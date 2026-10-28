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Michelangelo Merissi nacido en Nápoles y habitante de Caravaggio, al norte de Italia, tomó como nombre artístico el de su pueblo. Al morir su padre y, poniendo las esperanzas de la familia en su primogénito, la madre de Merissi le pagó una academia de pintura con el mejor maestro de la zona. Luego, el artista, con el ánimo de estar al lado de los grandes pintores, migró a Roma, donde después de algunos años fue reconocido por importantes mecenas del arte y de la iglesia católica, para dar origen a su obra, mayoritariamente de carácter religioso. Se trata de Caravaggio, uno de los pintores más prolíficos y reconocidos del barroco.

Esta es la historia que relata el documental «Caravaggio: el hombre detrás de la luz y la sombra», dirigido por David Bickerstaff y Phil Grabsky, cuya producción duró cinco años entre investigación, rodaje y periplos por todas las ciudades en las que vivió el artista y por algunos lugares emblemáticos donde actualmente se exhiben sus obras, como la Galería Nacional de Londres y el Museo de Arte Kimberly, de Texas, EE.UU. La pieza se presentará en las pantallas de Cine Colombia en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales, Medellín y Pereira del 29 de octubre al 2 de noviembre.

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Medusa, de Caravaggio, es otra de sus obras emblemáticas. Foto: Google Art Project – Cortesía.

De este documental llaman la atención varios aspectos: el paralelo entre la vida artística del pintor y de su vida y dramas personales, contados en primera persona por el actor Jack Bannell, una decisión creativa de los directores que da secuencia y realismo a la historia mediante la «voz» del artista; de igual manera, el recorrido por Milán, Roma, Nápoles, Malta y Sicilia, que describe con todo detalle las obras que Caravaggio produjo en cada ciudad y que comprenden cuadros y pinturas en gran formato que ambientan iglesias, como Santa María del Popolo, en Roma, palacios y residencias privadas de quienes supieron reconocer su arte, técnica y realismo.

El respaldo académico e histórico lo da la participación de cuatro historiadores del arte: Helen Langdon, Fabio Scaletti, Letizia Treves y Stephen Nelson, estudiosos de la obra de Caravaggio, que con sus comentarios garantizan al espectador descubrir intencionalidades, influencias según las ciudades, tonos, luces, sombras y detalles al observar las creaciones del italiano.

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La historiadora del arte Letizia Treves describe detalles de la obra de Caravaggio. Foto: David Bickerstaff

Polémico y perseguido

Según el documental y lo que la historia ha podido recoger de Caravaggio, el artista no estuvo libre de polémica. En primer lugar, para sus encargos utilizaba como modelos a prostitutas, ladrones, e incluso a los panaderos y vendedores de los lugares cercanos a los que vivía, incluso se retrató a sí mismo en varias obras; y, en segundo lugar fue rebelde y revolucionario, rasgos que se veían en su obra, pero también en sus relaciones personales: se metía en riñas y al parecer en una de ellas mató a un hombre, a partir de lo cual pasaría el resto de su vida huyendo de las autoridades, que le impusieron la pena capital.

La Crucifixión de San Pedro (1602), Santa María del Popolo, Roma – Caravaggio.

Pero, pasando a lo sublime de sus creaciones, la luz que se percibía en ellas era de otro mundo y pocos pintores lograron esa iluminación, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de los trabajos que él desarrollaba eran hechos a la luz de las velas. Otro punto de la obra de Caravaggio fue la genialidad en sus composiciones, como la que se puede ver en «Las 7 obras de Misericordia», que pintó durante su estadía en Malta en 1607 y donde en un mismo cuadro representa estas acciones con distintos personajes.

Y aún en nuestros días, Caravaggio sigue siendo un artista apetecido tanto por museos como por coleccionistas privados. El ejemplo más reciente es el del Ecce Hommo, una obra que apareció de la nada hace tres años en una subasta cuando iba a ser vendido por un precio menor, se ignoraba que pertenecía al genio barroco italiano que la había realizado en la la primera década del siglo XVII y de la que se había perdido la pista y el recuerdo. Cuando los expertos se dieron cuenta, alcanzaron a detener la venta, y hoy se expone en el Museo Nacional del Prado, donde estará hasta mediados de 2027. De ahí pasará al museo de Detroit en Estados Unidos, que hará una retrospectiva de este pintor. Un cuadro viajero, como su creador.

Si no es seguidor de Caravaggio, este documental puede abrirle la mente para que conozca muchas de sus motivaciones y decisiones creativas. Y si lo es, podrá reafirmar su admiración por este gran artista, que continúa vigente.