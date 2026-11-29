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Dar el salto de los libros a la pantalla chica con clásicos que ya viven en la memoria colectiva siempre es un reto de alto riesgo. Sin embargo, las principales plataformas de streaming apuestan fuerte por el formato serial para expandir mundos que millones de lectores y espectadores adoran. Desde el romance británico hasta la distopía y la fantasía, estas son las tres adaptaciones literarias que dominarán la conversación televisiva en el cierre de año.

Harry Potter y la piedra filosofal

HBO Max

De los libros a la pantalla chica: llegan las esperadas series de Harry Potter, Orgullo y prejuicio y Blade Runner 2099

Harry Potter, el personaje creado por la controversial escritora británica J. K. Rowling, debe ser el ícono de ficción contemporánea más popular, una teoría que se sostiene por los millones de copias que han vendido, y siguen vendiendo, sus siete libros y los millones de dólares que recaudó su saga cinematográfica.

Quince años después del estreno de la última película de esta saga —Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2—, HBO Max ahora estrenará una adaptación televisiva que, casi inmediatamente después de su anuncio, generó una pregunta global: ¿es necesaria esta serie?

Es cierto que, más allá de la magia, los personajes son entrañables, pero las interpretaciones de Daniel Radcliffe y compañía están tan frescas en la memoria que un proyecto como este parece una simple estrategia financiera. Sin embargo, más allá de los cuestionamientos, ya pronto verá la luz la primera temporada, una adaptación del libro inaugural de la serie: Harry Potter y la piedra filosofal.

Orgullo y prejuicio

Netflix

De los libros a la pantalla chica: llegan las esperadas series de Harry Potter, Orgullo y prejuicio y Blade Runner 2099

Una vez más se estrena una producción inspirada en un libro de la británica Jane Austen, quien, con sus siete novelas, debe ser una de las autoras más adaptadas en el cine y la televisión contemporánea.

A un poco más de un mes de la película sobre Sentido y sensibilidad protagonizada por Daisy Edgar-Jones, ahora llega esta miniserie inspirada en la que debe ser la creación más famosa de Austen: Orgullo y prejuicio. La encargada de encarnar al personaje principal, la rebelde Elizabeth Bennet, será Emma Corrin, quien se había dado a conocer por su interpretación de otro personaje emblemático de Inglaterra, esta vez real, la princesa Diana de Gales.

Su pareja en escena será Jack Lowden, uno de los protagonistas de la serie Slow Horses, quien tendrá el reto de darle vida a otro personaje icónico: el señor Darcy. En la historia, llena de sutilezas y de sentimientos reprimidos, Bennet y Darcy deben navegar por las reglas de la sociedad para concretar una relación que todo espectador o lector siempre terminará alentando.

Blade Runner 2099

Prime

De los libros a la pantalla chica: llegan las esperadas series de Harry Potter, Orgullo y prejuicio y Blade Runner 2099

Hace casi diez años, el canadiense Denis Villeneuve se atrevió a estrenar una continuación de una de las películas más aclamadas de la ciencia ficción: Blade Runner, dirigida por Ridley Scott. Aunque tenía la bendición de Scott, el riesgo era demasiado alto para Villeneuve, quien en todo caso creó una película bastante aceptable, gracias en gran parte a ese choque de personalidades entre Harrison Ford y Ryan Gosling.

Las dos películas —la segunda se llamó Blade Runner 2049— se inspiraron en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick, y ahora, esa estética neofuturista y ese tono de novela negra llegarán al formato de televisión con una nueva serie que se desarrollará cincuenta años después de la cinta de Villeneuve.

Blade Runner 2099 tiene como epicentro a una ciudad de Los Ángeles que ha renacido de las cenizas a las que la redujo una debacle nuclear. Ahora las protagonistas serán Olwen, una replicante encarnada por Michelle Yeoh, y Cora, una fugitiva que asume la identidad de una Blade Runner (Hunter Schafer). Más allá de su depurada puesta en escena, esta saga se caracteriza por esos profundos cuestionamientos sobre la existencia humana, por lo que la nueva serie tiene un gran reto por delante.

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