La categoría de Mejor Película Internacional es particularmente competida. Son cinco filmes de cinco países distintos, con distribuidoras diferentes, ventanas de exhibición variables y, en algunos casos, ninguna fecha confirmada de estreno local. Pero este año, al menos dos de las cinco nominadas ya están disponibles en streaming, y otras pueden verse en cines antes de la ceremonia del 15 de marzo.

Aquí le contamos dónde puede ver cada una de las nominadas a Mejor película internacional en los Oscar 2026, qué plataformas las tienen, cuáles todavía están en salas y cuáles tendrá que esperar un poco más.

(Para leer más: Oscar 2026: todas las películas nominadas que puedes ver en streaming (y cuáles no)

‘Fue solo un accidente’ – MUBI

La película del cineasta iraní Jafar Panahi ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 2025 y está nominada a Mejor película internacional y Mejor guion original en los Oscar 2026. Llegó a la plataforma de streaming MUBI el 6 de marzo, así que puede verla desde su casa con una suscripción activa.

La película cuenta la historia de un grupo de ex prisioneros políticos que se ven obligados a enfrentar su trauma cuando se cruzan con un hombre que creen que es su antiguo torturador. La trama mezcla humor y ternura con ira y drama, mientras critica abiertamente al régimen iraní y la violencia que perpetra contra sus ciudadanos.

Panahi es un abierto opositor político de su país y suele rodar sus películas desde la clandestinidad. Tuvo un primer arresto en 2010 y un periodo de encarcelamiento entre julio de 2022 y febrero de 2023. Su trabajo es tanto una declaración política como una pieza cinematográfica, y Fue solo un accidente no es la excepción.

‘Valor sentimental’ – MUBI

Dirigida por Joachim Trier, Valor sentimental ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes y fue seleccionada como la candidata oficial de Noruega a los Óscar 2026. La película llegó a streaming también en MUBI el 13 de febrero.

Protagonizada por Renate Reinsve (quien también está nominada a Mejor actriz en los Oscar 2026), Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, la película explora las capas de los traumas familiares y el papel del arte como elemento conciliador entre esas mismas grietas. Es una obra íntima y emocionalmente compleja con la firma de su director en cada detalle.

‘El agente secreto’ – Cines

Foto: Cineplex

El agente secreto es un thriller político ambientado en la dictadura militar que tuvo lugar en Brasil entre 1967 y 1985. La película se sitúa específicamente en 1977, cuando un disidente político perseguido llamado Marcelo, interpretado por Wagner Moura, regresa a Recife para reencontrarse con su hijo y se ve obligado a trabajar como espía para sobrevivir.

Dirigida y escrita por Kleber Mendonça Filho y protagonizada también por Maria Fernanda Cândido y Gabriel Leone, la película llegó a los cines en Colombia el pasado 26 de febrero y actualmente acumula cuatro nominaciones a los Oscar 2026: Mejor película internacional, Mejor película, Mejor actor principal y Mejor casting.

La película todavía está en cartelera en Colombia; sin embargo, no tiene fecha anunciada de llegada a streaming, pero se espera que MUBI (plataforma distribuidora de la película en varios países) haga un anuncio después de la ceremonia de los Óscar.

‘La voz de Hind Rajab’ – Cines

Esta película tampoco tiene fecha de estreno en streaming, pero puede encontrarla en cartelera en cines seleccionados. Dirigida por la tunecina Kaouther Ben Hania, la película recrea la historia de Hind Rajab, una niña de seis años que fue asesinada junto con sus primos, tía, tío y dos paramédicos que habían acudido en su ayuda después de que su automóvil fuera atacado por las fuerzas israelíes en la Ciudad de Gaza en enero de 2024.

La película combina grabaciones de llamadas de emergencia reales con recreaciones dramáticas y está basada en el audio del llamado de Hind Rajab a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, en el que los rescatistas intentaron tranquilizarla mientras estuvo atrapada en un automóvil atacado a balazos con los cuerpos de su tía, su tío y tres primos, todos ellos muertos por el fuego israelí.

‘Sirât: Trance en el desierto’ – No disponible

De todo el listado, es la única película que actualmente no está disponible ni en cines ni en streaming en Colombia. Dirigida por Óliver Laxe y protagonizada por Sergi López, también está nominada a Mejor sonido, y se convirtió en el primero compuesto totalmente por mujeres en recibir tal nominación.

La película consiguió seis premios Goya, pasó con éxito por Cannes y entró al olimpo de películas españolas nominadas por la Academia, junto a La sociedad de la nieve de J.A. Bayona, Mar adentro de Alejandro Amenábar y Hable con ella de Pedro Almodóvar. Sirât ya pasó por la cartelera colombiana; sin embargo, todavía no hay fecha confirmada para su estreno en streaming, aunque es probable que alguna plataforma la adquiera después de la ceremonia.

(Siga leyendo: Netflix dice que el cine está muerto. Los Oscar acaban de contradecirlo)