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Pantoja retoma su pulso en directo

El auditorio Fabio Lozano de la universidad Jorge Tadeo Lozano acogerá, el jueves 22 de octubre, a las 7 p.m., el retorno a los escenarios de Mauricio Pantoja. El cantautor, productor y compositor ipialeño hace una pausa en las sesiones de grabación de su próximo álbum para reencontrarse con el público capitalino en un concierto que sintetiza más de dos décadas de trabajo de autor.

Con el rigor de quien entiende el estudio como un taller de precisión, Pantoja ha construido una carrera en la escena musical colombiana. Tras ocho años como guitarrista de Andrés Cepeda y una nominación al Grammy Latino 2015 como productor por Mil ciudades, el cantautor ha consolidado una discografía propia en cinco discos, desde su debut con Viarteria hasta el más reciente, Solar, en el que mezcla el bolero, el jazz, el rock y el folclor latinoamericano. Con este concierto, el artista reanuda su agenda en vivo luego de un año de trabajo en estudio, reuniendo en una sola noche las canciones que lo han acompañado en más de 20 años de trayectoria.

120 películas en la Muestra de Cine Documental

La muestra iniciará el 27 de octubre.

Cineastas como la francesa Claire Simon y el chileno Ignacio Agüero son algunos de los invitados de la edición 28 de la Muestra Internacional Documental de Bogotá (MIDBO), que se realizará del 27 de octubre al 4 de noviembre. El festival, organizado por la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados, tendrá sus tres secciones habituales: Muestra de Cine Documental, Documental Expandido y el Encuentro Pensar lo Real.

La programación incluirá 120 películas de 40 países, que invitarán al público a descubrir otras formas de mirar, escuchar y comprender el mundo a través del cine de lo real. La Muestra de Cine Documental incluye las competencias de largometraje nacional (6 películas), cortometraje nacional (16 películas), largometraje iberoamericano (7 películas) y cortometraje iberoamericano (17 películas).

‘El pabellón del oído’, la nueva obra de Fabio Rubiano

Juanita y Cetina y Marcela Valencia, protagonistas de esta nueva obra.

Siempre será una noticia alentadora y necesaria el estreno de una obra escrita y dirigida por Fabio Rubiano. En esta ocasión, se trata de El pabellón del oído, que Teatro Petra, el grupo que fundó Rubiano junto a Marcela Valencia, está presentando en su sede en el sector de Teusaquillo.

La pieza, que estará en temporada hasta el 31 de octubre, retoma ese tono de comedia tan particular y ácido de Rubiano para retratar la relación entre Esther, una madre de 90 años encarnada por Juanita Cetina, e Ida, su hija y a quien interpretan Marcela Valencia o Javier Riveros. Esta pareja está acompañada por su mayordoma, a quien da vida Derly Neira. Pero esta no es una relación fraternal tradicional, pues hay amor mezclado con hartazgo y hay dependencia sazonada con desgaste

Los últimos conciertos de Monsieur Periné

Monsieur Periné, la banda formada por Catalina García y Santiago Prieto, anunció recientemente que se separará tras 20 años de carrera. Esta historia musical se cierra con el álbum Instrucciones para ser feliz y con la serie de conciertos que llevará a este dúo por varias ciudades. En Bogotá, Monsieur Periné se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 24 y el 25 de octubre.

De este álbum se destacan canciones como la guaracha electrónica Aguaráchate, grande, junto al colectivo Piso 21; Natural, junto a la agrupación Rawayana, y El avión, que reflexiona sobre la problemática de la migración y en la que aparece como invitado Carlos Vives.