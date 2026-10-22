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Bajo la premisa de congregar a los cinéfilos y sumar a quienes buscan descubrir otras formas de contar historias, MUBI Fest regresa a Bogotá con dos días dedicados a películas que invitan a mirar el cine desde distintas perspectivas. Del 24 al 25 de octubre, el Gimnasio Moderno será el punto de encuentro para ver estrenos internacionales, recuperar clásicos en pantalla grande y acercarse a obras que no siempre encuentran espacio en las carteleras comerciales. La programación incluye funciones gratuitas al aire libre, conversaciones con cineastas, música y propuestas gastronómicas.

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Esta será la tercera edición del festival en la capital, que forma parte de un recorrido internacional por ciudades como Londres, Buenos Aires, São Paulo, Berlín, Chicago, Estambul y Guadalajara. «Repetir con Bogotá por tercer año nos hace muy felices porque el público responde muy bien a este tipo de eventos y vamos a tener un evento mucho más robusto este año también para atender a ese público», comentó Sandra Gómez, directora de Marketing de MUBI, en entrevista con Diners.

La programación del festival reúne 12 películas, seis con boletería paga y seis de entrada libre. Las funciones pagas contarán con un costo de $12.000 y la oferta se extiende a encuentros con directores, una grabación de podcast en vivo, música, un bingo y actividades relacionadas con las publicaciones de la plataforma.

MUBI Fest, del cine internacional a una joya colombiana recuperada

Con una colección elección combina películas que han pasado por festivales internacionales recientes con títulos que merecen volver a la pantalla grande. Entre los estrenos están Cobarde, de Lukas Dhont; Rose, de Markus Schleinzer, que tendrá su estreno en Colombia; Tierra de mi padre, de Paweł Pawlikowski, y Moscas, del mexicano Fernando Eimbcke. También se proyectará Campamento Miasma: adolescencia, sexo y muerte, de Jane Schoenbrun, una película que cruza el terror con el humor.

La paga, película colombiana de Ciro Durán estrenada en 1962, regresa a la pantalla tras ser recuperada de los archivos de la Cinemateca Nacional de Venezuela y restaurada en alta calidad. Cortesía: MUBI Fest.

La curaduría también mira hacia el cine colombiano con La paga, de Ciro Durán, estrenada en 1962. La película fue censurada y permaneció perdida durante más de seis décadas, hasta que fue recuperada en los archivos de la Cinemateca Nacional de Venezuela y restaurada en 4K; la presentación estará a cargo de Vladimir Durán, hijo del director, y del crítico Pedro Adrián Zuluaga.

Para Gómez, recuperar estas obras es parte de la labor de acercar al público a películas que, por distintas razones, son difíciles de encontrar. «Creo que también es importante revisitar y entender de dónde venimos, de dónde viene nuestra historia cinematográfica, y revisitar clásicos colombianos que no son fáciles de ver», señaló.

Otro de los encuentros con la historia del cine llegará con Voilà Varda: cortometrajes de Agnès Varda, un programa de cuatro cortos de la cineasta francesa que se proyectará el domingo. La selección permite acercarse a una faceta menos conocida de una de las figuras esenciales de la Nouvelle Vague, cuya obra exploró el humor, la experimentación y la política.

Las funciones al aire libre también invitan a volver sobre películas que siguen convocando nuevas generaciones. Thelma & Louise, de Ridley Scott, reúne a Geena Davis y Susan Sarandon en la historia de dos amigas cuyo viaje por carretera termina convertido en una huida de las reglas impuestas sobre sus vidas. La programación incluye, además, La niña santa, de la argentina Lucrecia Martel; Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, de Stephan Elliott; La cosa, de John Carpenter, y Pulp: ¿qué harías por una canción más?, documental dirigido por Garth Jennings sobre la banda británica y su gira más reciente.

Vivir el cine fuera de salas convencionales

En dos días, la propuesta también cuenta encuentros con el fin de generar conversaciones acerca del detrás de escenas de los largometrajes, así como las inquietudes de todo lo que conlleva la unión de fotogramas. Además, por primera vez en Bogotá, la iniciativa de MUBI Podcast: Encuentros será grabada en vivo con Fernando Eimbcke y el director colombiano Franco Lolli. La conversación reunirá a los dos cineastas alrededor de sus procesos creativos y sus maneras de entender el cine.

La música tendrá su propio espacio con Common People: música para outsiders, un DJ set de Alejandro Marín dedicado al universo cultural de Pulp, desde sus raíces en Sheffield hasta su influencia en el britpop. Paquita Gallego estará a cargo de otra selección musical al aire libre, pensada para acompañar las jornadas del festival.

Entre las películas gratuitas de MUBI FEST están Thelma & Louise, de Ridley Scott; La niña santa, de Lucrecia Martel, y La cosa, de John Carpenter. Cortesía: MUBI Fest.

El sábado por la tarde, un bingo con Lesley Wolf, una de las drag queens más reconocidas de Colombia y cofundadora del proyecto teatral Villa Arruga, sumará otra actividad a la programación. Inspirado en Campamento Miasma: adolescencia, sexo y muerte, tendrá premios que incluyen productos oficiales de MUBI y una ilustración original de Adriana Lozano.

La MUBI Shop llegará oficialmente al festival con productos de la marca y artículos inspirados en el cine. También habrá publicaciones de Notebook y MUBI Editions, además de propuestas gastronómicas para quienes quieran pasar buena parte del día en el Gimnasio Moderno entre una película y otra.

MUBI FEST también incluye una grabación en vivo del pódcast Encuentros, con los directores Fernando Eimbcke y Franco Lolli, además de sesiones musicales y un bingo inspirado en el cine. Cortesía: MUBI Fest.

Antes de las jornadas principales, el festival tendrá su inauguración el 23 de octubre en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), con Su propio infierno, la película más reciente de Nicolas Winding Refn. Después, la programación continuará el 24 y 25 de octubre en el Gimnasio Moderno.

La expectativa de Gómez es que el público llene las salas y se acerque a propuestas distintas, tanto a quienes siguen de cerca el cine de autor como a quienes apenas empiezan a explorar estas películas. MUBI FEST busca que el encuentro no se limite a sentarse frente a una pantalla, sino que abra espacio para descubrir obras, conversar con sus creadores y compartir otros intereses culturales.

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