La única opción
Foto: Revista Diners
enero 21, 2026
Cine y TV Cultura

La única opción, la película que muestra el precio de existir en el mundo laboral

La película del director surcoreano es una joya que le pega una bofetada a todo el que ha buscado empleo. Una recomendación para ya mismo en cines.
POR:
Revista Diners

En un momento en el que el cine internacional parece debatirse entre la repetición de fórmulas agotadas y el espectáculo desprovisto de preguntas incómodas, el regreso de Park Chan Wook con La única opción aparece como un recordatorio contundente de que el cine todavía puede incomodar, sacudir y poner en crisis certezas profundamente arraigadas. El director surcoreano, una de las grandes razones del éxito internacional del cine de su país, vuelve a la conversación global con una película que no busca consuelo ni respuestas fáciles, y que utiliza el humor negro y la violencia contenida para hablar de una angustia contemporánea reconocible en cualquier latitud.

Park Chan Wook no es un nombre menor en la historia reciente del cine. Su Trilogía de la venganza, con Oldboy como pieza central, marcó a toda una generación de espectadores y cineastas, mientras que trabajos posteriores como La decisión de partir confirmaron su capacidad para reinventarse sin perder una identidad autoral sólida. Por eso cada estreno suyo se convierte en un acontecimiento, y La única opción no ha sido la excepción, con meses de recorrido por festivales, premios acumulados y una expectativa crítica que creció antes incluso de su estreno comercial.

Un reencuentro clave frente a la cámara

En esta ocasión, Park Chan Wook vuelve a trabajar con Lee Byung hun, con quien ya había colaborado en Joint Security Area, una de sus primeras películas y una pieza fundamental en la consolidación de su carrera. Lee interpreta a Man su, un hombre que tras años de desempleo se enfrenta a una realidad que lo expulsa de cualquier idea de estabilidad, reconocimiento o pertenencia, y que lo empuja a diseñar un plan desesperado para conseguir un nuevo trabajo.

La interpretación de Lee Byung hun sostiene buena parte del peso emocional del relato, construyendo un personaje que oscila entre la dignidad herida y la desesperación silenciosa, sin caer en caricaturas ni en victimismos evidentes. Man su es un hombre común atrapado en una lógica que lo supera, alguien que ha cumplido con todas las promesas implícitas del sistema y que, aun así, descubre que ya no tiene un lugar asegurado.

Del papel a la pantalla con La única opción

La única opción es una adaptación de la novela The Ax, del escritor estadounidense Donald E. Westlake, un texto que ya contenía una mirada corrosiva sobre el mundo corporativo y la competencia laboral llevada al extremo. Park Chan Wook traslada esa premisa a su propio universo visual y narrativo, potenciando sus elementos más incómodos y dotándolos de un ritmo que alterna entre la tensión sostenida y el absurdo inquietante.

El resultado es una película que despliega un estilo visual meticuloso, actuaciones desgarradoras y giros narrativos impredecibles, de esos que permanecen en la cabeza del espectador mucho después de que termina la proyección. No hay concesiones al optimismo ni intentos de suavizar el golpe, porque la historia avanza con la certeza de que el sistema que describe no está diseñado para cuidar a quienes quedan fuera.

La lectura crítica internacional

La recepción crítica ha sido tan intensa como polarizada, aunque mayoritariamente elogiosa. The Guardian definió la película como “una sátira feroz sobre la desesperación económica contemporánea, filmada con una elegancia cruel que convierte la ansiedad laboral en un espectáculo profundamente perturbador”, destacando la manera en que Park Chan Wook utiliza el humor negro para exponer la violencia implícita del capitalismo moderno.

Por su parte, The New York Times señaló que “La única opción transforma una premisa extrema en una reflexión sorprendentemente lúcida sobre el miedo a la irrelevancia y la fragilidad de la identidad construida alrededor del trabajo”, subrayando la capacidad del director para incomodar sin perder control formal ni precisión narrativa.

Más allá del cine surcoreano

La única opción dialoga con una inquietud global: el miedo a quedar fuera, a no ser productivo, a perder valor frente a otros, atraviesa culturas, economías y generaciones, y Park Chan Wook lo convierte en materia cinematográfica sin moralizar ni ofrecer salidas tranquilizadoras.

Esa es quizá la mayor virtud de la película, su negativa a consolar al espectador. La única opción expone una herida abierta y obliga a mirarla de frente, recordándonos que detrás de las cifras, los discursos empresariales y las promesas de éxito, hay vidas que se quiebran cuando el sistema decide que ya no son necesarias.

