¿No siente que se ha pasado muy rápido este 2026? Ya estamos en febrero y por eso Prime Video no guarda sus mejores títulos para después, pues estará subiendo gradualmente ficciones de lujo como Fallout, formatos poco conocidos pero de gran calidad, como por ejemplo, Animales Peligrosos y El Engaño, así como realities que ganaron fuerza con su primera temporada, como le pasó a LOL.

Disfrute con Diners este recorrido por los estrenos de febrero de 2026 en Prime Video para que organice su mes, según sus gustos en cine y televisión, donde cada producción tiene un público bastante particular.

A continuación, vea los estrenos de febrero en Prime Video:

1. Fallout, 4 de febrero de 2026

El final de la temporada 2 de Fallout retoma el universo creado por Tim Cain y Leonard Boyarsky en el videojuego original y adaptado para Prime Video por Geneva Robertson Dworet y Graham Wagner. La serie, ambientada 200 años después de una guerra nuclear, sigue a Lucy interpretada por Ella Purnell y a The Ghoul encarnado por Walton Goggins en un escenario donde las alianzas se quiebran y los secretos enterrados comienzan a alterar el destino de los personajes.

2. LOL Last One Laughing Colombia, 6 de febrero de 2026

La nueva temporada de este formato reúne a representantes del humor de telenovelas icónicas, pioneros de la comedia y creadores que han ganado reconocimiento en redes sociales. Jorge Enrique dirige esta edición conocida como NoveLOL y se encarga de tensar la convivencia en una casa donde la regla central consiste en provocar risas sin permitir que nadie se ría. Como La Casa de los Famosos, pero con comediantes.

3. Animales Peligrosos, 6 de febrero de 2026

Zephyr, una surfista que intenta huir de su pasado en la Costa Dorada australiana, es capturada por Tucker, un asesino serial que convierte el barco y el océano en una prisión. La trama se centra en el enfrentamiento físico y psicológico entre víctima y captor dentro de un espacio cerrado en medio del mar.

4. Detective Alex Cross, 11 de febrero de 2026

Aldis Hodge interpreta a Alex Cross en la segunda temporada de esta serie basada en el personaje creado por James Patterson. El detective y psicólogo forense se enfrenta a un justiciero que ejecuta a magnates corruptos mientras la investigación obliga a descifrar motivaciones complejas y oscuros patrones mentales.

5. Love Me Love Me, 13 de febrero de 2026

June se muda a Milán marcada por la muerte de su hermano y conoce a Will, cuya presencia altera su rutina, hasta que aparece James, luchador de MMA clandestina. La historia se concentra en un triángulo emocional atravesado por duelo, deseo y decisiones difíciles que transforman el rumbo de los personajes.

6. Together: juntos hasta la muerte, 14 de febrero de 2026

Una pareja se instala en una casa apartada en busca de un nuevo comienzo y descubre que una fuerza invisible invade su relación y sus cuerpos. La película se mueve entre el romance y el terror psicológico dentro de un ambiente aislado que se convierte en el centro de la amenaza.

7. 56 Días, 18 de febrero de 2026

Basada en la novela de Catherine Ryan Howard, esta serie sigue a Oliver y Ciara, quienes se enamoran tras coincidir en un supermercado y 56 días después se ven envueltos en un crimen que desconcierta a la policía. La narrativa alterna entre el romance acelerado y la investigación de un asesinato que revela capas ocultas de la relación.

8. La Máquina: The Smashing Machine, 20 de febrero de 2026

Esta película retrata la vida de Mark Kerr, ex campeón de la UFC, y expone los retos personales y emocionales de un atleta de élite dentro y fuera del octágono. La historia se centra en la vulnerabilidad detrás del éxito deportivo y en las batallas íntimas que acompañan la fama. Todo protagonizado por Dwayne ‘La Roca’ Johnson.

9. Noche de Paz, Noche de Horror, 21 de febrero de 2026

No estamos en Navidad perro, el slasher navideño revive la historia de un niño que presencia el asesinato de sus padres a manos de un Santa impostor y crece marcado por ese trauma. La estética actual combina violencia explícita y atmósferas festivas dentro de un relato que explora el horror desde la memoria infantil.

10. El Engaño, 25 de febrero de 2026

Esta película de acción histórica presenta duelos de espada, trampas ingeniosas y batallas sangrientas en una odisea centrada en la protección de la familia. La propuesta visual apunta a un espectáculo coreografiado con ambición épica y ritmo intenso.

11. Back to Black, 25 de febrero de 2026

El documental recorre la vida de Amy Winehouse desde sus inicios en el norte de Londres hasta su consagración global con canciones como Rehab y Back to Black. La producción revive episodios clave de su trayectoria musical y personal, marcados por el talento y la fragilidad.

12. Profesión Peligro, 26 de febrero de 2026

Colt Seavers, doble de riesgo que abandona su oficio tras una lesión, regresa para participar en la película que dirigirá la mujer que ama y se ve envuelto en la desaparición de la estrella principal, ligada a problemas con narcotraficantes. La historia combina acción y tensión dentro del rodaje cinematográfico.

13. Paul McCartney: hombre a la fuga, 27 de febrero de 2026

Este documental sigue a Paul McCartney después de la ruptura de The Beatles y se adentra en su alianza creativa con Linda para fundar Wings, junto a los retos de su carrera en solitario y la creación de nuevas canciones que marcaron otra etapa de su vida artística.

14. Sweetpea, 27 de febrero de 2026

Rhiannon Lewis pasa desapercibida hasta que circunstancias extremas la llevan a perder el control y transformar su vida de manera irreversible. La serie explora el lado oscuro de una mujer común enfrentada a situaciones límite.

15. El Diablo Disfrazado: John Wayne Gacy, 27 de febrero de 2026

Esta docuserie examina la historia del asesino serial que se disfrazaba de payaso y expone fallas policiales y sistémicas mientras recoge el dolor persistente de las víctimas y sus familias.