La marca suiza de relojería Rolex volverá a estar presente en una de las noches más importantes del cine mundial como patrocinadora oficial de la 98.ª edición de los Premios Óscar, cuya ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre.

El evento, organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reunirá a algunas de las figuras más influyentes del séptimo arte para reconocer las mejores películas, interpretaciones y logros técnicos del último año.

Transmitidos en directo a más de 200 países y territorios, los Oscars se han consolidado como uno de los acontecimientos culturales con mayor alcance global, además de un punto de encuentro para la industria cinematográfica internacional y una fuente de inspiración para nuevas generaciones de cineastas.

Una relación con el cine que se remonta a décadas

Desde 2017, Rolex mantiene una alianza con la Academia como parte de su compromiso con el mundo del cine y con la promoción de la excelencia artística. Esta relación forma parte de la Rolex Perpetual Arts Initiative, un programa que respalda a creadores, instituciones y proyectos artísticos con el objetivo de fomentar el talento y la transmisión de conocimientos entre generaciones.

A lo largo de décadas, los relojes de la marca han aparecido en la muñeca de personajes memorables del cine, convirtiéndose en parte del imaginario visual de numerosas películas y reforzando su conexión con la cultura cinematográfica.

Una Greenroom inspirada en el legado de la marca

Como parte de su presencia en la gala, Rolex volverá a diseñar la Greenroom de los Oscars, un espacio elegante ubicado junto al escenario principal donde nominados, presentadores y ganadores pueden relajarse durante la ceremonia.

La edición de este año tendrá un significado especial para la firma, que celebra el centenario del Rolex Oyster, considerado el primer reloj hermético del mundo. El diseño del espacio se inspira en el espíritu innovador de este modelo y en el legado de la marca en la historia de la relojería.

La Greenroom también exhibirá retratos de algunas de las grandes estrellas que han marcado la historia de los Oscars, creando un ambiente que rinde homenaje tanto al arte del cine como a un siglo de innovación relojera.

En una noche dedicada a celebrar los logros creativos de la industria cinematográfica, la presencia de Rolex reafirma el vínculo entre la tradición artesanal, la excelencia técnica y el reconocimiento de quienes llevan el arte del cine a nuevas alturas.

