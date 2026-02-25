Tres libros muy distintos entre sí —una novela colombiana contemporánea, un clásico británico recuperado y un volumen de crónicas latinoamericanas— dialogan en estas recomendaciones literarias de Isabel Calderón Reyes. En ellos aparecen la precariedad y el deseo de redención, la vejez observada con crueldad y humor, y una mirada poética que recorre fronteras, ciudades y memorias personales. Las lecturas de Antonio García Ángel, Elizabeth Taylor y Frank Báez componen un mapa donde la literatura incomoda, hace reír y obliga a mirar con más atención.

Que pase lo peor / Antonio García Ángel / Penguin, 2025

A Nelson le falta poco para cumplir cincuenta años. Vive en Bogotá, publicó una novela cuando era joven y hasta hace muy poco daba clases de argumentación en un instituto de enseñanza técnica. La novela empieza con él empobrecido, sin trabajo, sentado en una cafetería frente a un amigo que le quiere ayudar.

En ese momento, parece haber un círculo social al que Nelson pertenece: un círculo pequeño, pero acogedor. El amigo le dice que lo pondrá en contacto con el exesposo de una prima, empresario, aspirante a concejal, que leyó la novela de Nelson y le tiene una propuesta. Desde que se conocen, el cruce entre estos dos personajes —y los mundos que representan— desata una serie de giros inesperados, en ocasiones turbios y confusos.

Antonio García Ángel hace sufrir a su personaje y luego, cuando lo tiene en el suelo, lo patea. Las desgracias de este hacen reír al lector, algunas veces con placer y otras veces lo sumen en la culpa y la ansiedad, porque lo que uno quisiera es que todo le saliera bien a este pobre profesor.

Prohibido morir aquí / Elizabeth Taylor / Libros del Asteroide, 2025

Esta novela (publicada por primera vez en 1971) transcurre casi toda en un hotel en Londres: caro, elegante y extrañamente atemporal. En South Kensington, el Claremont es frecuentado por huéspedes mayores, aunque no ancianos, y mantiene una regla rígida, no dicha abiertamente: no es, como los hogares geriátricos, el sitio donde la gente va a morir. Todo parece dispuesto para mantener la vejez a una distancia cortés, suspendida en la quietud.

Los huéspedes se conocen entre sí y la vida en común se organiza en una forma reconocible, casi escolar: hay grupos, murmullos, alianzas tácitas. Algunas personas acaparan la atención, mientras que otras se esfuerzan por mostrarse distintas de lo que son. Esa necesidad de ubicarse en un lugar social dentro del hotel no es simplemente decorativa: es lo que empieza a mover la trama de la historia. Los personajes notan cómo el mundo los mira de un modo diferente solo por envejecer. Su percepción de sí mismos cambia a medida que la mirada ajena se vuelve más condescendiente, más distante, más cruel.

Taylor se vale de ese vértigo y lo lleva a donde el lector menos lo espera: detrás de una supuesta discreción hay humor negro, sorpresas y un filo implacable.

Bajo otras luces / Frank Báez / Yarumo, 2025

Frank Báez va por el mundo como poeta y cronista (pero sobre todo como poeta).Escribe acerca de la frontera entre Haití y República Dominicana, y se fija en la lengua, la violencia y el racismo estatal, que aparece con claridad. Pero sabe (y te cuenta) que la literatura no está al margen de esa historia.

En otra crónica, visita el Faro a Colón: un monumento encendido a medias, que también sirve de pretexto para burlarse un poco de los españoles, imaginar que creen tener a su héroe en Sevilla mientras nosotros, sin que supieran, nos lo quedamos. Hay textos sobre aeropuertos, sobre Delhi, sobre su padre, sobre los libros y sobre una vez que le incumplió una cita a Vargas Llosa.

Báez distingue una luz de otra: se fija en los tonos de las ruinas, las noches y los interrogatorios de las aduanas.

