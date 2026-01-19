Durante años, Paris Hilton fue vista como un destello permanente en la noche mediática, una figura atrapada entre flashes, titulares y una caricatura construida desde afuera, hasta que el documentalThis Is Paris en 2020 abrió una grieta inesperada en esa imagen y permitió escuchar una voz que había permanecido contenida durante décadas. documental de Paris Hilton

Ese gesto le dio la idea a la primera influencer del mundo en seguir contando su vida, esta vez en el documental Ícono Infinito: Una memoria visual, que llega a las salas de cine de Colombia este 29 de enero, con el fin de profundizar en los secretos de la socialité nacida en Nueva York.

Variety destacó la historia como “Un documental visualmente impactante y profundamente personal” y como “una memoria visual que captura la lucha de una mujer por reclamar su voz a través del arte”, donde se centra en un eje poco explorado de la historia de Hilton, la música como herramienta de supervivencia, sanación y reapropiación personal. Desde allí, el documental se despliega como un relato entre el pasado y el presente, donde traerá varios recuerdos para aquellos que fueron jóvenes y adolescentes en los 2000.

El regreso a la música como acto de reclamación

El documental también muestra la vuelta a la música de Paris Hilton, quien desde 2024 viene trabajando y hasta dando conciertos en el Hollywood Palladium, un escenario cargado de simbolismo que funciona como regreso artístico y como acto de reclamación de su propia narrativa.

“La música me salvó la vida”, afirma Hilton a lo largo del documental, una frase que articula el relato y que adquiere peso a medida que la historia recalca en su adolescencia marcada por la exposición temprana, su ingreso a la escena nocturna y el escrutinio mediático de principios de la década del 2000. En ese recorrido, la música aparece como refugio, como espacio de pertenencia y como lenguaje creativo capaz de sostenerla frente al trauma y la violencia de los medios de comunicación.

Archivo, memoria y observación directa

Dirigido por Bruce Robertson y JJ Duncan, el documental se construye como una memoria visual que entrelaza décadas de archivos personales, videos caseros inéditos, material de observación directa y entrevistas íntimas con presentaciones musicales en vivo. Esta estructura da lugar a matices y contradicciones, de esta artista encaminada a la redención.

Robertson y Duncan, conocidos por su aproximación sensible al cine documental musical, apuestan por una narrativa que privilegia la experiencia sensorial y emocional. En ese sentido, el documental dialoga con debates contemporáneos sobre salud mental, misoginia mediática y cultura pop, revisitando una época marcada por el tratamiento hostil hacia mujeres jóvenes y famosas, y proponiendo una lectura crítica del pasado desde el presente.

Una figura pop revisitada desde el presente

El documental propone una reivindicación del presente en el que Paris Hilton se posiciona como artista, empresaria y autora exitosa. También muestra cómo la figura que fue idolatrada de manera simultánea logra resignificar su lugar en la cultura pop, ya no como objeto de consumo mediático, sino como sujeto creativo.

La película incluye apariciones de Nicole Richie, Sia y Meghan Trainor, y acompaña el lanzamiento del álbum Infinite Icon, que debutó en el primer lugar del listado Billboard Top Current Pop Album Sales. Este cruce entre cine y música refuerza la idea de un proyecto integral que trasciende la pantalla y se inscribe en una etapa concreta de la carrera de Hilton.

Datos curiosos detrás de la cámara

Paris Hilton es conocida a nivel mundial por ser la heredera del imperio hotelero Hilton y una de las primeras celebridades globales de la era digital. Con su poder ha logrado ser DJ, empresaria y autora, con una carrera musical que comenzó mucho antes de ser tomada en serio por la industria.

Bruce Robertson, por su parte, ha trabajado durante años en documentales musicales enfocados en procesos creativos y trayectorias de artistas en momentos de transformación, mientras que JJ Duncan ha desarrollado una filmografía centrada en el cruce entre identidad, memoria y cultura popular, elementos que atraviesan de manera clara este proyecto, además de ser amiga de Paris Hilton.