vínculo temprano con producciones extranjeras grabadas en Colombia y su capacidad para moverse con naturalidad en relatos populares pensados para audiencias amplias, sin abandonar el rigor del oficio actoral.

Cannibal Holocaust (1980)

La participación de Basile en Cannibal Holocaust, dirigida por Ruggero Deodato, lo vinculó a una de las películas más controvertidas del cine italiano, una obra que generó debates globales sobre los límites éticos de la representación y el realismo cinematográfico.

Formar parte de este proyecto implicó transitar un territorio narrativo extremo, experiencia que amplió su recorrido artístico y confirmó su disposición a asumir riesgos creativos dentro de contextos complejos y poco complacientes.

Un caballo llamado elefante (2016)

En Hermanitos, película centrada en la infancia de los hermanos Lao y Robert Parra, Salvo Basile aportó a una narración íntima que exploró los orígenes, la memoria y las tensiones familiares como motores de la creación artística.

Su participación, desde Chile, reforzó su interés por historias donde lo personal adquiere una dimensión colectiva, con personajes construidos desde la contención y la observación, rasgos que marcaron buena parte de su trabajo frente a cámara.

Queimada (1969)

Quemada, dirigida por Gillo Pontecorvo y protagonizada por Marlon Brando, representó un punto decisivo en la vida de Basile, quien llegó a Colombia como asistente de dirección en esta producción grabada en Cartagena.

Aquella experiencia lo introdujo en el cine político de gran escala, y conectó de manera definitiva con el país donde desarrollaría su carrera y formaría su familia, tras enamorarse de Jacqueline María Lemaitre, con quien se casó en 1971.

Calamar (1989)

Hablar de Salvo Basile es recordar a Calamar, novela que marcó una ruptura en la manera de narrar la aventura y la fantasía en la televisión colombiana. Su participación en esta producción lo consolidó ante el público nacional, aportando una presencia actoral que combinó fuerza física, carisma y una sensibilidad particular para habitar relatos que escapaban a los moldes tradicionales de la televisión de su época.

La misión (1986)

En La misión, dirigida por Roland Joffé y protagonizada por Robert De Niro, Basile participó en una producción internacional de gran alcance, caracterizada por su ambición histórica y visual.

Integrar este proyecto significó para él dialogar con otras formas de producción y actuación, ampliando su experiencia dentro de un cine que entendía el paisaje, la música y el conflicto humano como elementos inseparables de la narración.

Crónica de una muerte anunciada (1987)

Salvo Basile hizo parte del elenco de Crónica de una muerte anunciada, adaptación cinematográfica de la novela de Gabriel García Márquez dirigida por Francesco Rosi.

La película exigió una actuación precisa y contenida para sostener la densidad simbólica de un relato marcado por el destino y la tragedia, territorio donde su voz y presencia contribuyeron a la construcción de un universo fiel al espíritu literario de la obra original.

El amor en los tiempos del cólera (2007)

En El amor en los tiempos del cólera, dirigida por Mike Newell, Basile participó en una adaptación que recorrió décadas de pasiones, pérdidas y persistencias emocionales en el Caribe colombiano.

La estrategia del caracol (1995)

En La estrategia del caracol, obra maestra del cine colombiano dirigida por Sergio Cabrera, Basile no solo actuó como Matatigres sino que también fue productor ejecutivo, posición desde la cual contribuyó a dar forma a una película que alcanzó resonancia nacional e internacional, reuniendo una mirada crítica sobre la sociedad con una comicidad fina y una construcción narrativa tejida con hilos de empatía y vigilancia social.