Durante años, la película biográfica de Ozzy Osbourne ha sido una promesa que aparece y desaparece en las noticias del mundo del espectáculo. Sin embargo, la historia de rock volvió a moverse en este 2026, con una declaración pública volvió a encender el interés y confirmó que el proyecto sigue vivo y avanzando con decisión, ahora marcado por la ausencia definitiva de su protagonista real. película de Ozzy

El impulso más reciente llegó de la mano de Jack Osbourne, hijo del músico y una de las figuras clave detrás del proyecto, quien durante una aparición en el pódcast de Billy Morrison (SiriusXM), explicó que la película se encuentra en pleno desarrollo activo y que ya cuenta con un director vinculado formalmente.

Además de un actor elegido para interpretar a Ozzy Osbourne, aunque su nombre todavía permanece en reserva. “Estamos a toda máquina en la siguiente fase de desarrollo con esta película.”, afirmó Jack, subrayando que se trata de una producción de ficción actuada que llevan desarrollando con Sony studios desde hace cerca de 6 años, un dato que confirma la dimensión industrial y el largo aliento del proyecto.

Según Jack, el equipo se encuentra trabajando en una reescritura del guion, una fase habitual en este tipo de producciones y que suele marcar el momento en el que las decisiones creativas empiezan a consolidarse. “Ya tenemos nuestra elección decidida, y no puedo decir nada todavía, pero es un actor fenomenal, fenomenal.”, añadió, en declaraciones recogidas por Blabbermouth, insistiendo en que la elección del protagonista ya está hecha y que la dirección del proyecto se encuentra claramente definida.

Por ahora, la película biográfica de Ozzy Osbourne no tiene título oficial, un detalle menor frente a la información más relevante que ya circula, aunque suficiente para alimentar la conversación entre seguidores y medios especializados. La ausencia de un nombre definitivo refuerza la idea de que el proyecto se encuentra todavía en una fase de construcción, aunque mucho más avanzada que en años anteriores.

En ese contexto han surgido especulaciones sobre quién podría interpretar al líder de Black Sabbath en la pantalla grande. Sin que exista confirmación alguna por parte de la producción, algunos observadores han mencionado a Fred Hechinger como una posibilidad atractiva desde el punto de vista físico y generacional, pensando en una versión joven de Ozzy Osbourne.

Hechinger, actor que actualmente se encuentra en sus veintes, ha participado en películas como Gladiator II, Nickel Boys y Marty Supreme, lo que lo posiciona como un intérprete con experiencia en proyectos de alto perfil, aunque por ahora cualquier vínculo es pura especulación.

La relación personal de Ozzy con su propia historia

Uno de los elementos más reveladores del testimonio de Jack Osbourne tiene que ver con la actitud que Ozzy mantenía frente a la idea de una película sobre su vida. Billy Morrison, amigo cercano y colaborador del músico, comentó durante el programa que Ozzy se habría divertido enormemente viendo una versión cinematográfica de su propia historia, una afirmación que Jack confirmó con una anécdota directa y cargada de humor negro.

“Él se reiría de eso”, recordó Jack, explicando que solía darle actualizaciones sobre reuniones y avances del proyecto, ante lo cual Ozzy respondía con desinterés práctico y una frase que resume bien su carácter: «Me importa un carajo. Solo dime cuándo sale para ir a verla”. Esa reacción dice tanto de la personalidad del artista como del tono que muchos esperan que tenga la película, más cercana a la ironía brutal que a la solemnidad complaciente.

Sharon Osbourne y la urgencia del proyecto

El empuje final para concretar la biopic también ha venido de Sharon Osbourne, esposa y mánager histórica del cantante, quien en diciembre confirmó a Piers Morgan que uno de sus objetivos principales era terminar la película.

Según recogió NME, Sharon afirmó que ya existe un acuerdo cerrado y que el equipo se encuentra buscando personas para trabajar activamente en el proyecto, una declaración que encaja con la información entregada semanas después por Jack.

Sus palabras adquieren un peso particular al situarse en un momento emocionalmente complejo para la familia Osbourne, marcado por la reciente muerte del músico y por la necesidad de cerrar narrativamente una vida que ya forma parte de la mitología del heavy metal.

Una biopic que avanza tras la muerte de Ozzy

La actualización más reciente sobre la película llegó pocos meses después del fallecimiento de Ozzy Osbourne, quien murió el 22 de julio de 2025, a los 76 años. De acuerdo con el informe del forense, la causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio, acompañado de un paro cardíaco fuera del hospital, con factores asociados a su enfermedad de la arteria coronaria y la enfermedad de Parkinson con disfunción, datos que ya forman parte del registro público sobre sus últimos días.