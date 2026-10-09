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La actriz Ana María Arango (1950 – 2026), tuvo una trayectoria de más de 50 años en el teatro, la televisión y el cine colombianos. El país despide a esta gran artista, que dejó claro que los sueños se alcanzan con persistencia y atendiendo el llamado del alma. Una de las primeras producciones de la pantalla chica en las que esta primerísima actriz hizo gala de su talento, fue «La Historia de Tita», interpretando a Encarnación, la madre de la protagonista de esta historia, dirigida por Pepe Sánchez y basada en hechos reales.

Y si bien la conexión con Sánchez la llevó a participar en varias de las series de este director; fueron su disciplina y talento los que la llevarían a las grandes teleseries como «La Posada», dirigida por Sánchez, Mario Ribero y Diego León Hoyos y donde dirigía una floristería, al lado de grandes actrices como Margalida Castro y Vicky Hernández.

Ana María Arango fue una actriz versátil y que evolucionó con los tiempos. Aquí, con Jacques Toukhmanian en la película «Quiero que me mantengan».

También formó parte de «La Casa de las Dos Palmas», «Vuelo Secreto» (dirigida por Ribero), «La Mujer del Presidente», «Hasta que la Plata nos Separe» – la original, emitida en 2006 y 2007-, «Francisco el Matemático», «La Alternativa del Escorpión», «Cartas a Harrison», «La Pola» y «La Nieta Elegida», destacan en un palmarés de cerca de 40 producciones para televisión, 15 de cine y otras tantas obras de teatro, a lo largo de su vida.

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En una entrevista con el programa Bravíssimo en 2022, la actriz refirió que a pesar de que estudió Antropología en la Universidad de los Andes, su llamado siempre fue el de la actuación y por eso entró al grupo de teatro de la universidad. Dos de sus compañeros de colegio, Sergio González y Juan Monsalve, fundaron la compañía Acto Latino y la invitaron a participar. «Trabajé muchos años con ellos. El teatro que hacíamos en esa época, en los años 70, era revolucionario, político. Recuerdo una cosa que hicimos muy interesante y fue ‘Pinochet, cada vez que hablas te crece la nariz’, en alusión a la dictadura en Chile.

Mamá y sugar mommy

La versatilidad de esta actriz la llevó a interpretar papeles de madre en varias de las producciones en las que participó como «Hasta que la Plata Nos Separe» y en «La Mujer del Presidente», de abuela y hasta de sugar mommy en la película «Quiero que me mantengan» (2024), producida y dirigida por Harold Trompetero, con quien participó también en «La Pachanga» (2019).

De izquierda a derecha: Marcela Benjumea, Ana María Arango y Patricia Tamayo, en «Amalia, la Secretaria». Foto//: Proimágenes.

En este largometraje, Ana María personificó a la sugar de José, quien junto con Mónica, su amiga, acuerdan buscar alternativas para mejorar su situación, así que abandonan sus empleos y se aventuran a montar su propio negocio, pero el emprendimiento no les funciona y terminan quebrados, así que la salida es buscar quién los mantenga, para al final darse cuenta de que esa salida también era fallida.

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Con todas las generaciones

En una carrera tan prolífica, la actriz Ana María Arango participó con todas las generaciones de actores y el gremio actoral hoy recuerda con agrado la impronta que dejó. Tal es el caso del actor y director de Teatro Petra, Fabio Rubiano, quien compartió, entre otras producciones, el elenco de la serie Vuelo Secreto con la actriz, aseguró:

«Estamos muy sorprendidos. Es una persona a la que uno siente que no le han pasado los años. En la serie ella hacía de una mujer mayor de lo que era ella, pero en la vida real siempre fue juvenil, tuvo una actitud juvenil, dulce, alegre, es muy difícil pensar que una persona que tenga una adolescencia eterna como ella, se haya ido. La recordaremos con su alegría».

De izquierda a derecha: Patricia Tamayo, Ana María Arango y Marcela Benjumea en «Amalia, la Secretaria». Foto:// Proimágenes.

Por su parte, la mánager de la actriz, Mónica Forero, dejó en sus redes sociales un emotivo mensaje para despedir a Ana María. «Estoy segura que se gozó cada paso de su vida. Una mamá maravillosa, una abuela inigualable y una actriz que este país recordará por siempre», aseguró.

De igual manera, el actor y comediante Diego Camargo le dedicó un mensaje en sus redes: «Hoy se fue Anita Maria Arango, mi mamá en Amar es Madurar… gracias Anita por esa dulzura interminable y tu inagotable risa… que contagiaba a cualquiera! Ojalá hubiéramos podido charlar más, reírnos más y jugar más… espero que al otro lado haya más escenarios para tí! Buen viaje mi Anita», escribió el protagonista de esta serie de 2023, también dirigida por Harold Trompetero y que está disponible en Netflix.

Una vida dedicada a la actuación y una persona que, sin duda, dejó una impronta de dulzura, talento y disciplina en los que compartieron con ella. Como muchos de los actores que han marcado la historia de la televisión colombiana, Ana María Arango se adaptó a las nuevas formas, lenguajes y tecnologías para seguir llevando su arte a los espectadores.